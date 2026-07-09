新加坡美食在财富中心Orangutan餐厅焕发新意

DINING OUT

本地厨师Marcus Tan在其快闪餐厅以独创的亚洲料理风格给食客留下深刻印象。

新晋餐厅

Orangutan by Laut 财富中心 #03-05 密驼路 190号 新加坡 188979 预订：Instagram @orangutan_orangutan 仅在周三至周六晚上7点至9点供应晚餐

【新加坡】财富中心（Fortune Centre）的氛围有些古怪。感觉就算我们死在这里，可能也要等到下一个农历新年大扫除——或者鼠患检查时才会被发现。

这里曾是购买宗教用品和素叉烧的首选之地，如今正逐渐成为一个餐饮创业中心，聚集了许多创意多于资金的经营者，并因此赢得了口碑。

从噩梦般的停车场走出来，映入眼帘的是一个由挂着日式灯笼的居酒屋、清酒吧和意面馆组成的杂乱迷宫，视觉冲击强烈。它们与老式食堂、算命摊位以及一家仍在制作你自小学毕业后就没再见过的体育奖杯的店铺共享着走廊空间。

一个昏暗的铺面上挂着提供秘书服务的招牌，服务项目包括传真。我们不怀疑它能发传真，但好奇现在谁还有接收传真的机器。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

然而，当我们还在抱怨这极度缺乏吸引力的氛围时，财富中心似乎恰恰是想象力蓬勃发展的地方。我们在这里找到了Orangutan，一个实力远超其规模的隐秘小馆，这正是才华盖过环境的明证。

而且它甚至不算是一家正式餐厅。Orangutan是一个快闪项目，位于美食吧Laut内部，后者在过去几年里一直供应亚洲风味的鸡尾酒和美食。

老板Leon Tan依然负责吧台，而厨房则由Marcus Tan主理。他曾是Kotuwa餐厅的厨师，在等待开设自己餐厅的期间，将在未来几个月于此掌勺。

餐厅的名字与野生动物无关，这只是一个朗朗上口的别名，反映了厨师Tan对新加坡及东南亚美食和食材的自由创作风格，其灵感源于他自己的记忆和经历。

菜单定价98新元，价格适中，但菜品却大胆出格（比如在罗惹中加入鸡肝）。然而，Tan善于从不同角度看待熟悉的食材，这正是其菜肴内在吸引力的来源：因为你永远不知道他接下来会构想出什么。

松软的面包卷搭配风味十足的乌打黄油。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

乌打面包（Otak buns）很常见，但将乌打从面包中分离出来，就变成了温暖松软的面包卷，搭配由辣味鱼酱和黄油完美融合的抹酱。乌打的风味恰到好处地道正宗，而黄油的加入则提醒你这是一款抹酱。

鸡肝与罗惹的搭配出人意料。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

水煮鸡肝配罗惹，是一个异想天开的组合，但效果还不错。丰腴柔滑的鸡肝为拌在香甜浓郁罗惹酱里的沙葛丝和菠萝蜜增添了深度和质感，但份量实在太多了。我们甚至想把鸡肝推到一边，只享用清爽的沙拉本身。

刺身盛放在冰镇叻沙汤中。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

冰镇叻沙汤搭配三种刺身的情况也类似。将叻沙汤冰镇处理是个巧妙的想法，尤其还配上了黄瓜冰沙，但生食的红虾、扇贝和油甘鱼的组合却有些格格不入——就像一个日本游客初次品尝叻沙。虾和油甘鱼（hamachi）的融合度尚可，但扇贝则显得有些多余。

一道包含肉、蔬菜、米饭和汤的主菜为这餐饭画上句号。菜单看似简短，但你绝不会饿着肚子离开。

豆豉酱包裹着慢炖和牛脸颊肉。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

当你品尝那道用豆豉和黑果（buah keluak）酱汁慢炖的和牛脸颊肉时，请尽量克制自己，不要再添一碗如羽毛般轻盈的香菜印度香米饭。

牛肉炖得软烂，用叉子一碰即散，且富含胶质，浸泡在浓郁却出人意料地轻盈的肉汁中。溏心鹌鹑蛋和条状的腐竹则增添了更多口感。

“市集豆子”沙拉混合了多种豆类，搭配豆腐酱和凤尾鱼。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

一道“市集豆子”沙拉可能会让食客的评价两极分化。但这道菜混合了生豆芽、四棱豆和其他新鲜豆类，佐以带有香气的豆腐酱和酥脆的凤尾鱼，能轻松满足你每日的蔬菜摄入量。

鱼鳔汤与日式鸡白汤在浓郁、富含胶原蛋白的汤底中相遇。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

但Tan的鱼鳔汤与日式鸡白汤（tori paitan）的结合却是一道经典之作。浓郁、富含胶原蛋白的汤底包裹着Q弹的肉丸（bakwan）和片片鱼鳔，上面点缀的苦瓜片则巧妙地平衡了汤的浓厚感。

意式奶冻配有菊花、珍珠和腌制龙眼。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

最后是一道用糙米奶制作的意式奶冻作为甜点，里面有Q弹的珍珠、用以平衡甜味的菊花以及腌制龙眼。为什么要这样搭配？因为他富有想象力，而且这一切融合得恰到好处。

如果说新加坡厨师正在迎来他们的时代，那么Tan正处于上升期。他没有浮夸的姿态，为人谦逊，但这却掩盖了他烹饪技艺的精湛——他的菜肴总能让你意犹未尽。他在财富中心的舞台目前虽小，但未来必将更加广阔。

评分：7