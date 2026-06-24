共建更强社会联盟新增四大项目，为低收入家庭提供更全面的支援

TAKING HEART

项目重点关注医疗保健、读写能力和心理健康等领域，以加强社会流动性途径

文化、社区及青年部兼贸易与工业部高级政务部长 Low Yen Ling（中，蓝衣者）与“共建更强社会联盟”的慈善及社会服务伙伴在新项目启动发布会上的合影。 图片来源：新加坡社区基金会

【新加坡】由新加坡社区基金会（CFS）和公益金联合发起的“共建更强社会联盟”（CSS），将增设四个项目，为低收入家庭提供更全面的支援。

新加坡社区基金会总裁 Dr Paul Tan 表示：“作为一个专注于新加坡的社区基金会，CFS 致力于识别能够动员慈善资本的领域，以满足社区需求并支持长期成果。”

CSS 于2024年启动，旨在解决新加坡的社会流动性问题。该联盟支持的项目涵盖教育与技能培训、工作与收入保障、社会与社区援助、健康与福祉以及住房等领域。

新加坡社区基金会于周二（6月23日）宣布，该计划今年将引入四个新项目，使 CSS 旗下的项目总数达到21个。

Dr Tan 补充道：“我们一直认为（CSS）需要提供全方位的支援。这不仅是为了缓解经济困难，也是为了全面地审视社会流动性问题。”

全面方针

其中三个项目与医疗保健相关，第四个项目是由 SunCare SG 主办的“You Shine”，这是一项为来自低收入家庭的7至12岁儿童提供社交情感支持的课后活动计划。

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新项目中还包括由 Filos Community Services 推出的“Project Peer”，该项目旨在通过亲子互动，提高儿童的读写能力、培养健康习惯并增进家庭关系。

Filos 执行董事 Joseph Eio 表示，获得 CSS 的支持将有助于“Project Peer”项目进入第二阶段。

他补充说：“我们将能够启动与家庭心理健康和抗逆力相关的举措，这将在支持他们的读写和育儿过程之外，进一步促进整个家庭的福祉。”

“Project Peer”项目计划在五年内惠及约500名儿童。

Eio 说：“我们正在采用一个‘3A’框架，即帮助他们认识（Aware）到健康习惯，为他们提供应用（Apply）这些习惯的平台，并帮助他们在社区环境中倡导（Advocate）这些习惯。”

同样，CSS 新增的另一个项目是新加坡儿童会（SCS）旗下设在义顺家庭服务中心的 KakiHealth 计划。这个以社区为基础的项目，通过营养、健康教育和心理健康活动，支持家庭采纳更健康的生活方式。

KakiHealth 的参与者 Fajar Raharja 表示，该计划教导家庭如何看懂食品等级，并选择更有营养的食物。

CSS 的新项目阵容还包括 Sata CommHealth 旗下的美芝路社区诊所。这是一项受津贴的初级医疗保健计划，为弱势居民提供便捷的护理服务。

在周二于义顺家庭服务中心举行的一场炉边谈话中，来自 Filos、Sata CommHealth 和新加坡儿童会（SCS）的与谈嘉宾指出，许多低收入家庭的成员因为忙于应对经济困境，而忽略了自身的健康和心理福祉。

Dr Tan 表示，这些项目与就业、住房等领域的其他项目相辅相成，有助于打造一个“更健全的 CSS”。

文化、社区及青年部兼贸易与工业部高级政务部长 Low Yen Ling 也作为特邀嘉宾出席了此次活动。

自启动以来，CSS 已累计收到超过2140万新元的捐款。至今，由 CSS 支持的项目已惠及超过1万个家庭和3万名受益人。