Casa Lola：呈献休闲西班牙美食

Dining Out

这家位于文达街的餐厅不仅提供常见的塔帕斯，也带来一些惊喜。

新餐馆

Casa Lola

3 Boon Tat Street

Singapore 069612

电话： 9657 8020

营业时间：星期二至六，午餐和晚餐。午餐：中午12时至下午3时；晚餐：下午5时至晚上10时

作为一家想要脱颖而出的西班牙餐厅，你会怎么做？再创造一种带有东南亚风味的鸡肉沙爹炸丸子 (croqueta)，好让你的小酒馆在新加坡更有归属感？

不。你会去找一头猪，向它借耳朵。

作为一家想要脱颖而出的西班牙餐厅，你会怎么做？再创造一种带有东南亚风味的鸡肉沙爹炸丸子 (croqueta)，好让你的小酒馆在新加坡更有归属感？

不。你会去找一头猪，向它借耳朵。

当然，它可能不愿意，毕竟它对自己的耳朵很有感情，而且还需要听晚餐的铃声。

但只要解决了这个问题，猪耳朵就能变成一盘盘香脆、有嚼劲、令人上瘾的油炸小吃，而这正是 Casa Lola 的一大亮点。这家新开的西班牙餐厅最近引起了我们的注意。

我们本可以轻松吃完这堆蘸着浓郁蒜蓉辣椒蒜泥蛋黄酱 (aioli) 的香脆伊比利亚猪耳朵（15新元），要不是胆小的同伴投来不赞成的目光——他宁愿吃花园蜗牛也不愿嚼软骨。不过，关于蜗牛的事我们稍后再谈。

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香脆猪耳朵。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

Casa Lola 带有塔帕斯餐饮集团 FOC 及其巴塞罗那出生的行政总厨 Juanjo Carrillo 的印记，因此，在菜单和装潢中融入西班牙风情并非难事。想象一下那些经典的元素：裸露的砖墙、复古海报，以及吧台两侧的葡萄酒桶。

餐厅挤在文达街（Boon Tat Street）一间狭长的店屋里，空间非常狭窄，以至于你会担心滑动玻璃门会撞上仅几英寸之遥的餐桌。

服务员们端着西班牙海鲜饭（paella）的平底锅，勇敢地穿梭于吧台和拥挤餐桌之间的狭窄走道——每当食物顺利送达正确的餐桌而不是落在某人头上时，他们或许会暗自给自己点个赞。

开朗的经理 Leroy 不仅身手敏捷，对菜单也了如指掌。他流利地报出一系列必点菜品，其中包括西班牙番茄冷汤（salmorejo）（14新元）——这是一种类似浓稠版西班牙冻汤（gazpacho）的冷汤，在我们到访的炎热天气里喝起来非常舒爽。切碎的西班牙火腿（jamon）、鸡蛋和面包丁，使其比单一的西班牙冻汤更具层次感和口感。

配有佐料的西班牙番茄冷汤。 图片来源：CASA LOLA

这道冷汤和猪耳朵都是 Casa Lola 的一些不寻常的招牌菜，让它更具优势。餐厅对巴塞罗那的渊源诠释得相当随意，随心所欲地从其他地区“采摘”特色菜肴。

水晶面包配番茄和火腿。 图片来源：CASA LOLA

但这无关紧要。到目前为止，一切都还不错。烤水晶面包配上碎番茄和橄榄油（10新元）的版本相当正宗，如果再配上一盘西班牙火腿薄片（28新元）就更棒了。

与此同时，薄如蝉翼的炸芭蕉片（9新元）有着木薯片的酥脆口感，上面淋了蜂蜜和少许辣椒，最后点缀着奶油般的牛油果酱。这种香脆、香甜、辛辣和绵滑的低调组合，证明了这里的厨师们确实懂得制作小吃。

香脆炸芭蕉片。 图片来源：CASA LOLA

“破碎的鸡蛋”（Huevos rotos）——也就是煎蛋配薯片——则不太令人信服。我们并非不喜欢太阳蛋或薯片，但把它们压碎在一起感觉像是多此一举。更何况它们还被埋在蒜香橄榄油虾（al ajillo style）（32新元）下面。

捣碎的步骤是在餐桌旁完成的——你可以要求自己动手，这样在“破坏”开始前，还能尝到每样食材的原味。

地中海香草蜗牛。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

传统地中海香草蜗牛（22新元）是我们最后关头才点的，但对此深感后悔。如果说法国蜗牛（escargots）是注重个人卫生、干净整洁的“讲究”标本，那么它们的西班牙表亲就是喜爱泥土、充满野味的“粗鄙之徒”，懒洋洋地躺在一种带有神秘土味和药味的肉汁里，其中还点缀着鹰嘴豆，仿佛对生活前景感到迷茫。

如果我们曾好奇为何蒜蓉黄油焗蜗牛是备受珍视的经典，而西班牙蜗牛却不是，现在我们明白了。

烤乳猪。 图片来源：CASA LOLA

我们当时应该点无骨烤乳猪（36新元）堂食，而不是打包带走。即使在家重新加热，猪肉依然保持着柔嫩，简单的肉汁和烤苹果、南瓜配菜更提升了它的风味。

为了从蜗牛这道菜的失误中转移注意力，我们品尝了充满蛋香的焦糖布丁（flan）（14新元），它浸在太妃糖般的焦糖酱中，并饰以尚蒂伊奶油（chantilly cream）。巧克力蛋糕（18新元）的每一口都蓬松柔软，松软的海绵蛋糕层与浓郁的巧克力甘纳许（ganache）交织在一起。

巧克力蛋糕。 图片来源：CASA LOLA

Casa Lola 并非我们必需的又一家西班牙餐厅，但在我们看来，多样性总有一席之地。我们或许不会再为猪耳朵而来，但会继续关注它是否会带来更多惊喜。

评分：6.5