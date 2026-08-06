米其林星级餐厅Nouri主厨Ivan Brehm呈献其人生故事

FOOD & DRINK

在十道菜的叙事体验中，他重温了童年厨房、厨艺启蒙和职业生涯中的种种考验

左起：主厨 Ivan Brehm、剧作家兼导演 Huzir Sulaiman 和演员 Ramzie Tahar 是《A Matter Of Taste》的幕后创意团队成员。 照片：NOURI

【新加坡】Ivan Brehm 一向倾向于让他的厨艺为自己代言。尽管他的餐厅 Nouri 刚刚再次摘得米其林星级荣誉，这位常驻新加坡的巴西籍主厨仍对高级餐饮界的明星文化持谨慎态度。

相比于吸引外界对自己的关注，他更乐于探讨烹饪历史、移民文化以及不同饮食传统之间的联系。

因此，当剧作家兼导演 Huzir Sulaiman 提议将 Brehm 的人生作为他们首次艺术合作的主题时，这位主厨婉拒道：「我还活着。为什么要写传记？我又不是已经去世的人。」

尽管如此，两人持续沟通，最终促成了《A Matter Of Taste》的诞生。这是一场别开生面的餐厅与叙事艺术的结合，于8月18日至30日在 Nouri 餐厅上演。

届时仅有24位宾客能围坐在餐厅的开放式厨房旁，聆听 Brehm 与演员 Ramzie Tahar 讲述主厨人生中的十个片段，每个片段之后都会呈上一道源自该段记忆的菜肴。

整个体验过程近三小时，每位收费348新元（另加服务费和消费税）。

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Ivan Brehm（左）与 Huzir Sulaiman 在 Huzir 开始于 Nouri 用餐后，逐渐成为朋友。 照片：NOURI

这并非 Brehm 最初联系 Huzir 时的设想。在与其他主厨进行了无数次合作后，他希望改变合作形式，转而与艺术家合作。

他曾设想与 Huzir 共同创作一部关于食物的戏剧，或许可以借鉴 Nouri 餐厅“交汇点美食”（crossroads cooking）背后的理念——这一理念旨在探索不同烹饪传统之间的联系，并将共通的历史转化为新的菜肴。

但 Huzir 心中有个更好的主题：Brehm 本人。

在 Nouri 用餐后，两人成为了朋友。Huzir 表示：「Ivan 的人生态度非常鼓舞人心……他不断学习，力求精通自己的手艺，并努力渡过难关，迎来新篇章。」

与美食同样“美味”的故事

故事始于巴西，从 Brehm 祖母们的厨房，以及他九岁时为母亲做的烤鱼讲起。

故事随后跟随他的脚步走向世界：从美国的烹饪学校，到纽约的 Per Se 餐厅、西班牙的 Mugaritz 餐厅、英国的 Hibiscus 和 The Fat Duck 餐厅；最后来到新加坡，在这里他开设了 Nouri、Appetite 以及现已关闭的 Bacchanalia 餐厅。

这不仅仅是罗列一连串著名餐厅的名字。

Brehm 16岁便离家，承受了顶级厨房严苛的工作时长，他所经历的工作环境有时既能提供指导与启迪，也伴随着残酷。

他表示：「有些主厨非常了不起，并且非常认真地扮演着导师的角色。但也有些是十足的恶人。」

这道名为“黑金”（Black Gold）的菜肴由越光米、贡布胡椒、黑无花果酱和金箔组成，是 Nouri 餐厅“交汇点美食”理念的一个范例。 照片：NOURI

Huzir 仔细梳理了与 Brehm 超过20小时的访谈内容，从中寻找那些“奠定基础的经历、人生的转折点和恍然大悟的时刻”。

他说：「我希望在幽默、情感、启发和‘美食家专业’细节之间取得平衡。我希望这些故事能像食物一样美味。」

Brehm 随后将这些记忆转化为全新设计的菜肴。

一道龙虾菜肴将他带回到 Per Se 餐厅那种严苛精准的工作状态。他在 Mugaritz 餐厅遇到的那道“改变人生”的 Verduritas 沙拉也得到了重新诠释。与 Hibiscus 和 The Fat Duck 餐厅相关的菜肴则以他自己的风格进行了重塑。

与此同时，演员 Ramzie 的角色也在不断变换。他时而扮演 Brehm，时而扮演 Brehm 过去生命中的某个人。他还在 Nouri 的厨房当了一个月的学徒，以学习其工作节奏和流程。

对 Brehm 而言，这次经历让他更清楚地认识到自己人生旅程中一件重要的事。

「你不是独自一人完成这些事的。生活总是会为你带来许多如同母亲般的人——他们关心你，为你指点迷津，并帮助你更接近自己的愿景。」

《A Matter of Taste》或许是以晚餐的形式呈现，但其最丰富的“食材”或许是事后的感悟。

门票可在 checkpoint-theatre.org 网站购买。