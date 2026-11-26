DINING OUT

主厨 Edward Chong 在其从新加坡风味中汲取灵感的新菜单中，于克制与创意之间取得了精妙平衡

餐厅新貌

鸿桃轩 (Peach Blossoms)

滨海湾宾乐雅臻选酒店五楼

莱佛士林荫道6号

新加坡 039594

电话：6845-1118

营业时间：每日午餐与晚餐，中午12点至下午3点；晚上6点半至10点半。周六及周日于上午11点半开始营业

Edward Chong 身上发生了一些变化。

他成长了。

在我们看来，他一直是新加坡现代中餐界的烹饪奇才——一手掌握着哈利波特式的魔法炒锅，另一只手则永远悬停在淘宝“俗气陶器”的分类标签上。

没有什么烹饪传统是他不敢挑战的。迷幻点心、鱼生上撒着的冰冻玫瑰碎、晃动的猪肉冻——一切皆可入菜。他的创意源源不绝，速度甚至超过了烹饪本身，因此你很少会两次看到同一道菜。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

但那还是鸿桃轩需要证明自己的时期，当时 Chong 的烹饪风格虽略显狂野，但冲击力十足。如今，随着他斩获数项荣誉，加上厨房也已完成大规模翻新，他已褪去年少轻狂，展现出一种成熟“大叔”般的从容与自信。

西班牙马鲛鱼鱼子酱脆皮卷。 图片来源：鸿桃轩

当然，成长并不意味着循规蹈矩。Chong 依旧乐于打破常规，正如那道带有墨鱼汁虎纹、搭配鱼子酱的轻盈春卷。至于这道菜在新加坡风味中餐的范畴里处于何种位置，则是另一个问题了。

这道菜售价88新元，其中一小罐鱼子酱的价值可能比炸薄饼本身还高。薄饼皮薄如蝉翼，堪称工程奇迹，一口咬下便酥脆碎裂。内馅是奶油般的乌打慕斯，还有一个巧妙的气穴正好用来填满鱼子酱。我们不知道这是如何做到的，但这道滚烫、辛辣、咸香且口感酥脆的菜肴确实出奇地成功。

Chong 有时会有些天马行空，他的组合拼盘（48新元）就如同笼罩其上的干冰烟雾一样，显得有些不必要的繁复。鸡饭和腌制鰤鱼各自都很美味，但硬被塞进一个挞壳里，就如同电梯里的陌生人一般尴尬。塞满乌打、淋上明太子蛋黄酱的炸烧卖则毫无新意，而用北京烤鸭和鹅肝制成的小点心也未能让人眼前一亮。直到一道墨鱼汁挞的出现，凭借沙葛丁的爽脆和鱿鱼的清新风味，才将我们的注意力重新拉了回来。

组合拼盘。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

虽然菜单整体偏向新加坡风味，但 Chong 的新菜单也展现出一种克制，这位客家厨师更多地遵循传统菜系的烹饪法典，而非仅仅天马行空地发挥。

童子鸡鲍鱼汤。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

一天工作的疲惫，在喝下第一口炖童子鸡、虫草和济州鲍鱼汤（58新元）时便烟消云散。这道汤清澈见底，精华尽在其中。鲍鱼和滑嫩的花胶提供了丰富的口感，而虫草则证明了其用料的考究。

猪肚白胡椒汤。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

猪肚与白胡椒（38新元）在这锅奶白色的暖心靓汤中堪称绝配，胡椒温和的辛辣感恰好平衡了汤头的浓郁。

当归佛手无花果熏鸭。 图片来源：鸿桃轩

马来西亚的鸭子们应该将 Chong 奉为民族英雄，因为他制作的当归熏鸭（半只48新元）实在太出色了。鸭肉鲜嫩多汁，仿佛一生都过得安逸顺遂，柔嫩的肉质中融入了淡淡的烟熏香气，表皮则金黄酥脆。

和牛麻婆豆腐。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

Chong 也通过他的麻婆豆腐（48新元）展示了升级版的“煮炒”技艺。嫩滑的蒸蛋羹上铺着麻辣豆腐和鲜嫩的和牛片，味道辛辣直接，但配上一碗白米饭，就是一顿圆满的家常美味。

大虾海鲜米粉。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

海鲜米粉（68新元）也是如此，这道菜本质上是用细米粉烹制的“河粉”，搭配加入了蛋花的浓稠芡汁和饱满结实的大虾。在这里，要特别感谢我们的服务员 Hailey，她精准的推荐让我们品尝到了一些我们原本可能会错过的佳肴。

法国夏朗德蜜瓜盅配冰镇桃胶、雪莲子、罗汉果冻和冰淇淋。 图片来源：鸿桃轩

在甜品环节，Chong 对干冰的偏爱再次上演。这次，烟雾从一个迷你蜜瓜中喷涌而出，里面盛着罗汉果冻、桃胶、冰淇淋和夏朗德蜜瓜球。这道甜品售价58新元，是一个颇具创意的组合，但可惜的是，味道平平的蜜瓜和果冻让它失色不少。

反倒是一碗简单的热花生汤配上一颗汤圆（22新元），为我们带来了完美的甜蜜结局。

凭借焕然一新的环境和这份更贴近传统又不失主厨 Chong 独特风格的菜单，鸿桃轩已经找到了自己的定位。虽然价格不菲，而且 Chong 对浓郁、咸香和强劲风味的偏好可能会让一些口味清淡的食客感到有些招架不住，但他确实取得了长足的进步，并且正处在自己职业生涯的黄金时期。

评分：7.5