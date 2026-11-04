“心形组成的花朵”画作摘得大华银行东南亚年度绘画奖桂冠

ARTS

Tang Kok Soo 的作品《一朵大花》探索了现实与感知之间的距离

【新加坡】乍看之下，Tang Kok Soo 的作品 《一朵大花》 似乎是由无数微小标记构成的画面，点缀着粉色、红色和绿色。但若看得更久一些，这些几何图形便会消融，转而呈现出一朵巨大的花从单个花盆中绽放的景象。

这种在秩序与奔放之间的精妙互动，为这位51岁的新加坡艺术家赢得了2026年大华银行 (UOB) 东南亚年度绘画奖以及新加坡赛区的冠军。

《一朵大花》在纸上运用石墨、墨水和拼贴技法，通过网格、重复的图案和无数微小的心形，探索了现实与感知之间的距离。

Tang Kok Soo 的《一朵大花》是愉悦抽象主义的杰作。 照片：UOB

每一颗心都散发着光环。对 Tang 而言，煞费苦心地反复描绘每一个标记的过程，成为了一种冥想。

Tang 曾于2016年凭借作品《大象过河》在该竞赛的“资深艺术家”组别中获得金奖。如今，他将与来自印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的国家级获奖者共同角逐由大华银行赞助的巴黎国际艺术城 (Cite Internationale des Arts) 驻留计划名额。

该区域奖项于近日在国家美术馆揭晓，总统 Tharman Shanmugaratnam 出席了颁奖典礼。

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Wong Yik Knee 的作品《归属感的回响》为她赢得了“新兴艺术家”组别中的“新加坡最具潜力艺术家”奖。 照片：UOB

与此同时，50岁的 Wong Yik Knee 获得了“新兴艺术家”组别中的“新加坡最具潜力艺术家”奖。

她的油画作品《归属感的回响》描绘了刻有名字的陈旧容器，将普通物品变成了记忆的宝库。如果说 Tang 在重复中找到了广阔，那么 Wong 则在使用痕迹中觅得了人与人之间的连结。

在颁奖典礼上，大华银行 (UOB) 与国家艺术理事会也续签了为期三年的合伙业务协议，该银行承诺向理事会的“艺术永续基金”(Sustain the Arts Fund) 捐赠500万新元。

该协议将支持艺术家驻留计划、专业交流以及东南亚艺术展示活动，包括在新加坡艺术周期间的活动。

至今已举办45届的“大华银行年度绘画奖”已表彰了区域内超过1000名艺术家。

获奖作品将在国家美术馆的 Concourse Gallery 展出至2027年1月31日——这一场地恰如其分地印证了 Tang 的理念：最微小的姿态，只要坚定地重复，也能变得宏伟不凡。