Petra 餐厅：面包出色，但菜品水平不一

DINING OUT

这家黎凡特餐厅环境优美，但用餐体验却不尽如人意

新开餐厅

Petra 地址：40C Harding Road, Level 1 Singapore 249548 电话：8876-5823 营业时间：午餐和晚餐，周一、周三至周日：上午11:30至下午3:00；下午5:30至晚上10:30（周五和周六营业至晚上11:00）。周二休息。

【新加坡】一句“Ottolenghi”就足以吸引我们。

对其他人来说，吸引他们的或许是“可携带宠物”的规定。但 Petra——这家位于登布西山、允许携带宠物、前身为 Curly’s 杂货店的黎凡特餐厅——却让我们想起了以色列名厨 Ottolenghi 的招牌沙拉和以蔬菜为主的烹饪风格，仿佛看到了摆满佳肴的丰盛餐桌。

没错，餐厅确实提供一些沙拉，且出自一位前 Ottolenghi 餐厅的厨师之手，但这与名厨的关联也仅此而已。Petra 勇敢地尝试突破常见的意大利或泛地中海菜系概念，这一点值得肯定。但厨房似乎还未完全掌握其烹饪语言的精髓，因此用餐体验难免会时好时坏。

我们在那里用餐时，工作人员甚至搞不定空调遥控器，让我们在寒冷中等了一阵子，才把温度调到不那么冰冷的程度。

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但让我们愿意留下来的，是这里的空间。它确实很漂亮。与其前身——那家以赤陶色为主调的咖啡馆兼有机商店相比，变化不算太大。但新增的吧台用餐区和主题装饰，为品尝各种开胃小菜和享受美好时光营造了氛围。

Petra 的宠物友好户外露台。 图片：PETRA

透过凝结着厚厚水汽的玻璃窗向外望去，可以看到一个宽敞花园的轮廓。不难想象，这里将成为许多周末亲子派对的举办地，或“毛孩子”的家长们享用早午餐，并让他们的博美犬宝贝舔一舔茄子泥酱（baba ghanoush）的好去处。

然而，这里的食物就没那么简单了。尽管我们自己的体验不尽如人意，但也听到过一些好评。不过，如果有一点是我们都能达成共识的，那就是 Petra 就算只是一家卖面包和蘸酱的店，也足以吸引大批顾客。

Petra 的 Sangak 风格面包配 za'atar 香料，以及撒上芝麻的 barbari 面包。 图片：PETRA

当你了解到 Petra 的合伙人之一是 Antonio Miscellaneo 时，你就会明白其中缘由。这位意大利披萨大师凭借 La Bottega Enoteca 一举成名，之后又通过 Casa Vostra 走向主流市场。

这位“面团低语者”为餐厅的招牌 barbari 面包（12新元）赋予了蓬松、酥脆又轻盈的质感，就像一个“膨胀了的”皮塔饼（pita）。虽然也有一款薄脆版本，但这种枕头般的烘烤面包实在难以超越。

一份32新元的开胃酱三拼价格不菲，但你肯定会喜欢它所包含的鹰嘴豆泥（hummus）、鱼子酱（taramasalata）和番茄橄榄酱（tomato-olive relish）的多样组合。

开胃菜和蘸酱。 图片：PETRA

虽然我们很享受这一切，但我们感到困惑：为什么配有乌鱼子碎的鱼子酱吃起来更像鹰嘴豆泥，而点缀着炸豆丸子碎的鹰嘴豆泥却有着类似蒜泥蛋黄酱（aioli）般顺滑的奶油质感，反而更像鱼子酱。服务员坚称没有搞错，直到我们快吃完 barbari 面包时，他们才意识到厨房不小心把配料放错了。

他们试图补救，但那时我们已经吃饱了碳水。尽管如此，他们展现了良好的服务补救意识，坚持免去了面包和蘸酱的费用。这在整体时好时坏的服务中算是一个亮点。

上菜速度很慢，而且在四处走动的友善员工中，似乎只有一部分人能为你点单。最扫兴的莫过于等了近半小时才上面包，却被告知用餐时间只有一个半小时。

用毛豆泥制成的中东炸豆丸子（falafel）。 图片：JAIME EE, 《商业时报》

对于这道伪装成中东炸豆丸子（falafel）的毛豆饼（14新元），我们甚至希望能够退款。当我们费力地吃着这三颗毫无说服力的炸丸子时，耳边仿佛响起了祖母催促我们吃完豆子的声音。丸子由调味豆泥、额外的整颗豆子和腌红洋葱组成，后者大概是为了打破单调的口感。

鞑靼生牛肉配烤奶油面包。 图片：JAIME EE, 《商业时报》

与此同时，一道尚可的鞑靼生牛肉（18新元）放在浸满黄油的烤奶油面包上，留在口中的油腻感比印象更深。

羊肉丸串（kofte）配香菜和香草酱。 图片：JAIME EE, 《商业时报》

我们后来才发现，或许应该点更贵的烤鱼（供三人食用）或章鱼。但我们的服务员推荐了羊肉丸串（kofte，32新元）——这是一串用阿拉伯香料调味的大块碎肉，搭配新鲜香菜和香草酱。

我们免费获得了一份招牌沙拉作为配菜——甜菜根、布拉塔奶酪（burrata）和蔬菜叶，淋上酸味酱汁，这道沙拉为味道平实的羊肉增添了一抹活泼的风味。

由融化的阿卡维奶酪（akkawi cheese）、糖浆和焦糖开心果制成的库纳法（Kunafah）。 图片：PETRA

在甜点方面，我们实在无法苟同这里的库纳法（kunafah）——黏稠的、类似马苏里拉奶酪的芝士，包裹在酥脆的卡代夫面丝（kataifi pastry）中，浸泡在带有香气的糖浆里，余味却出奇地油腻。

酸奶冰淇淋配橄榄酥粒和蜂蜜则没那么有争议性。

也许是我们太老套，但如果他们再开一家 La Bottega Enoteca，我们会非常高兴。Harding Road 的这个空间本身已经足够好，无需花哨的概念就能吸引人。Petra 选择黎凡特菜系是一条值得称赞的路线，但这需要更强的执行力，尤其是在这种菜系不像意大利菜那样具有广泛吸引力的情况下。

Petra 目前仍有许多初期问题，所以需要给它一些时间来磨合和找到自己的最佳状态。在此之前，如果不是为了 Ottolenghi 的名气，那么面包和蘸酱就是你光顾的理由。

评分：6