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THE FINISH LINE

欧洲冠军西班牙，踏上重夺世界杯冠军宝座之旅

挪威、比利时和法国同样被看好；伊朗或成黑马

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Lee U-Wen

Lee U-Wen

Published Fri, May 22, 2026 · 05:01 PM
    • 效力于巴塞罗那的年轻小将 Lamine Yamal 是本届世界杯西班牙队的顶级球星之一。
    • 效力于巴塞罗那的年轻小将 Lamine Yamal 是本届世界杯西班牙队的顶级球星之一。 图片：路透社

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    尽管今夏的国际足联世界杯（Fifa World Cup）参赛队伍从上一届的32支扩大到48支，但西班牙仍被视为一路杀入决赛并最终夺冠的大热门。

    西班牙队在2024年欧洲杯上横扫千军，成为欧洲冠军，外界普遍看好他们能继2010年之后，再次捧起世界杯冠军奖杯。

    在《商业时报周末版》(BT Weekend) 的世界杯前瞻四部曲系列报道的第三部分中，我们将聚焦 G 组、H 组和 I 组的参赛球队。

    G组：比利时、埃及、伊朗、新西兰

    比利时的“黄金一代”在2014年至2022年间达到巅峰。当时，这支拥有 Kevin De Bruyne、Eden Hazard 和 Vincent Kompany 等球星的队伍在2018年世界杯上获得季军，并连续四年位居国际足联世界排名榜首。

    目前比利时队排名世界第九，但其才华横溢的阵容应该仍能在此次赛事中走得更远。教练 Rudi Garcia 保留了大部分明星球员，包括 Thibaut Courtois、Romelu Lukaku 和 De Bruyne。

    近几周，考虑到伊朗国内的战争以及球员们尚未获得前往美国的签证，关于该国能否最终参加世界杯的讨论甚嚣尘上。

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    这是伊朗连续第四次参加世界杯。根据小组赛的结果，他们有可能在32强赛中对阵美国队。

    埃及队最著名的球员是前锋 Mohamad Salah，在为利物浦这家英格兰俱乐部效力九年后，他将在本赛季末离队。Salah 已为国家队出场115次，打入67球，并且几乎肯定会刷新这一进球纪录。

    这是新西兰第三次参加世界杯，也是自2010年以来的首次。“纯白军团”（The All-Whites）在这个小组中面临着艰巨挑战，他们可能需要与伊朗队展开激烈争夺，以争取成为成绩最好的小组第三名之一从而晋级下一轮。

    H组：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、乌拉圭

    鉴于西班牙近年来在国际舞台上的统治力，很难想象这个小组会出现除西班牙队之外的其他头名。

    拥有 Lamine Yamal、Rodri 和 Pedri 等球星组成的星光熠熠的攻击线，想要击败西班牙队需要非凡的表现。事实上，自两年前赢得2024年欧洲杯以来，由 Luis de la Fuente 执教的这支球队在任何一场正式比赛中都未尝败绩。

    世界排名第17位的乌拉圭是本组的黑马。教练 Marcelo Bielsa 征召了一支强大的队伍，其中包括 Darwin Nunez、Federico Valverde 和 Manuel Ugarte 等球员。然而，必须指出的是，他们目前的状态并不理想，以1比5惨败给美国队便是一个明显的挫折。

    佛得角是四支首次亮相世界杯的国家之一，他们在预选赛小组中力压喀麦隆队而出线。他们很可能在小组赛后就打道回府，但他们会希望在与更富盛名的对手进行的三场小组赛中，充分展现自己。

    在2022年卡塔尔世界杯上，沙特阿拉伯在小组赛中击败阿根廷队，震惊了世界。当天进球的两名功臣——Saleh Al-Shehri 和 Salem Al-Dawsari——很可能将再次入选大名单。

    近年来，沙特职业联赛（Saudi Pro League）的声望也日益提升，因此这些本土球员应该具备了更强的实力和更丰富的经验，力求再次制造冷门。

    I组：法国、塞内加尔、伊拉克、挪威

    法国队应该能轻松地以小组前两名的身份晋级下一轮，不过，实力强劲的挪威队将在谁能获得小组第一的争夺中拥有很大话语权。

    法国队连续参加了过去两届世界杯决赛，四年前在点球大战中负于阿根廷的经历仍让他们耿耿于怀。“高卢雄鸡”（Les Bleus）将全力以赴重夺冠军宝座，在主教练 Didier Deschamps 拥有最深厚、最具天赋的阵容的情况下，外界预计法国队至少能进入半决赛。

    法国队主教练 Didier Deschamps 拥有最深厚、最具天赋的阵容。 图片：路透社

    挪威队时隔28年重返世界杯，他们带来了欧洲最令人畏惧的攻击线之一，由曼城队前锋 Erling Haaland 领衔。挪威队在八场预选赛中全部获胜，其中包括凭借 Haaland 的梅开二度，在米兰圣西罗球场以4比1大胜意大利队的经典之战。

    塞内加尔队被称为“特兰加雄狮”（Lions of Teranga），他们渴望在2022年闯入16强的基础上再创佳绩。队中最知名的球员是 Sadio Mane，他以53粒进球成为该国历史最佳射手。

    伊拉克是第48支也是最后一支锁定世界杯决赛圈席位的球队，这得益于他们在三月份的洲际附加赛中以2比1战胜玻利维亚。伊拉克上一次参加世界杯还是在40年前的1986年墨西哥世界杯。

    点击此处查看 A、B、C 组的前瞻，点击此处查看 D、E、F 组的前瞻。

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