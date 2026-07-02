67 on Scotts：餐厅与活动空间二合一

DINING OUT

这家位于 Scotts Road 的餐厅菜品尚可，但用餐体验取决于当时是否有私人活动正在进行。

新晋餐厅

67 on Scotts #01-04/05 Shaw Centre 1 Scotts Road Singapore 228208 电话：9180 3601 每日营业时间：上午8:30至午夜12:00

67 on Scotts 并非一家餐厅，而是一个附带餐饮的汽车展厅。但它似乎知道你买不起它的商品，所以让你自掏腰包购买茶点。

这并非我们的错。直到我们看到一盘盘香槟、开胃小点和迷你汉堡从我们桌旁飘过却未曾停留时，我们才意识到自己成了不速之客。

在此之前，我们还以为自己只是城中这家最新餐厅的普通食客——这家餐厅恰好也将其空间出租给奢侈品牌展示商品。

这次展示的是超级跑车。我们一边漫不经心地欣赏着，一边享用着新鲜的生蚝（时价）和酸面包（8新元），完全没留意到周围闲逛的潜在买家。

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但当我们开始品尝扇贝与海鳟鱼鞑靼（28新元）时，有人开始发表演讲，接着又换了另一个人。LED屏幕闪烁得更加刺眼，音乐声也越来越大。我们几乎听不清彼此的交谈，更别说听见我们的叻沙海鲜汤在无声地呼喊：“救救我”。

作为一个商业概念，67 on Scotts 是成功的。它依靠私人活动获取大部分业务，在没有活动时则作为普通餐厅运营。但当它试图同时兼顾两者时，就显得有些“精神分裂”了。

67 on Scotts 的设计初衷是作为活动空间。 图片来源：67 ON SCOTTS

他们本可以轻易地开放空置的二楼，让付费食客安靜用餐。但或许他们的清洁工是按面积收费的——所以他们宁愿让二楼空着，把我们塞在楼下一个不起眼的角落，希望派对上没人注意到我们。

他们本应在有活动的日子里停止接受公众预订。但如果他们不这么做，那么在前往之前，你就有责任先行确认。

除此之外，这里倒是一个适合随性小酌的宜人去处。它的玻璃幕墙和临街的显眼位置营造出明亮通透的氛围——一个既能看到别人也能被别人看到的地方，只要别被没批准你居家办公的老板撞见就好。

67 on Scotts 是同楼内私人葡萄酒俱乐部 67 Pall Mall 的分支。因此，这里的酒单非常丰富，价格也很亲民，一杯意大利白葡萄酒起价低至12新元，午市特价甚至只需10新元。

埃普瓦斯奶酪焗烤土豆。 图片来源：JAIME EE, BT

菜单上也带有其行政总厨 Francois Mermilliod 的印记——他曾任职于 Bar-A-Thym——其招牌菜埃普瓦斯奶酪焗烤土豆也在此亮相。餐厅的意图是用美酒佳肴吸引你，让你产生加入俱乐部的冲动——在那里，再也没有迷你汉堡敢与你擦肩而过。

在此之前，你可以从一份带有模糊地中海风味的精简菜单中选择沙拉、前菜和主菜。烹饪功底扎实，但并未达到让厨师们需要全力以赴的程度。菜品分量也很足，如果你喜欢多样化，完全可以分享，对此你不会有任何异议。

扇贝与海鳟鱼配牛油果。 图片来源：JAIME EE, BT

爱尔兰生蚝每只7新元，个头中等，新鲜且带有海水的咸味。自制的酸面包分为厚切的棕色和白色两种，嚼劲十足，令人满意。

澳洲盲曹鱼配龙虾浓汁烩饭。 图片来源：JAIME EE, BT

切碎的生扇贝与海鳟鱼是一道大众喜爱的菜肴，拌入温和的辣根奶油，并与牛油果层层相叠。烤澳洲盲曹鱼（38新元）是一大块鱼柳，鱼皮煎得恰到好处，但任何控制卡路里的希望都会被那份用浓郁龙虾汁烹制的烩饭所打破。

安格斯牛排配薯条。 图片来源：JAIME EE, BT

一份250克的安格斯肉眼牛排定价48新元，相当合理。牛排外焦里嫩，达到值得称赞的三分熟，配有粗薯条和沙拉。猫耳朵意面（36新元）则像是一道厨房常备菜——用意大利茴香香肠和一大块布拉塔奶酪拌在一起，足以掩盖任何不足之处。

叻沙酱海鲜。 图片来源：67 ON SCOTTS

叻沙海鲜汤（38新元）是常见的融合菜套路——海鲜配上现场淋上的辛辣酱汁。而埃普瓦斯奶酪焗烤土豆（14新元）——满是土豆、奶油和风味浓郁的奶酪——将会在你的肠胃里“常住”一周。

伊顿麦斯，配有蛋白酥和樱桃。 图片来源：JAIME EE, BT

甜点部分则有些敷衍。我们从未遇到过一款我们喜欢的伊顿麦斯（16新元）——这款由酥脆的蛋白酥、奶油、樱桃和糖尿病组成的甜腻混合物再次证实了这一点。还是选择稳妥的 Valrhona 熔岩巧克力挞配冰淇淋（16新元）吧。

Valrhona 巧克力挞。 图片来源：JAIME EE, BT

请记住，67 on Scotts 主要是一个活动空间。不要用“温暖”、“诱人”、“激动人心”这类形容餐厅的词语来定义它。它“方便”、“价格合理”且“高效”。非常适合举办产品发布会、研讨会和商务聚会。但如果你计划用餐的当天正好有活动举行，请确保你也在受邀之列。

评分：6.5