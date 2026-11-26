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这家资深葡萄酒商的新店拥有酒店酒廊般的氛围和可容纳2000瓶酒的酒窖

[新加坡] 踏入Vinum Fine Wines位于邵氏中心的新店，您或许会以为自己走进了酒店，并被告知入住时间未到。但服务人员会热情欢迎您在灯光柔和、格调优雅的酒廊里放松身心，一边品尝您最爱的Armand Rousseau年份佳酿，一边享用一两份小食，惬意等候。

但这并非酒店。这个看似五星级酒店豪华行政酒廊的地方，其实是这家资深高级葡萄酒商的首家概念店。其设计旨在将购买葡萄酒打造成一种体验，而不仅仅是一次金融交易。

Vinum于11月30日正式开业。该店占地2300平方英尺，位于商场二楼，前身为已结业的Tarte by Cheryl Koh。这里被打造成一个葡萄酒工作室，设有一个可容纳2000瓶酒的步入式酒窖、品酒室和酒廊，方便顾客现场品尝购买的葡萄酒。店内还有一支侍酒师团队，随时为顾客推荐佳酿，价格从每瓶300新元到数万新元不等。

店内的主酒廊区域。 图片来源：VINUM

Vinum新加坡董事经理Timothy Goh表示，在作为一家没有零售店面的传统葡萄酒企业经营了31年后，现在时机已经成熟，是时候以一个新概念来推动品牌在未来三十年的发展。

他补充说：“葡萄酒市场非常多元化，有大众、中端和高端之分。在高端酒商层面，新加坡还没有这样的店铺。”虽然有些私人俱乐部提供类似的体验，但Vinum的店无需会员资格，并欢迎散客光临。

他补充道，不断变化的消费者品味和体验式奢侈品的兴起，是规划这一新项目时所考虑的部分因素。“人们不仅仅想买酒，他们还想要一种体验，想要品尝美酒，并与懂酒的人交流。”

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变化的客群

Vinum约70%的客户仍是40至60岁、可支配收入较高的群体。他补充说，中国市场在新加坡也“非常活跃”。“但我们也看到，二三十岁的年轻一代饮酒者对知识的渴求非常强烈。”

他将此归因于冠病疫情期间旅行受限。由于无事可做，年轻人开始更深入地研究他们所喝的葡萄酒，尤其是勃艮第（Burgundy）葡萄酒。

Vinum的酒窖可容纳2000瓶葡萄酒。 图片来源：VINUM

全球葡萄酒消费量的下降无疑对业务造成了影响，但尽管“人们喝得少了，却喝得更好了”。例如，年长的饮酒者可能开始采取更健康的生活方式，“但他们仍然想喝酒，并且会选择更好（也更昂贵）的葡萄酒”。

此外，他说：“许多这样的饮酒者已经品尝过很多种葡萄酒，很清楚自己喜欢什么。他们可能会卖掉以前不喜欢的藏酒，转而专注于某一特定类型的葡萄酒。”

他认为这一趋势将持续一段时间，但他也看到了培养年轻一代饮酒者的潜力，并希望利用这家零售店接触那些可能不熟悉Vinum品牌的其他饮酒者。

店内特色

该概念店由Peter Silling & Associates的Janet Cheung和Gabriel Tan Studio共同设计，分为主酒廊区、私人包间和一个可容纳12人的品酒室。

Goh说：“我们计划定期举办大师班，我们也有能力与我们的葡萄酒大师Matthew Hemming一同举办非常高端的品酒活动。”

他补充说，虽然一场罗曼尼康帝（Domaine de la Romanee-Conti, DRC）或其他顶级葡萄酒的品鉴会价格不菲，但“相对于市场价格而言，它仍然物有所值”。“我们的核心理念是与潜在客户或老客户建立更长远的关系。”

Vinum的业务重心仍将是零售。顾客可以进店浏览酒窖，其中藏有Domaine Leroy、Romanee-Conti、Armand Rousseau、Dujac、Krug、Petrus和波尔多一级庄（Bordeaux First Growths）等众多名酒。“顾客可以按零售价购买带走，也可以额外支付10%的服务费在店内饮用。”

与餐厅或酒吧不同，这里没有加价，因为Vinum主要是一家零售店。不过，公司计划推出一份佐酒小食菜单，并在私人品酒活动期间提供精心策划的晚宴。

这个可容纳12人的品酒室可以举办私人活动。 图片来源：VINUM

除了常规酒单外，店内还提供一系列特别精选的葡萄酒，这些酒来自Vinum创始人Desmond Lim的私人酒窖。Desmond Lim同时也是Les Amis集团（Les Amis Group）的主席。Goh表示：“这些酒是专供在店内饮用的，因为它们非常稀有，难以替代。”

他补充说，为确保业务的未来发展，公司还需要培养一支更年轻的销售团队，以吸引Z世代的消费者。“我们葡萄酒销售团队的年龄中位数约为40岁，最年轻的25岁。”Vinum最年轻的侍酒师则为28岁。

其他计划还包括推出Vinum的电子商务网站。该网站将涵盖所有价位的葡萄酒，但会侧重于价格在300至400新元之间、更易于负担的酒款。

从经验丰富的品酒家到初露头角的葡萄酒爱好者，Vinum正致力于通过互动和品牌故事来建立客户关系。凭借其舒适的沙发和酒店般的氛围，顾客们或许会长久驻足。