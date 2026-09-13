尽管斥资3亿英镑引援，热刺主帅 De Zerbi 坚称毫无压力

AIA已延长与热刺的合伙业务，并将于2027年中期至2032年成为该俱乐部的全球训练合作伙伴。

托特纳姆热刺队的 Roberto De Zerbi 在最近几周引进了数名新球员，作为球队大规模重组的一部分。 图片来源：AIA SINGAPORE

【伦敦】尽管北伦敦俱乐部托特纳姆热刺在夏季转会窗口斥资超过3亿英镑（约合4.06亿美元）用于重建球队，但其主教练 Roberto De Zerbi 坚称，他并未因本赛季必须取得好成绩而感到压力。

这位47岁的意大利教练在俱乐部的训练基地告诉新加坡媒体：“我们当然需要进步。我们必须取得成绩，必须踢得更好。但要说因为花了钱就有压力？完全没有。”

此次采访于周四（9月10日）进行，由保险公司友邦保险新加坡 (AIA Singapore) 组织。其母公司友邦保险 (AIA) 是托特纳姆热刺队的全球主要合作伙伴。

De Zerbi 发表此番言论之时，正值热刺周六对阵 Everton 的比赛前夕，而该场比赛最终以另一场令人沮祝的零比零平局告终。这意味着热刺本赛季在英超联赛中仍未尝胜绩，目前仅积两分，排名第17位。

引入经验

De Zerbi 于上赛季末的3月底接手帅印，他正寻求重塑这支在5月份才勉强保级成功的球队。为此，热刺在最近几周引进了数名经验丰富的球员。

身负五年合约的 De Zerbi 就球队糟糕的开局向球迷致歉，但他仍然对球员们扭转局面的能力充满信心。

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他说：“我相信我的球员们。” 他补充道，一旦新加入的球员与现有阵容磨合完毕，他期待“真正”的热刺能够出现。

De Zerbi 认为目前的阵容适合他的打法，但也承认必须尽快取得胜利，以加快重建进程。他表示，俱乐部老板、董事会和体育总监已经制定了“一个非常明确的计划”来改善球队的状况。

不过，他表示本赛季很难设定具体目标，因为打造一支优秀的球队需要时间。

De Zerbi 说，上赛季球队为保级而战时，他专注于在队内建立胜利的心态和信念，因为精神层面是“足球中最重要的部分”。

本赛季的重点是训练和持续进步，让这支焕然一新的阵容在他的体系下不断成长。

他说：“我认为目标是帮助俱乐部登上英超联赛积分榜榜首并保持在那里。”

他表示，在训练中，他要求球员们将每一次训练都当作正式比赛来对待，从而让全力以赴在比赛中成为一种习惯。

与球迷建立联系

De Zerbi 还强调了俱乐部与球迷关系的重要性，正是球迷们在“非常艰难”的上个赛季中一直支持着球队。热刺是在击败 Everton 后，才于最后一轮惊险保级。

他说：“我们感受到了球迷的热情与厚爱。”

他表示，俱乐部正致力于加强与球迷及更广泛社区的联系。

友邦保险新加坡的 Irma Hadikusuma 表示：“只要双方都有合作的承诺，无论是在亚洲派驻全球足球发展教练，还是在培养年轻人才方面，这都与我们双方的组织价值观高度一致。” 图片来源：AIA SINGAPORE

俱乐部实现这一目标的方式之一，就是通过其与友邦保险新加坡的持续合伙业务。

友邦保险新加坡首席营销与医疗保健官 Irma Hadikusuma 表示，这项合伙业务超越了品牌赞助的范畴，更侧重于推动社区影响力。

友邦保险新加坡和热刺为青少年球员举办足球训练营，培养他们对这项运动的热爱。双方于2023年、2025年和2026年在泰国苏梅岛组织了精英发展足球营，让年轻才俊像职业足球运动员一样接受训练。

去年，一项类似的活动也在该俱乐部的训练基地举行。

她指出，友邦保险已延长与热刺的合伙业务，并将于2027年中期至2032年成为该俱乐部的全球训练合作伙伴。目前，友邦保险是该俱乐部的全球主要合作伙伴和球衣胸前广告赞助商，合约将持续到本赛季末。

她表示：“只要双方都有合作的承诺，无论是在亚洲派驻全球足球发展教练，还是在培养年轻人才方面，这都与我们双方的组织价值观高度一致。”