“共建更强大社会联盟”增设四个项目 为低收入家庭提供更全面的“环绕式支持”
项目聚焦医疗保健、识字能力和心理健康等领域，旨在加强社会流动性途径。
- 高级政务部长 Low Yen Ling（中，蓝衣者）与“共建更强大社会联盟”（CSS）的慈善及社会服务合作伙伴在新项目启动发布会上合影。 照片来源：新加坡社区基金会
本文由AI辅助翻译
【新加坡】由新加坡社区基金会（CFS）和公益金联合发起的“共建更强大社会联盟”（CSS）将增设四个项目，旨在为低收入家庭提供更全面的支持。
新加坡社区基金会总裁 Paul Tan 博士表示：“作为一个专注于新加坡的社区基金会，CFS 致力于发掘可动员慈善资本的领域，以应对社区需求并支持取得长期成果。”
CSS 于2024年启动，旨在解决新加坡的社会流动性问题。该联盟支持的项目涵盖教育和技能培训、工作和收入保障、社会和社区援助、健康与福祉以及住房等领域。
新加坡社区基金会于周二（6月23日）宣布，该倡议今年将引入四个新项目，使 CSS 支持的项目总数达到21个。
Tan 博士补充道：“我们一直认为（CSS）需要提供环绕式支持。这不仅仅是为了缓解经济困难，也是为了全面地审视社会流动性问题。”
全面方针
其中三个项目与医疗保健相关，第四个是由 SunCare SG 主办的“You Shine”项目，这是一个为低收入家庭7至12岁儿童提供社交情感支持的课后活动。
新项目之一是由 Filos Community Services 推出的“Project Peer”，该项目旨在通过亲子互动，提高儿童的识字能力、培养健康习惯并支持家庭关系。
Filos 执行董事 Joseph Eio 表示，获得 CSS 的支持将帮助“Project Peer”项目进入第二阶段。
他补充道：“我们将能够开展与家庭心理健康和韧性相关的举措，这将在支持他们的识字和育儿旅程之外，进一步促进整个家庭的福祉。”
“Project Peer”项目计划在五年内惠及约500名儿童。
Eio 说：“我们正在采用一个‘3A’框架，即帮助他们认识（Aware）到健康习惯，为他们提供一个应用（Apply）这些习惯的平台，并帮助他们在社区环境中倡导（Advocate）这些习惯。”
同样，加入 CSS 的另一个项目是新加坡儿童会（SCS）旗下的义顺家庭服务中心的 KakiHealth 项目。这个以社区为基础的项目通过营养、健康教育和心理健康活动，支持家庭采纳更健康的生活方式。
KakiHealth 项目的参与者 Fajar Raharja 表示，该项目将教导家庭如何看懂食品等级，并选择更有营养的食物。
CSS 的新项目阵容还包括 Sata CommHealth 旗下的美芝路社区诊所。这是一项受津贴的初级医疗保健计划，为弱势居民提供便捷的护理服务。
在周二于义顺家庭服务中心举行的一场炉边谈话中，来自 Filos、Sata CommHealth 和新加坡儿童会（SCS）的座谈小组成员指出，许多低收入家庭成员因忙于应对经济困境，而无暇顾及自身的健康和心理福祉。
Tan 博士表示，这类项目与就业、住房等领域的其他项目相辅相成，将“使 CSS 变得更加强大”。
文化、社区及青年部兼贸易与工业部高级政务部长 Low Yen Ling 也作为特邀嘉宾出席了此次活动。
自启动以来，CSS 已累计收到超过2140万新元的捐款。至今，由 CSS 支持的项目已惠及超过1万个家庭和3万名受益人。
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