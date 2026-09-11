支持网球运动五十载：法国巴黎银行回归赞助群星璀璨的新加坡公开赛

THE FINISH LINE

9月21日至27日在加冷举行的赛事，将迎来Alexandra Eala和去年冠军Elise Mertens等大牌选手同场竞技

菲律宾选手Alexandra Eala去年7月在温布尔登网球锦标赛中的风采。这位21岁的年轻选手本赛季至今表现出色，并于近期赢得了她的首个WTA冠军头衔。 照片：路透社

[新加坡] 全球顶尖女子网球选手，包括菲律宾新星Alexandra Eala在内，即将前来新加坡参加一场备受瞩目的赛事。该赛事的总奖金高达125万美元。

由法国巴黎银行呈献的新加坡网球公开赛（STO）将于9月21日至27日在加冷的华侨银行室内体育馆举行。这是本赛季东南亚唯一的WTA 500级别赛事。

“500”指的是冠军将获得的总排名积分。上一届新加坡网球公开赛于2025年1月举行，标志着新加坡在阔别六年多后重返国际女子网球协会（WTA）巡回赛赛程，当时该赛事为较低的250级别。

21岁的Eala自然成为众人瞩目的焦点。她本赛季至今表现出色，并于8月赢得了她的首个WTA冠军头衔——穆巴达拉华盛顿公开赛，该赛事同样是WTA 500级别。

这让她成为首位赢得WTA单打冠军的菲律宾选手。她以三盘比分击败了现世界排名第三的美国选手Jessica Pegula。

Pegula也在已确认来新加坡参赛的选手名单中。与她同场的还有现任法国网球公开赛冠军Mirra Andreeva、世界排名第10的Amanda Anisimova、去年新加坡网球公开赛冠军Elise Mertens以及中国头号选手王馨雨。

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法国巴黎银行回归赞助

对于本地众多网球迷而言，新加坡网球公开赛的呈献赞助商是个熟悉的名字。2014年至2018年，当WTA年终总决赛这项盛大赛事在新加坡举办时，法国巴黎银行正是其冠名赞助商。

这家总部位于巴黎的全球性银行与网球运动的渊源深厚，可以追溯到1973年。

法国巴黎银行是法国网球公开赛的官方和主要合作伙伴。该银行在全球范围内赞助约550项赛事，涵盖专业和业余级别。此外，公司还支持基层网球和轮椅网球，并资助众多与这项运动相关的教育和社交活动。

法国巴黎银行东南亚区域首席执行官Karine Delvallee表示，因此，今年赞助新加坡网球公开赛是一个顺理成章的决定。

法国巴黎银行东南亚区域首席执行官Karine Delvallee说：“我对WTA重返新加坡感到非常振奋，因为网球与我们的企业文化和战略非常契合。” 照片：法国巴黎银行

本周，她在该银行位于海洋金融中心的新加坡办公室接受采访时说：“我们很早就决定赞助网球。我们本可以赞助其他体育项目，但我们选择了网球，因为它是一项非常具有包容性的运动。”

“它不是一项精英运动，我觉得它适合每一个人。在法国，有各个水平的网球爱好者，大多数小村庄通常都有一个球场，孩子们放学后可以在那里打球。这项运动非常普及，我认为它就像足球在亚洲一样。”

Delvallee于33年前加入法国巴黎银行，自2025年2月起担任现职。她还谈到了网球运动的价值观，以及这些价值观如何与银行的价值观产生共鸣。

她说：“当你在场上观看顶尖球员比赛时，你几乎能感受到他们在比赛中经历的艰辛，因为在某些情况下，他们必须连续比赛好几个小时。”

“他们将力量和热情带到比赛中，并能向观众展示这些品质和激情。在赛场或体育馆里，与他们如此近距离接触，我们仿佛也感觉与球员们建立了联系。”

2014年至2018年，WTA年终总决赛连续五届在新加坡举行，法国巴黎银行是其冠名赞助商。 照片：法国巴黎银行

致力于基础设施融资

除了支持赛事，法国巴黎银行还将其“基础设施优先”的方针带到新加坡，为确保该国拥有举办世界顶级体育赛事的设施贡献一份力量。

这一方针始于1973年的巴黎法国网球公开赛，当时该银行的一家分行为扩建赛事的中央球场提供了所需融资。

Delvallee分享了十多年前这一战略如何在亚洲得到体现。当时，法国巴黎银行是为建设新加坡体育城（Singapore Sports Hub）的公私合伙业务提供关键债务融资的11家银行组成的银团之一。

新加坡体育城于2022年由新加坡政府接管，并于2025年底更名为“加冷”（The Kallang）。新加坡网球公开赛的比赛场地——华侨银行室内体育馆，正是加冷的众多场馆之一。

在本届新加坡网球公开赛上，法国巴黎银行将发起一项倡议，赛会期间的每一个得分都将转化为捐款，捐赠给Daughters of Tomorrow。这是一个在新加坡注册的慈善机构，致力于帮助低收入家庭的妇女实现经济独立。

Delvallee补充道：“我对WTA重返新加坡感到非常振奋，因为网球与我们的企业文化和战略非常契合。”

新加坡网球公开赛大多数场次的门票仍在Sistic网站发售。