共建更强社会联盟新增四大项目，为低收入家庭提供更全面的支援
项目重点关注医疗保健、读写能力和心理健康等领域，以加强社会流动性途径
- 文化、社区及青年部兼贸易与工业部高级政务部长 Low Yen Ling（中，蓝衣者）与“共建更强社会联盟”的慈善及社会服务伙伴在新项目启动发布会上的合影。 图片来源：新加坡社区基金会
本文由AI辅助翻译
【新加坡】由新加坡社区基金会（CFS）和公益金联合发起的“共建更强社会联盟”（CSS），将增设四个项目，为低收入家庭提供更全面的支援。
新加坡社区基金会总裁 Dr Paul Tan 表示：“作为一个专注于新加坡的社区基金会，CFS 致力于识别能够动员慈善资本的领域，以满足社区需求并支持长期成果。”
CSS 于2024年启动，旨在解决新加坡的社会流动性问题。该联盟支持的项目涵盖教育与技能培训、工作与收入保障、社会与社区援助、健康与福祉以及住房等领域。
新加坡社区基金会于周二（6月23日）宣布，该计划今年将引入四个新项目，使 CSS 旗下的项目总数达到21个。
Dr Tan 补充道：“我们一直认为（CSS）需要提供全方位的支援。这不仅是为了缓解经济困难，也是为了全面地审视社会流动性问题。”
全面方针
其中三个项目与医疗保健相关，第四个项目是由 SunCare SG 主办的“You Shine”，这是一项为来自低收入家庭的7至12岁儿童提供社交情感支持的课后活动计划。
新项目中还包括由 Filos Community Services 推出的“Project Peer”，该项目旨在通过亲子互动，提高儿童的读写能力、培养健康习惯并增进家庭关系。
Filos 执行董事 Joseph Eio 表示，获得 CSS 的支持将有助于“Project Peer”项目进入第二阶段。
他补充说：“我们将能够启动与家庭心理健康和抗逆力相关的举措，这将在支持他们的读写和育儿过程之外，进一步促进整个家庭的福祉。”
“Project Peer”项目计划在五年内惠及约500名儿童。
Eio 说：“我们正在采用一个‘3A’框架，即帮助他们认识（Aware）到健康习惯，为他们提供应用（Apply）这些习惯的平台，并帮助他们在社区环境中倡导（Advocate）这些习惯。”
同样，CSS 新增的另一个项目是新加坡儿童会（SCS）旗下设在义顺家庭服务中心的 KakiHealth 计划。这个以社区为基础的项目，通过营养、健康教育和心理健康活动，支持家庭采纳更健康的生活方式。
KakiHealth 的参与者 Fajar Raharja 表示，该计划教导家庭如何看懂食品等级，并选择更有营养的食物。
CSS 的新项目阵容还包括 Sata CommHealth 旗下的美芝路社区诊所。这是一项受津贴的初级医疗保健计划，为弱势居民提供便捷的护理服务。
在周二于义顺家庭服务中心举行的一场炉边谈话中，来自 Filos、Sata CommHealth 和新加坡儿童会（SCS）的与谈嘉宾指出，许多低收入家庭的成员因为忙于应对经济困境，而忽略了自身的健康和心理福祉。
Dr Tan 表示，这些项目与就业、住房等领域的其他项目相辅相成，有助于打造一个“更健全的 CSS”。
文化、社区及青年部兼贸易与工业部高级政务部长 Low Yen Ling 也作为特邀嘉宾出席了此次活动。
自启动以来，CSS 已累计收到超过2140万新元的捐款。至今，由 CSS 支持的项目已惠及超过1万个家庭和3万名受益人。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Buyer for England striker Harry Kane’s former mansion must pay £3.4 million after abandoning deal
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
OUE Reit selling Crowne Plaza Changi Airport for S$500 million; unitholders to get special payout
Asean must retain more value as its digital economy races towards US$2 trillion: Indonesian minister