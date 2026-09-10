意式精致休闲餐厅Assaggi推出88新元品尝菜单

DINING OUT

这家由Buona Terra餐厅名厨Denis Lucchi开设的新餐厅，主打价格亲民的高品质美食。

新餐厅

Assaggi餐厅 地址：77A Neil Road 邮编：Singapore 089903 电话：8984-6495 营业时间：周二至周六，午餐和晚餐时段：中午12时至下午3时；晚上6时至10时30分

[新加坡] 生活本不必复杂。管理好自己的期望，也管理好他人的期望。善用免责声明。别自作聪明。承诺要少，付出要多。如果实在想炫耀，那就给自己起个拗口的名字。

这些都是简单却不免乏味的真理，但在我们这个信息过载的时代和餐饮业中，它们能帮助我们避免不必要的烦恼。

但领悟人生真谛不易，正如在Assaggi餐厅订位一样难。

Assaggi这个词——无论“g”发硬音还是软音，用新加坡口音读出来——都很拗口。但来自广受好评的Buona Terra餐厅的主厨Denis Lucchi深谙“化繁为简”之道，他甚至在这家位于尼路（Neil Road）的新餐厅名字下方，永久地刻上了一句免责声明：“主动选择的不完美”（Imperfect by Choice）。

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此举是为了打消食客的过高期望，避免他们以为能以区区88新元（午餐58新元）的价格，享受到Buona Terra那般米其林星级的精致体验。毕竟，Assaggi只提供品尝菜单，其店址也曾是现已停业的米其林一星餐厅Chaleur的所在地。

这间位于店屋二楼的餐厅，装饰经过刻意简化，以呼应其菜品风格——将人们熟悉的意大利菜肴，以小份量、品鉴式的方式呈现，并不时带有一些高级餐饮的点缀。

正如所料，菜单选择有限。晚餐只有两套：一套是平衡了意面与其他菜肴的招牌“旅程”套餐，另一套是包含四种碳水化合物菜品的“意面盛宴”套餐。

此外，套餐还包括前菜、各家餐厅竞相制作的那种精致牛奶面包，以及两道甜点，为这顿丰盛且制作精良的餐食画上圆满句号。

唯一令人稍感不便的是，全桌人必须统一选择其中一套菜单，不能同时点两套。但我们理解，厨师们不希望为了同时给一位客人烹制意面，又为另一位客人准备一小份鸭肉而增添双重麻烦。

海鳟鱼佐欧芹酱和西葫芦。 照片：JAIME EE, BT

因此我们选择了招牌套餐。开场的是符合精致餐饮标准的小食：迷你帕尔玛干酪烤茄子和意式生牛肉薄片。酥脆的挞壳入口即碎，奶油般的茄子和豌豆大小的番茄风味在口中迸发。

炙烤过的牛肉以日式“tataki”风格切片，置于吸饱了橄榄油的香脆吐司上，一口下去，仿佛尝到了牛排三明治的精华。

甚至连一道蜂蜜腌制的冷甜瓜，搭配一小杯滚烫的鸭肉清汤，也显得比这个价位所能预期的更为用心。

炙烤过的牛肉以日式“tataki”风格切片，置于吸饱了橄榄油的香脆吐司上，一口下去，仿佛尝到了牛排三明治的精华。

甚至连一道蜂蜜腌制的冷甜瓜，搭配一小杯滚烫的鸭肉清汤，也显得比这个价位所能预期的更为用心。

涂抹了糖浆的软面包卷配搅打咸黄油。 照片：ASSAGGI

当然，还有面包。一个油光锃亮、可以手撕的面包，配上一大木盆雪白的搅打黄油，仿佛一场独角戏。服务员极富仪式感地将它端到桌前，小心翼翼地舀一勺黄油放在石板上，让你尽情涂抹在粘稠香甜的面包上。

在前菜和主菜环节，每个类别都有两种选择，因此两位食客可以轻松地分享，品尝到一份更丰富的菜单。我们先品尝了冷盘“vitello tonnato”——薄薄的肉片上覆盖着搅打过的金枪鱼泡沫，以及口感Q弹的章鱼块搭配涂有罗勒酱的土豆泥。

螺旋意面配番茄灯笼椒酱和鲜虾。 照片：JAIME EE, BT

意面是主打菜。宽面条配上浓郁可口的意式肉酱，或是螺旋意面佐以清淡的番茄灯笼椒泥和生虾——后者是一个出人意料的巧妙搭配。随后，餐厅还呈上了一道不错的阿马特里切风味管面（paccheri amatriciana），并在桌边现刨帕玛森干酪撒在上面。

阿马特里切风味管面。 照片：ASSAGGI

主菜风格优雅而非华而不实。鲜嫩的干式熟成鸭肉与烤桃子搭配得恰到好处，而入口即化的海鳟鱼则伴着欧芹酱和酸奶泡沫。

唯一的失误或许是额外付费18新元的猪肉——一串平平无奇、口感干柴的猪肉串，即使搭配了焦苹果泥和红甘蓝也未能加分。

烤鸭、桃子和茴香。 照片：ASSAGGI

猪肉串配焦苹果和红甘蓝。 照片：ASSAGGI

桃子格兰尼塔（granita）和带有浓郁酒香的朗姆巴巴蛋糕（rum baba）配冰淇淋和橄榄油，为这顿饭画上了愉快的句号。这顿饭虽不至于惊艳，但绝对能让你心满意足。

朗姆巴巴蛋糕配香草冰淇淋和马斯卡彭奶酪。 照片：ASSAGGI

对于主厨Lucchi来说，Assaggi是他根据现有空间做出的合理选择——这个地方太小，无法满足他另一个休闲概念餐厅Locanda的大客流量需求，而要开一家Buona Terra 2.0风险又太大。

Assaggi迎合了当前消费者追求高性价比和更短用餐时间的趋势，同时通过使用较不花哨的食材和固定菜单来控制成本。

这个模式很成功——成功到12月之前的座位都已预订一空。除非你像我们一样，时常刷新它的网站，等待有人取消预订后空出的座位。我们就是这样订到位的。

很多关注是源于“害怕错过”（Fomo）的心理，所以需求很快会缓和下来。但就目前而言，Assaggi具备了成为一家值得长期光顾的餐厅的所有要素。

它不故作姿态，没有宏大的野心，只是坚持把基础做好。它“主动选择不完美”，但在我们看来，它做出了正确的决定。

评分：7