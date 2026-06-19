Hathaway：被低估的传统魅力

DINING OUT

这家 Varel Singapore 酒店的旗舰餐厅虽然名字西化，却主打地道的东南亚美食。

新晋餐厅 Hathaway Autograph Varel Singapore 189 Selegie Road Singapore 188332 电话：6450-3416 营业时间：每日上午 7 点至晚上 10 点

餐厅的名字通常旨在反映其供应的菜系。但 Hathaway 却并非如此。

它以格兰诺拉麦片、散养鸡蛋和友善蜜蜂采集的蜂蜜等意象吸引你，但正当你准备大快朵颐一顿西式奇想盛宴时，它却画风一转，回归本土风味，端上了叻沙、鸡饭和娘惹小金杯 (kueh pie tee)。

我们并非期望它自称为“传统大杂烩”，但在品牌定位方面，Hathaway 仍有提升空间。

但 Hathaway 从一开始就让我们感到困惑。或许有人还记得，它于 2020 年首次亮相于 Dempsey，当时是一家主打早午餐、风格近乎亚洲，时而欧洲，又或许带点中东风味的餐厅。即便你对菜品摸不着头脑，至少还能欣赏那里的绿意盎然。

之后，它搬到了 Capital Tower，风格更贴近其亚洲本源。如今，它在 Selegie Road 的新精品酒店 Varel Singapore 设立了旗舰店。这家酒店可爱但空间略显局促，其旧址是昔日的 Selegie Centre。

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Varel 酒店坐落于小印度边缘，藏身于 Mount Emily 和 Mount Sophia 的住宅公寓与咖喱角摊位之间，散发着独立旅客所钟爱的波西米亚风情。其设计也迎合了这一形象，采用了热带风情、露天设计和联合办公空间。

Hathaway 在此为住客提供早餐，可能还有午餐；至于能否吸引到足够多的本地食客，则另当别论。

这或许解释了为何我们一天晚上踏入餐厅时，员工看我们的眼神就像看到了一个他们没点过的 Grab 外卖。又或者，是因为餐厅内光线昏暗、气氛沉闷，我们突然的出现吓到了他们。但即便你是唯一的顾客，也无需不安。这里的服务员非常热情温柔，而菜品也比你预想的要实在得多。

这要归功于行政主厨 Kenneth Loke。他拥有资深的酒店从业经历，其职业生涯可追溯至 Otto Weibel 的时代，这为菜品质量提供了基本保障。

菜单以亚洲菜为主，由于老板是印尼华侨，因此带有浓厚的印尼特色。

可以想象一下，那些常见的小贩美食在这里经过了现代酒店式的改良。食材更为高级，酱汁更浓郁，摆盘也更精致。

餐厅提供丰富的单点菜单，但选择套餐更为省心，份量较小，种类更多。四道菜套餐价格为 48 新元，六道菜为 78 新元，这些套餐很好地展现了主厨 Loke 的手艺。

娘惹小金杯 (kueh pie tee) 盛放在酥脆的饼托中。 图片来源：HATHAWAY AUTOGRAPH

别指望有什么特别的创新——装在小蛋筒里的乌打慕斯和摆在青豆上的娘惹小金杯，风格几乎还停留在 1990 年代——但即便如此，它们依然令人感到舒适和愉悦。

所有菜品均不使用猪肉或猪油，因此娘惹小金杯的馅料更像是一道普通的胡萝卜和芜菁小炒，上面点缀着虾。乌打蛋筒冰淇淋 (otak cornetto) 上面撒有鱼籽，味道颇辣，但除此之外并无特别之处。

香脆的馒头搭配辣椒螃蟹酱。 图片来源：HATHAWAY AUTOGRAPH

热气腾腾的炸馒头口感蓬松酥脆，搭配的辣椒螃蟹酱番茄酱味过重，只能算差强人意。但融合了泰式和马来式沙爹风格的鸡肉串却出人意料地美味。

毫无疑问，印尼风味的菜品表现最佳。

印尼牛肉丸汤 (Bakso) 汤底清澈，牛肉味浓郁，里面有大颗的牛肉丸，丸子因含有软骨而带有恰到好处的粘糯胶质口感。但在这道汤和牛尾汤 (sup buntut) 之间，我们更偏爱后者，其牛尾肉质软烂脱骨，蘸上绿辣椒酱，风味十足。

和牛牛尾汤 (Wagyu buntut broth) 肉质软烂脱骨，并配有绿辣椒酱。 图片来源：HATHAWAY AUTOGRAPH

事实上，主厨 Loke 非常擅长处理胶质口感的食材，尤其是经过 12 小时慢炖的牛脸颊肉，完全失去了韧性，只剩下叉子一碰即化的胶状嫩肉，浸在浓郁深色的印尼黑果 (buah keluak) 酱汁中。

印尼黑果牛脸颊肉 (Beef cheek rawon) 在黑果酱汁中慢炖 12 小时而成。 图片来源：HATHAWAY AUTOGRAPH

但这道配菜——炸天贝块 (tempeh)——才是真正的明星，口感蓬松，与青豆一起翻炒。

炸天贝块与青豆一同翻炒。 图片来源：HATHAWAY AUTOGRAPH

最后是招牌菜——阿娘澳洲肺鱼咖喱 (Ah Nya’s barramundi curry)：这道菜自 2020 年以来一直是餐厅的主打，其酱汁浓稠，类似叻沙，带有浓郁的柠檬草香气，上面还配有酥脆的秋葵油条。

甜点同样带有印尼风味，有搭配椰糖冰淇淋的娘惹沙拉糕 (kueh salat)，味道平平；还有配上略带咸味的椰浆的咖椰意式冰淇淋 (kaya gelato)，口味比较独特，需要慢慢适应。

甜点是娘惹沙拉糕和椰糖冰淇淋。 图片来源：HATHAWAY AUTOGRAPH

虽然菜品有潜力，但 Hathaway 仍需在营造更宜人的环境（晚上可能相当昏暗和压抑）和传达更清晰的品牌信息方面多下功夫。

把这些做好了，其余的自然会水到渠成。

评分：6.5