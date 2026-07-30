国家美术馆Milli餐厅：在天台美景中品味高档小贩美食

DINING OUT

Han Li Guang与Vijay Mudaliar联手，在这家全日制酒吧餐厅呈献蚝煎与咖啡鸡尾酒

新晋餐厅

Milli Sky Dining, Bar & Lounge #05-02, #06-01 国家美术馆 1 St Andrews Road 新加坡邮区 178957 预订： millisingapore.com 营业时间：每日上午11时至凌晨1时（周三至周五延长至凌晨3时，周六及公共假日前夕延长至凌晨4时）

【新加坡】近来欧洲热浪来袭，连过去常说“只有疯狗和英国人才会在正午出门”的人们都改变了想法。相比之下，新加坡的天气竟让人觉得愉悦温和，这听起来有些不可思议。

或许，这正是那些争抢Milli户外餐桌的食客们宁愿相信的。餐厅团队告诉我们，当被告知必须坐在有空调的舒适室内时，甚至有客人会因此生气。

但我们可不这么想。我们这些讨厌流汗的人宁愿待在室内，在强劲的冷气出风口旁冷得发抖，也不愿为了俯瞰政府大厦前大草场和滨海湾金沙的景色而在户外汗流浃背。我们必须承认，这里的景色的确绝佳。正因如此，一想到今年的国庆烟火将移至加冷盆地举行而错过，就更觉得遗憾了。

不过，这家国家美术馆最新天台餐厅的幕后团队无需担心因烟火表演地点变更而造成的任何收入损失。Milli每晚都座无虚席，就连我们到访的周一晚上也是如此。

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Milli横跨五楼和六楼，从午餐到将近黎明，为食客提供美食和美酒，是一个机会均等的目的地。为了实现这一目标，餐厅请来了两位本土知名人士助阵。

一位是酒吧Native的联合创始人Vijay Mudaliar，他构思出各种创意独特的鸡尾酒，例如液态版的新加坡早餐——由咖啡利口酒、咖椰、干邑白兰地和酱油调制而成，还有威士忌搭配抹茶泡沫。另一位是Labyrinth餐厅的Han Li Guang，他释放内心的“新加坡男孩”情怀，以其标志性的本地风味与法式烹饪技巧相结合的风格，重新诠释了印度煎饼、鸡饭和蚝煎。

晚餐时段，外面的客人可以欣赏天际线，而我们则面对着昏暗的灯光、吵闹的嘻哈音乐，以及因听不清对方讲话而更大声交谈的邻桌食客。但奇怪的是，我们并未因此感到困扰，因为我们正全神贯注地对付一对大得惊人的无骨虾酱鸡翅（16新元），这只鸡想必每天早上都要进行力量训练。

超大号的虾酱鸡翅。 照片来源：JAIME EE，《商业时报》

这正是我们梦寐以求的Har Har鸡（Han Li Guang现已结业的快餐连锁店）——外皮酥脆，鸡肉厚实且充满虾酱风味，还贴心地附上一颗烤过的酸柑供挤汁。那带有番茄酱般粘稠质地的浓郁峇拉煎蘸酱，其实可有可无。

鰤鱼刺身搭配甜火龙果酱和炸姜丝。 照片来源：JAIME EE，《商业时报》

Han Li Guang的菜肴制作精良，但总体上口味偏重、份量十足，或许是怕你饿着，又或许是需要足够的食物来佐酒。尽管如此，菜单上也有一些较为清淡的选择——例如一道鰤鱼酸橘汁腌鱼（38新元），这道菜有着“鱼生”的影子，但其实并不需要这种节庆的联想。

作为一道亚洲风味的刺身，它本身就足够清新爽口，搭配着（也许过于）甜腻的火龙果酱，淋上麻油，再撒满炸姜丝，完全可以独当一面。

雪蟹沙拉中的辣椒螃蟹冰淇淋。 照片来源：JAIME EE，《商业时报》

Han Li Guang的招牌辣椒螃蟹冰淇淋以松叶蟹沙拉（32新元）的新形式亮相——一层辛辣的冷慕斯隐藏在一层雪蟹丝下，配以樱桃番茄和一圈香甜的草莓片。这道菜充满怀旧气息，尽管其制作和呈现比应有的更为繁复和含蓄。

松软的蚝煎舒芙蕾。 照片来源：JAIME EE，《商业时报》

但这位“新加坡男孩”显然深谙蚝煎（42新元）的精髓——他在这道充满创意的变奏版菜肴中，完美捕捉了蚝煎（orh luak）那独特的香气和风味。松软的蛋白舒芙蕾包裹着流心蛋黄，上面覆盖着厚厚一层酥脆的炸蛋丝，再配上三只经过微烤的兵库县大生蚝。这道菜鲜味十足。

配料齐全的鸡饭西班牙海鲜饭。 照片来源：JAIME EE，《商业时报》

话虽如此，Han Li Guang的鸡饭西班牙海鲜饭（半只鸡18新元）份量大得惊人，可谓盛情难却。多种米饭用浓郁的高汤烹煮，口感耐嚼，并带有大量酥脆的锅巴（socarrat），上面卧着一只烤春鸡，还配有咸香的鸡油粒。这道菜份量十足，诚意满满，最好空腹享用。

三重芝士松露印度煎饼。 照片来源：JAIME EE，《商业时报》

都怪我们在吃鸡饭前就“消灭”了一份三重芝士松露印度煎饼（21新元）。这道融合了意大利风味的印度煎饼，内馅是融化的马苏里拉芝士，淋上蜂蜜，再撒上带有泥土芬芳的黑松露片和风味独特的芝士碎——具备了一份快乐小吃的所有元素。

甜点与其说是承诺，不如说是一种威胁。问题出在那道描述模糊的万隆红豆冰（24新元）上——它就像一个去日式刨冰（kakigori）学院进修并被严重“霸凌”过的刨冰球。这座冰山只有一丝万隆（玫瑰露）的味道，几乎没有牛奶，搭配覆盆子冰沙和酒糟，顶部还盖着烤蛋白霜。或许，还是把胃口留给那道咸甜口味的印度煎饼吧。

稍好一些的是酥脆轻盈的华夫饼（24新元），夹着紫薯和开心果冰淇淋——旁边还配有咖椰、花生酱和能多益（Nutella）巧克力酱，纯属画蛇添足。

Milli以其亲民的美食、有趣的鸡尾酒和无与伦比的景色，超额完成了它的使命。所以，不妨来这里放松一下，大快朵颐，是的，顺便品味新加坡这全新定义的温和天气。

评分：6.5