Jiin Omakase：迎合新加坡味蕾的日式盛宴

Les Amis集团在其全新高端割烹料理餐厅摒弃拘谨，崇尚趣味与浓郁风味

新开餐厅

Jiin Omakase 邵氏中心#01-11 史各士路1号 新加坡 228208 电话：9666-6131 每日午餐与晚餐时段营业：中午12时至下午3时；晚上6时30分至10时

【新加坡】探访Les Amis集团位于邵氏中心的餐厅，就像打开一盒巧克力——你永远不知道会得到什么。

如果连您都跟不上其千变万化的概念，那不妨想象一下它旗下餐厅所面临的“生存危机”：

“嘿，我以为我是一家天妇罗店。”“不，你现在是寿喜烧店了。”

“可我在这里卖了好几年的粥了！”“抱歉，我们需要这个空间来做活鳗鱼料理。你搬到楼上去吧。”

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“那我的蛋挞怎么办？”“我们觉得卖葡萄酒更好。”

如果说变革无需羞愧，那么该集团可谓是毫无顾忌地顺势应变。“要么转型，要么淘汰”是当今的响亮口号，但它不仅仅是转型——它简直是在优雅地“旋转”。看看新开的Jiin Omakase就知道了，它所在的位置经历的“升级改造”比一位韩妆爱好者还要多。

这里曾几度是一家由大厨主理、雄心勃勃的割烹料理店，也曾是寿司店和高端怀石料理品牌。如今，它仿佛回归原点，提供精心设计的菜单，专为迎合新加坡人的口味和偏好。

这意味着这里没有禅宗式的极简主义，也没有肃静的敬畏感。取而代之的是更浓郁的风味、更少的拘谨和更多的乐趣。

大量小巧的Decole玩具公仔收藏。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

就连装饰也一改传统，充满了玩具店般的奇趣异想。除了展示着各种尺寸的蛤蜊、鲍鱼和螃蟹壳的“战利品”收藏外，吧台的一整块区域都被小巧的Decole猫咪公仔“占领”了。

它们看起来就像是跟团来镇上旅游——有的坐在水池里，有的在遮阳伞下闲坐，还有的在吃着红薯。如果不是因为它们太可爱，整个布置可能会显得有些奇怪。

但这恰恰概括了由Saito Makoto和Sakamoto Mitsutaka主理的Jiin Omakase的非正式魅力。他们对自己的料理技艺了如指掌，却不因此而故作姿态。

他们也懂得如何以一场“大戏”——或者说一场“篝火”——来震撼开场。灯光变暗，火柴点燃，紧绷在巨大木盆上的和纸在火焰中瞬间消失——展露出构成您晚餐的食材。

Saito Makoto正在展示当晚的食材。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

晚餐有两种套餐：288新元和388新元。午餐价格为138新元和188新元——不包含开场表演。但您仍然可以和那些猫咪公仔玩耍。

在这个档次的餐厅中，晚餐定价算是标准水平，但食材的品质使其物有所值。这里曾是Zeniya餐厅的旧址，因此Jiin的食材采购渠道也保持在相似的高水准。

开胃菜：清蒸梭子蟹。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

当端上来的不是精致小巧的开胃菜，而是一份分量十足、来自宫城县的watarigani（梭子蟹）蟹肉时，你就知道他们志在惊艳全场。蟹肉经清蒸后，与温和的柚子醋拌匀，再铺上蟹黄，盛在蟹壳中，并以花朵和绿芽点缀，呈现出仿日式插花的风格。

刺身拼盘。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

接着是四到五种刺身，具体取决于您选择的套餐——包括缟鲹、赤身、大腹、鲷鱼和赤贝。自制的甜辣陈年洋葱柚子醋酱汁为清爽的白身鱼增添了一抹活泼风味。

嫩煎鲍鱼、扇贝和北寄贝。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

我们完全有理由推荐您选择388新元的套餐——只为那道来自千叶县、口感如黄油般丰腴的嫩煎鲍鱼。它经过数小时的蒸汽浴，肉质变得极其软嫩。扇贝和鲜甜的北寄贝也一同挤在鲍鱼壳中。

摆盘充满童趣的最中饼。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

即使您选择288新元的套餐，仍然可以品尝到Saito的招牌小点。长条形的最中饼壳里铺着一层绵密的鮟鱇鱼肝，上面点缀着鱼子酱、牡丹虾、海胆、萤火鱿和松露刨片。主厨用心地将它们与红豆和猫咪公仔一同布置成一个迷你日式庭园，可爱到让人忍不住惊叹。

烤帝王蟹腿。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

表演继续，下一道是肉质饱满的帝王蟹腿（388新元套餐限定），经轻微炭烤后带有微妙的烟熏味。这道菜值得您“奢侈”一把，但两款套餐都有的铁板伊势龙虾锅也毫不逊色。浓郁的虾汤中是琵琶虾，口感比看起来更清爽，搭配烤饭团，形成一道汤泡饭式的烩饭。不妨要一些高知县的青辣椒酱油，能带来十足的劲道。

琵琶虾锅。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

必不可少的烤A5和牛（388新元套餐）和一份味道平平的武士蟹“盖饭”为这顿餐画上主菜的句号。最后收尾的是Sakamoto自制的草莓大福，麻糬口感软糯，以及一份茎茶冰淇淋。

草莓大福与茎茶冰淇淋。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

Saito和Sakamoto是一对和蔼的搭档，态度友好却不唐突。不要期待与他们热络交谈，但可以感受到他们温暖的款待，以及懂得察言观色的专业素养。Les Amis集团旗下的餐厅可能会不断变化或搬迁，但我们希望这家能长久经营下去。

评分：7