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DINING OUT

新加坡艾迪逊酒店 (The Singapore Edition) 推出亚洲风味新餐厅 Tanica 取代 Fysh

这家酒店的新餐厅概念性不再那么强，菜品也更亲民

Jaime Ee

Published Thu, Oct 1, 2026 · 06:00 PM
    • Tanica 田园诗般的环境。
    • Tanica 田园诗般的环境。 照片：THE SINGAPORE EDITION

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    新餐厅

    Tanica
    The Singapore Edition
    38 Cuscaden Road
    Singapore 249731
    电话：6329-5000
    每日营业。午餐：中午12点至下午2点30分。晚餐：傍晚6点至晚上10点（周五至周日延长至10点30分）

    【新加坡】上次我们在 The Edition 酒店用餐时，与一条鱼发生了点“不愉快”。

    没什么大事。只是在海鲜不该像肉类一样烹制这一点上，我们有些不同看法，以及一条试图把自己装扮成一大块干式熟成顶级肋眼牛排的金枪鱼，在我们看来有点误入歧途。更不用说，我们再也不想吃拌有鱼眼的香草冰淇淋了，管他什么“从鱼鳞到鱼尾”的全鱼利用理念。

    但就像谈感情一样，第一次不成功，不代表下一次就没有机会。

    于是，由名厨主理、概念性强的 Fysh 如今已被 Tanica 取代——后者少了些“表现焦虑症”，努力在不落俗套的同时，做到亲民。

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    它坐落在同样田园诗般的空间，就在大堂旁边，像一个室内温室，悬挂的灌木和盆栽棕榈树近在眼前，甚至可能戳到你的耳朵。这里也显得更有生活气息了，柳条沙发的坐垫有些地方已经下陷，种种迹象表明，他们家的管家可能和我们家的一样“短视”——那种不会注意到面包屑和别人头发的管家。

    撇开除尘技术不谈，你可以感觉到 Tanica 仍然面临着一些压力，需要填补备受瞩目的 Fysh 在其澳大利亚主厨 Josh Niland 离开后关闭所留下的空缺。它的新故事线与“Tanica”这个名字有关——这是“botanical”（植物）和“tannins”（单宁）生硬组合而成的词，意在将自然、食物和亚洲联系在一起。

    Tanica 就好比那些一开始说美式英语，但撑不下去就切换回新加坡式英语（Singlish）的新加坡人，它以现代亚洲风味开场，但偶尔会跑偏到炒粿条、叻沙和鸡饭的“方言”上去。

    我们倒不介意，因为当炭烤印尼鱿鱼配腌西瓜皮，或干式熟成墨瑞鳕鱼柳配娘惹番薯叶咖喱之类的菜品，有可能让我们翻白眼时，我们都希望有个熟悉的选择可以退守。

    这或许就是为什么我们的目光会跳过海胆娘惹小金杯和 Little Joe 草饲生牛肉塔塔，而落在仁当鸡肉酥角（两只14新元）上。一个酥角7新元，要是老曾记 (Old Chang Kee) 敢卖这个价，恐怕早被社交媒体“处决”了，但在 Tanica，这似乎是正常价格。

    仁当鸡肉馅饼配蒜香酸奶。 照片：THE SINGAPORE EDITION

    如果酥皮能再酥脆一点，它就堪称我们今年的年度最佳酥角了。不过，凭借其肉质饱满、香辣的仁当内馅和蒜香酸奶蘸酱，它还是能获得一个有力的安慰奖。

    蒜香锅炒虾（36新元）是煮炒经典麦片虾的一个更“干净”的版本。香浓的蒜蓉碎取代了麦片，紧紧地包裹着饱满的去壳虾仁，而藏在蒜蓉碎和杏仁片里的炸罗勒叶更增添了似曾相识的感觉。

    蒜香锅炒虾。 照片：JAIME EE, 《商业时报》

    事实上，Tanica 在泰式锅炒鸡（38新元）和黑叁巴墨瑞鳕鱼（58新元）等菜品上，也展现出了煮炒的倾向——后者就像一道没有香蕉叶的高档版叁巴烤魔鬼鱼。

    泰式锅炒鸡肉配芦笋和辣椒。 照片：JAIME EE

    这道鸡肉与小芦笋和干辣椒在光亮的鱼露酱中翻炒，单吃太咸。配点白米饭会不错，但餐厅只提供用鸡油煮的饭，价格高达12新元。

    黑叁巴墨瑞鳕鱼。 照片：THE SINGAPORE EDITION

    鸡肉本身很干，因为厨房偏爱鸡胸肉，而我们是鸡腿肉爱好者。墨瑞鳕鱼也是部分过火、部分湿润，但其超级酥脆的鱼皮和类似XO酱的虾米叁巴酱表明，厨房对亚洲菜肴了如指掌。

    炭烤印尼鱿鱼。 照片：THE SINGAPORE EDITION

    尽管前面提到的鱿鱼——切成略带嚼劲的条状，像温沙拉一样配上炒蔬菜和酸黄瓜——并不完全合我们的口味，但方向还是对的。

    酥皮尖不辣泡芙配黑糯米冰淇淋。 照片：JAIME EE, 《商业时报》

    说到甜点，逻辑有时可以不必那么重要。一个装满尖不辣奶油的酥皮袋有些吸引力，但搭配的黑糯米冰淇淋和柚子就有点牵强了。相比之下，一道将黏糊的金蕉（pisang emas）融入粘糯关丹巧克力甘纳许的法式夹心蛋糕则更合情理。

    关丹巧克力和金蕉。 照片：THE SINGAPORE EDITION

    Tanica 的厨师们对亚洲风味有很好的把握，但似乎无法决定要走哪个方向。如果他们能放下一味追求“单宁”的执念，先在自身优势上多下功夫，我们相信这段新“关系”会比第一段更持久。

    评分：6.5

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