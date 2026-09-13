The Business Times
business-time-50

尽管斥资3亿英镑引援，热刺主帅 De Zerbi 坚称毫无压力

AIA已延长与热刺的合伙业务，并将于2027年中期至2032年成为该俱乐部的全球训练合作伙伴。

Navene Elangovan

Navene Elangovan

Published Sun, Sep 13, 2026 · 06:00 PM
    • 托特纳姆热刺队的 Roberto De Zerbi 在最近几周引进了数名新球员，作为球队大规模重组的一部分。
    • 托特纳姆热刺队的 Roberto De Zerbi 在最近几周引进了数名新球员，作为球队大规模重组的一部分。 图片来源：AIA SINGAPORE

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【伦敦】尽管北伦敦俱乐部托特纳姆热刺在夏季转会窗口斥资超过3亿英镑（约合4.06亿美元）用于重建球队，但其主教练 Roberto De Zerbi 坚称，他并未因本赛季必须取得好成绩而感到压力。

    这位47岁的意大利教练在俱乐部的训练基地告诉新加坡媒体：“我们当然需要进步。我们必须取得成绩，必须踢得更好。但要说因为花了钱就有压力？完全没有。”

    此次采访于周四（9月10日）进行，由保险公司友邦保险新加坡 (AIA Singapore) 组织。其母公司友邦保险 (AIA) 是托特纳姆热刺队的全球主要合作伙伴。

    De Zerbi 发表此番言论之时，正值热刺周六对阵 Everton 的比赛前夕，而该场比赛最终以另一场令人沮祝的零比零平局告终。这意味着热刺本赛季在英超联赛中仍未尝胜绩，目前仅积两分，排名第17位。

    引入经验

    De Zerbi 于上赛季末的3月底接手帅印，他正寻求重塑这支在5月份才勉强保级成功的球队。为此，热刺在最近几周引进了数名经验丰富的球员。

    身负五年合约的 De Zerbi 就球队糟糕的开局向球迷致歉，但他仍然对球员们扭转局面的能力充满信心。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    他说：“我相信我的球员们。” 他补充道，一旦新加入的球员与现有阵容磨合完毕，他期待“真正”的热刺能够出现。

    De Zerbi 认为目前的阵容适合他的打法，但也承认必须尽快取得胜利，以加快重建进程。他表示，俱乐部老板、董事会和体育总监已经制定了“一个非常明确的计划”来改善球队的状况。

    不过，他表示本赛季很难设定具体目标，因为打造一支优秀的球队需要时间。

    De Zerbi 说，上赛季球队为保级而战时，他专注于在队内建立胜利的心态和信念，因为精神层面是“足球中最重要的部分”。

    本赛季的重点是训练和持续进步，让这支焕然一新的阵容在他的体系下不断成长。

    他说：“我认为目标是帮助俱乐部登上英超联赛积分榜榜首并保持在那里。”

    他表示，在训练中，他要求球员们将每一次训练都当作正式比赛来对待，从而让全力以赴在比赛中成为一种习惯。

    与球迷建立联系

    De Zerbi 还强调了俱乐部与球迷关系的重要性，正是球迷们在“非常艰难”的上个赛季中一直支持着球队。热刺是在击败 Everton 后，才于最后一轮惊险保级。

    他说：“我们感受到了球迷的热情与厚爱。”

    他表示，俱乐部正致力于加强与球迷及更广泛社区的联系。

    友邦保险新加坡的 Irma Hadikusuma 表示：“只要双方都有合作的承诺，无论是在亚洲派驻全球足球发展教练，还是在培养年轻人才方面，这都与我们双方的组织价值观高度一致。” 图片来源：AIA SINGAPORE

    俱乐部实现这一目标的方式之一，就是通过其与友邦保险新加坡的持续合伙业务。

    友邦保险新加坡首席营销与医疗保健官 Irma Hadikusuma 表示，这项合伙业务超越了品牌赞助的范畴，更侧重于推动社区影响力。

    友邦保险新加坡和热刺为青少年球员举办足球训练营，培养他们对这项运动的热爱。双方于2023年、2025年和2026年在泰国苏梅岛组织了精英发展足球营，让年轻才俊像职业足球运动员一样接受训练。

    去年，一项类似的活动也在该俱乐部的训练基地举行。

    她指出，友邦保险已延长与热刺的合伙业务，并将于2027年中期至2032年成为该俱乐部的全球训练合作伙伴。目前，友邦保险是该俱乐部的全球主要合作伙伴和球衣胸前广告赞助商，合约将持续到本赛季末。

    她表示：“只要双方都有合作的承诺，无论是在亚洲派驻全球足球发展教练，还是在培养年轻人才方面，这都与我们双方的组织价值观高度一致。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    SportsFootballenglish premier leagueAIA

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    As semiconductor-related firms invest in advanced manufacturing, the gap between Tampines cleanrooms and Shenton Way ticker tape is narrowing quickly.

    Beyond Nvidia: How Singapore is earning its place in the semiconductor value chain

    The 10-year government bond yield is relatively lower in Singapore at 2.36%, compared with the 5.2% in Australia and the UK and about 4.9% in the US.

    S-Reits an ‘oasis of calm’ amid global bond yield surge: UOBKH

    Marco Pagliara, head of emerging markets at Deutsche Bank Private Bank, says Singapore is one of the lender’s largest wealth-booking centres outside Germany.

    Deutsche Bank’s private bank seeks experienced wealth teams for deeper push into Asia

    Bali’s property market has been on a tear since the pandemic, with the tourism rebound and strong foreign demand driving prices higher.

    Can Bali swop beach capital for global capital without the skyscrapers?

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More