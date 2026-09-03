Noor餐厅：地中海与日式料理的融合
这家位于Mohamed Sultan路的新餐厅试图在跨文化美食中找到平衡，但并非总是成功。
- Noor餐厅的室内设计深受地中海风格影响，以暗调的赤陶色墙壁、天鹅绒沙发和精心布局的霓虹灯为特色。 摄影：JAIME EE, 《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
新晋餐厅
Noor Singapore
地址：17 Mohamed Sultan Road
Singapore 238966
电话：8805-8075
营业时间：周二至周日，仅限晚餐，下午5点至午夜12点
（新加坡）鸡肉沙威玛馅的日式煎饺，搭配芝麻酱汤底和辣椒酱的拉面。Noor与其说是一家餐厅，不如说它是一对在晚餐桌上互不相让的跨文化父母所孕育的“后代”。
一方是地中海风情的代表，对芝麻酱和鹰嘴豆泥情有独钟；另一方则带有鲜明的日本特色，将味噌视为一种信仰，而非简单的调味品。
两者结合，便诞生了Noor：一个努力向双方致敬的孝顺孩子，却又偷偷地钟情于亚洲香料和叁峇酱。
结果就是，在此用餐感觉不像是在吃饭，更像是一场关于个人身份认同的心理治疗。
从表面上看，它色彩斑斓，充满乐趣。
其地中海基因十分强大，暗调的赤陶色墙壁、天鹅绒沙发和精心布局的霓虹灯营造出一种地下波西米亚风情——不拘一格、鸡尾酒当道、派对主导。
据说，每周四这里还会有肚皮舞和鼓乐表演。内向者，请速速逃离。
其地中海基因十分强大，暗调的赤陶色墙壁、天鹅绒沙发和精心布局的霓虹灯营造出一种地下波西米亚风情——不拘一格、鸡尾酒当道、派对主导。
据说，每周四这里还会有肚皮舞和鼓乐表演。内向者，请速速逃离。
但稍加深入，你便会发现其中潜藏的不确定性。
Noor本可以轻松地倾向于其地中海特色，并带上浓厚的中东口音，但它并不想止步于此。它强行加入了一段日式“剧情”，但这就像你最喜欢的韩剧中男女主角之间那个多余的前男友一样，时间一长便让人感到乏味。
但你也能理解它的初衷。翻开菜单，你会看到创意齿轮的转动。
用日式生吐司（Shokupan）代替皮塔饼（pita bread），芝麻酱与味噌互换位置，生鱼片搭配哈里萨辣酱（harissa）。更多的芝麻酱，更多的味噌。事实上，餐厅强调的是“多”，但我们更偏爱“少”。
日式生吐司是面包界的宠儿，而Noor的出品是“Shok Bread”（15新元），这个名字也可能是我们看到价格后的反应（Shock谐音）。不过，它的份量很大，而且是新鲜出炉的，撕开时会冒出令人心满意足的热气。
但要快点撕，因为它凉得也快，外皮会变得像甲壳类动物刚蜕下的壳一样硬。
或者，你也可以只挖出内部柔软的部分，蘸上附带的芝麻酱或番茄红椒酱。我们更喜欢单吃，因为柔软的面包不像皮塔饼那样，能够驾驭味道浓烈的调味品。
金枪鱼哈里萨香脆米饼（21新元）是Noor向Sushisamba和Nobu等知名餐厅致敬的方式。
香脆软糯的炸米饼上，堆着拌有辣味蛋黄酱的金枪鱼碎——没什么惊喜，但作为一道小吃还算可靠。
Noor其实无需借用日式煎饺之名来创作这道芝麻酱煎饺（23新元），因为它除了外皮和煎得焦脆的底部之外，与传统煎饺并无太多关联。
它也可以是韩国的mandu或是尼泊尔的momo，我们并不在意。但这道辣味鸡肉馅的锅贴自有其魅力。芝麻酱在这里搭配得很好，特别是加上了黄瓜薄片和葡萄，增添了一丝清甜。
一道中式风格的石榴洋葱酱爆羊肉，搭配鹰嘴豆泥和皮塔饼（32新元），因其类似糖醋里脊的讨喜风味，勉强避免了用力过猛之嫌。
但这道地中海拉面（26新元）则完全没有这种克制。
奶白色的芝麻酱汤底对味噌汤进行了一场“恶意收购”，将风味独特的笋干、溏心蛋和香脆的日式拌饭素（furikake）囚禁在这场跨文化的错误——或天才的中风中。
一勺辣椒酱为这道菜赋予了意义。一串烤得焦香、烟熏味十足的青口则像个无辜的旁观者——但其美味足以单独出道。
味噌黄油鱼（42新元）在模仿味噌鳕鱼的挑战中失败了。这要归咎于过于干柴的红鱼、味噌白脱酱，以及那串自命不凡的“炉端烧油封韭葱串”。
然而，甜点的逻辑则清晰得多。
“Sticky goma”（19新元）是一款口感耐嚼、坚果味浓郁的黑芝麻费南雪，上面覆盖着混入酸奶的白巧克力奶油，酸甜可口。
我们也不会拒绝巧克力雪茄，即便它有个做作的名字“Kuro Shokolate”（19新元）：其实就是填满了巧克力慕斯的香脆蛋卷。
在所有这些地中海与日式风格的纠结与刻意迎合之下，其实有一个等待被讲述的故事。一个不是凭空捏造，而是建立在情理与联系之上的故事。
Noor或许正试图跨越不同文化，但创造属于自己的文化才是更好的出路。
评分：6
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