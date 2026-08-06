经营12年后，知名糕点店Pantler宣布停业

FOOD & DRINK

经营状况不佳是其停业主因，新加坡餐饮业再添一例倒闭案例。

【新加坡讯】新加坡餐饮界再失一知名店家，备受追捧的法式糕点店Pantler宣布将于8月30日停业。

这家经营了12年的烘焙店以其经典的日式瑞士卷、草莓脆饼和黑森林蛋糕而闻名。它在社交媒体上宣布，如果找不到业务接管者，其位于里峇峇利的门店将于月底关闭。

创办人Matthias Phua与合伙人Tomoharu Morita最初在直落亚逸创办了Pantler。他指出，Pantler即将停业的原因与困扰整个餐饮业的问题相同。他说：“目前的市场状况使我们难以维持业务。”

自五月以来，Phua就一直在考虑停业，因为将业务转移到线上以及通过中央厨房运营的方案都变得不可行。

他补充说：“在新加坡只卖甜点非常困难。我们没有像（南）韩和日本那样的甜点文化。”

他仍希望有继承者能接管这项业务，否则Pantler将在8月30日后不复存在。

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Phua和Morita两人都曾在Grand Hyatt Tokyo和Joel Robuchon Singapore任职。他们目前对未来还没有具体计划，但对再次合作持开放态度。

Phua说：“我无法预知未来会怎样。（停业）令人伤感，但我们已经有过一段美好的时光。然而，时代在变。”

Pantler的名字源于一个中世纪术语，指的是王室中负责管理面包和糕点房的官员。它并非糕点行业的唯一受害者。Tarte by Cheryl Koh也在经营11年后于今年4月停业。

餐饮业的倒闭案例呈上升趋势，2025年有3074起，而2026年1月至5月则有1515起。