人气餐厅 Um Yong Baek 将韩式猪肉烧烤带到新达城

DINING OUT

猪肉是这家釜山过江龙在新达城最新分店的明星主打

新餐厅

Um Yong Baek #01-641/642 Suntec City 3 Temasek Boulevard Singapore 038983 电话: 8962-1335 每日午餐和晚餐营业时间: 上午11点至下午3点30分；下午5点30分至晚上10点

如果说“每分钟都有一个傻瓜诞生”此言不虚，那么我们不得不承认，自己已经彻底上钩了。

至少在新加坡的韩式烧烤方面是如此。过去，我们想在这里寻觅一家能与首尔的 Geumdwaeji Sikdang（又称金猪食堂）媲美的烤肉店，其难度不亚于在职总平价超市 (NTUC FairPrice) 找到有货的猪血。

新加坡大多数烧烤店更注重牛肉，猪肉则像是派对上不得不邀请的配角。近来，随着韩式烤肉风潮的兴起，这种情况愈演愈烈。在这股风潮中，来自济州岛的韩牛正在保费烧烤店中将和牛挤出领先地位。

很少有餐厅将猪肉置于聚光灯下，而这正是我们最初被 Um Yong Baek 吸引的原因。

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这家来自釜山的餐厅自 2022 年开业以来，就一直在我们心中占据了一席之地。它被坊间评为那种能让韩国侨民一解乡愁的正宗餐馆。

但一想到要和众多韩餐爱好者挤进其位于文达街 (Boon Tat) 和直落亚逸 (Telok Ayer) 的老店，我们就望而却步了。

猪肉以两人或多人套餐的形式提供。 照片：JAIME EE, BT

直到现在，随着其位于新达城的第三家也是最大的一家分店开业，情况才有所改变。

在“错失恐惧症”和一则“趁新店人少，赶紧去”的社交媒体帖子的驱使下，我们来到了这家采用仿古装修风格的餐厅。它藏在这座巨型购物中心的一个角落里，需要具备地形学知识或遇到一位好心的路人才能找到。

如果您熟悉路况（而不是像我们一样从会议中心的入口误打误撞地走进来），它更靠近3号和4号塔楼，面朝最靠近宝门廊地铁站的商场入口。

寻找那些木梁、质朴的桌子和实用的木制长凳，这些元素都透着一股平价的复古气息。

不过话说回来，他们销售的也并非高档产品。Um Yong Baek 的定位就是大众市场，但它抓住了重点——把猪肉做好，而且烹饪方式不止烧烤一种。

它的成名之作并非烧烤，而是汤饭。猪肉汤饭 (Dwaeji gukbap) 是它在釜山赖以成名的招牌菜。其在新加坡的第一家分店，午餐时段只供应各种富含胶原蛋白的浓郁猪骨汤。

晚餐时段才是它展示猪肉料理技艺的舞台——店家标榜采用三种方式熟成，将普通猪肉变成多汁的肉块，其风味可与韩国本土猪肉媲美。

由于专注于猪肉，这里没有我们通常在韩国餐厅所期待的各式韩式小菜 (banchan)。他们甚至不提供红色的韩式泡菜——只有白色的腌制卷心菜叶。实际上，将这些菜叶稍加炙烤后，包裹着滚烫的猪颈肉一起吃，效果更佳。谁能想到，多汁的烤肉裹在酸爽的蔬菜里，竟能带来如此惊艳的风味？

菜单十分简洁：为两人及以上设计的猪肉切块组合，也可选择单点，或额外加一份150克的骰子牛眼肉，价格为60新元。

四道不太吸引人的配菜，几种面条和米饭的选择，仅此而已。你坐下，他们烤好，你送进嘴里。你可能会后悔点了法式蘑菇酱酿蘑菇 (mushrooms stuffed with duxelles)——既不正宗，也不美味。

烤猪肉配有免费的凤尾鱼酱。 照片：JAIME EE, BT

猪颈肉、五花肉和猪颊肉（84新元起）提供了不同程度的多汁、肥美和弹性质感。猪颈肉的口感最好，而猪颊肉的收尾则更为清爽。

多样性来自调味品。一种浓郁的凤尾鱼酱，如同用沙丁鱼熬制的浓缩韩式炖锅 (jjigae)，带来了十足的鲜味 (umami)。生洋葱和少许大麦味增则提供了另一种强烈的风味。

在此期间，可以搭配生菜和韩式包饭酱 (ssamjang)、生蒜、青辣椒或只蘸盐食用。

服务高效但匆忙，有种流水线作业的感觉。为我们服务的店员态度很好，但容易把肉烤过头，仿佛在执行一项消灭细菌的任务。猪肉在这个过程中失去了一些水分，但还在可接受的范围内。或许是那三种熟成方式起了作用。

辛辣、口感如浓汤的螃蟹拉面。 照片：JAIME EE, BT

可以尝尝辛辣、口感如浓汤的螃蟹拉面（15新元）来换换口味，汤里有一整只螃蟹以证明其用料十足。

一锅热气腾腾的米饭，拌有小蛤蜊、黄豆舞蹈创作大赛“起点”和海藻，旁边配有紫菜和酱油，这道菜可算是拉面的温和版“表亲”。

哦，对了，这里也没有甜点。

石锅蛤蜊饭。 照片：JAIME EE, BT

我们没有去过它的老店，但 Um Yong Baek 可能曾有的任何独立小店氛围似乎在扩张中消失了——它现在感觉就像一家连锁餐厅。店面宽敞但气氛冷清，这纯粹是一顿“猪肉进，猪肉出”的快餐，别无他物。

把它当作你烧烤之旅中的一个歇脚点吧，同时期待着前方路上更大的惊喜。

评分：6