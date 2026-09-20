凯德集团与触爱社会服务在中央商业区推出首个综合职场健康中心

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该中心集心理、生理和数码健康支援于一体

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】TouchPoint@Capital Tower将为上班族及其家人提供一对一咨询服务、人工智能驱动的身体检查、肌肉骨骼专科诊所和艺术治疗课程等服务。

由凯德集团 (CapitaLand) 和注册慈善机构触爱社会服务于周二（9月15日）推出的 TouchPoint@Capital Tower，是新加坡首个位于中央商业区 (CBD) 的综合职场健康中心。

担任发布会主宾的人力部兼贸易与工业部政务部长Foo Cexiang表示：“凯德集团将健康支援直接带入了商业办公环境，而触爱社会服务则贡献了数十年来在支援个人、家庭和社区方面的丰富经验。”

该健康中心集心理、生理和数码健康支援于一体。

触爱社会服务总裁James Tan表示：“我们觉得如今的需求日益增长，许多上班族需要扮演多重角色——从照顾家人、看管孩子到关照自身健康。

“如果我们能将不同服务整合到一处，并使其易于获得且方便使用，我们相信这种模式有望鼓励更多人及早寻求帮助，而不是等到发生严重问题后才行动。”

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TouchPoint@Capital Tower 强调全面的职场健康计划，占地近8000平方英尺。凯德集团旗下的慈善机构凯德希望基金 (CHF) 将为这些项目提供资金。

健康服务特色

该中心通过其“心灵管家”（Mind Concierge）服务提供心理护理，以支援精神健康。服务内容包括无需预约的正念课程、个人咨询、夫妻与家庭咨询、心理评估、员工援助计划、现场危机管理以及以企业健康为重点的工作坊和讲座。

该中心提供一对一、夫妻及家庭咨询服务。 摄影：LINDSAY WONG，《商业时报》

中心也提供艺术治疗等创意项目，包括在午餐时间或学校假期期间举办的亲子课程。此外，还提供看护者支援和数码健康服务。

TouchPoint@Capital Tower内设有一家名为Kinesse的肌肉骨骼专科诊所，为疼痛管理、运动及活动相关损伤以及关节和肌肉疾病提供物理治疗服务。该诊所还提供康复服务以及人工智能驱动的身体和活动范围检查。

Kinesse是一家肌肉骨骼专科诊所，为疼痛管理和肌肉疾病提供物理治疗服务。 摄影：LINDSAY WONG，《商业时报》

TouchPoint@Capital Tower提供人工智能驱动的身体和活动范围检查。 摄影：LINDSAY WONG，《商业时报》

凯德希望基金执行董事Tony Tan表示：“作为雇主，我们应如何看待员工的健康问题？这个设施填补了市场的空白……基金会已准备好研究支持（身心）健康活动的项目。”

凯德投资 (CapitaLand Investment) 商业管理首席执行官Ervin Yeo指出，该中心项目的初期参与率“良好”，部分项目如一对一咨询和艺术治疗课程“广受欢迎”。