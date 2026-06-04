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DINING OUT

陈文烈大厦的Cloudfields：休闲别致的咖啡馆风情

丰盛的全日餐点，让这家餐厅成为老旧商业区里意想不到的美食惊喜

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Jaime Ee

Published Thu, Jun 4, 2026 · 06:00 PM
    • Cloudfields 凉爽惬意的户外用餐区。
    • Cloudfields 凉爽惬意的户外用餐区。 照片：CLOUDFIELDS

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    新晋餐厅 Cloudfields 陈文烈大厦二楼（Level 2, Tan Boon Liat Building） 313 Outram Road Singapore 169073 WhatsApp: 9816-7002 营业时间：每日上午10时至晚上10时

    人生在世，总要心怀梦想——无论是人，还是一家餐厅。

    你或许会幻想一觉醒来，窗外是翠绿的稻田或连绵的山景。而餐厅的梦想，则是坐落在店屋、时尚街区或前卫的设计空间里。但无论如何，它们最不希望的，恐怕就是栖身于一个老旧工业区里的咖啡店旁。

    然而——现实总有诸多无奈。

    不论出于何种原因，Cloudfields 最终落脚于陈文烈大厦一家咖啡店的楼上。这栋大厦前身是一座破旧的分层工厂，后来改造成零售仓库，其公共厕所里的卫生纸自1985年起就已绝迹。

    值得庆幸的是，Cloudfields 并未试图融入周围的环境。它巧妙地将周遭的劣势化为优势，为逛累了的家具买家打造了一个梦幻般的避风港——而且还配备了设施齐全的卫生间。

    不论出于何种原因，Cloudfields 最终落脚于陈文烈大厦一家咖啡店的楼上。这栋大厦前身是一座破旧的分层工厂，后来改造成零售仓库，其公共厕所里的卫生纸自1985年起就已绝迹。

    值得庆幸的是，Cloudfields 并未试图融入周围的环境。它巧妙地将周遭的劣势化为优势，为逛累了的家具买家打造了一个梦幻般的避风港——而且还配备了设施齐全的卫生间。

    作为这栋楼里“颜值最高”的所在，或许能解释为何这里总是人声鼎沸。当你小心翼翼地走上楼梯，经过那家只有一个鸡饭摊、还沉浸在午后困顿中的咖啡店时，强烈的反差感便扑面而来。斑驳的混凝土地面逐渐被一个凉爽惬意的户外用餐区所取代，这里装饰着温暖的木材和悬挂的绿植。

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    室内，装有空调的用餐区则呈现出一种轻松别致的风格：吧台上方悬挂着金属脚手架，增添了一抹工业风；而木质镶板和大量易于打理的塑料植物则柔化了整体的硬朗感。

    它本质上是一家咖啡馆，却有着一颗餐厅的心，供应的休闲美食出人意料地精致。不过，这里的菜品分量很足，仿佛是为我们永远也练不成的健美运动员设计的。先吃了再说，罪恶感留到日后。

    Cloudfields 全天营业，但他们的上菜速度快得让人觉得他们很匆忙，我们点的所有菜品几乎是同时上桌——就好像我们在为下一场“吃播”（mukbang）做训练一样。唯一缺少的，就是一个秒表，用来计算他们翻台的速度有多快。

    我们一边与消化不良和冷气作斗争，一边赶在食物变冷前狼吞虎咽，但这注定是一场失败的战斗。这实在可惜，因为这里的菜品其实很有潜力。

    Cacio e pepe 薯条堪称加强版的魁北克肉汁奶酪薯条（poutine）。 照片：JAIME EE，《商业时报》

    仅凭这道盐和胡椒——或者说是“cacio e pepe”薯条（18新元），他们就征服了我们。这道菜就像是参加了“技能创前程”课程升级版的魁北克肉汁奶酪薯条（poutine）。经过双重烹炸的薯条外酥里嫩，上面覆盖着一层厚厚的土豆泡沫和融化的奶酪，最后再撒上更多奶酪碎。

    仁当意面所用的“rempah”（香料酱）出自一位马来妇女（makcik）之手。 照片：JAIME EE，《商业时报》

    等到我们品尝仁当意面（29新元）时，它已经有些凉了，但品尝包裹在浓郁牛小排仁当酱汁中、口感劲道的宽面，依然是一种享受。

    他们自豪地宣称，所用的“rempah”（香料酱）出自一位地道的马来妇女（makcik）之手——我们真想知道她是谁，这样我们也能买一些。至于吃下去的卡路里需要好几天工作才能消耗掉，那就先不管了。

    玉米烙饼上铺着煎蛋。 照片：JAIME EE，《商业时报》

    Cloudfields 的待客之道，仿佛是要完成某种指标，在其玉米烙饼（25新元）中塞进了尽可能多的食物类别和健康风险。

    这道适合体力劳动者的早午餐，在香脆的油炸饼底上堆满了牛油果泥、番茄丁、鰤鱼莎莎酱和太阳蛋。它看起来杂乱无章却又十分诱人，让人只想不顾餐桌礼仪，大快朵颐。

    澳洲尖吻鲈搭配白脱汁。 照片：JAIME EE，《商业时报》
    鞑靼牛肉配脆皮土豆。 照片：JAIME EE，《商业时报》

    这场美食盛宴中的其他“主角”还包括一道钓捕的澳洲尖吻鲈（34新元）：虽然用料略显“重手”，但这道菜即使出现在更高档的餐厅里也毫不逊色。它愉快地混搭了东西方元素：酥脆的鱼皮上撒着肉松，搭配日式高汤白脱汁（dashi beurre blanc），再佐以日式XO酱炒饭。尽管如此，整体口感却出奇地和谐。

    分量十足的鞑靼牛肉加入了柚子胡椒（yuzu kosho）调味，而搭配的千层烤土豆（potato pave）则显得有些多余，其实简单的吐司就足够了。但我们不会拒绝这额外的酥脆口感。

    甜点方面，酸奶配以焦糖橙肉和希腊蜂蜜。 照片：JAIME EE，《商业时报》

    甜点设计得相对简单，或许是因为店家见多了食客在喝咖啡前就已陷入“食物昏迷”状态。酸奶（12新元）有三种不同的配料可供选择；我们选的是搭配焦糖橙肉和希腊蜂蜜的口味。

    如果你奇迹般地还有胃口，那么一份口感绵密的焙茶巴斯克芝士蛋糕（16新元）将会彻底“终结”你，而不是被你“终结”。

    焙茶芝士蛋糕搭配苹果酱，为这餐画上一个浓郁的句点。 照片：JAIME EE，《商业时报》

    Cloudfields 感觉就像是前米其林厨师们的“中途之家”，他们在这里放弃了镊子，转而制作更纯粹直接的美食。像前 Esora 餐厅的 Takeshi Araki 和著名的 Euphoria 餐厅的 Jason Tan 等人的名字都与这里有所关联，更增添了它的坊间声誉。

    它或许没有绝佳的地理位置，后厨纪律也算不上严明，但它对自己的方向充满信心——而它所创造的现实，足以轻松击败任何不切实际的虚幻梦想。

    评分：6.5

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