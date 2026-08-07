足球、马拉松、F1及更多：阿迪达斯全力投入体育赞助

THE FINISH LINE

这家运动服饰巨头著名的三条纹标志如今出现在新加坡雄狮队的新款球衣上，这是双方多年期合伙业务的一部分。

阿迪达斯新加坡区域经理 Chen Ruiyuan：“我们始终相信在新加坡投资于本土体育的重要性，而足球和国家队对我们来说至关重要。” 照片：ADIDAS

【新加坡】周五（8月7日）晚，当新加坡雄狮队（国家男子足球队）在亚细安现代杯中对阵印度尼西亚队时，球员们将身穿一套全新队服，希望能为他们带来好运，并赢得晋级半决赛所需的积分。

在惹兰勿刹体育场举行的这场比赛门票已全部售罄，在超过5000名球迷中，许多人将穿上雄狮队的新款主场球衣。这款球衣由德国运动服饰巨头 adidas 于上周末发布。

阿迪达斯新加坡区域经理 Chen Ruiyuan 也将亲临座无虚席的赛场为雄狮队加油。他表示，目标是确保与新加坡足球总会（FAS）的这项新的多年期合伙业务能够长久持续下去。

8月2日，在 adidas 乌节路品牌中心举行的发布活动上，店门口排起了长龙，数百名球迷前来抢购新款球衣。

adidas 大力投入的领域不仅限于足球。这个以其三条纹标志闻名的品牌，还赞助了跑步、网球、匹克球、一级方程式赛车（F1）等众多体育项目中的许多其他运动员和团队。

《商业时报周末版》最近与 Chen 进行了一次访谈，旨在深入了解 adidas 的赞助策略，以及其投资于如此多不同赛事和运动项目的原因。Chen 是利物浦队长达30多年的忠实支持者。以下是经过编辑的访谈实录。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

请谈谈您作为区域经理的职责。

我四年前加入公司，负责新加坡所有渠道的业务——从我们自有的零售店、特许经营店、电子商务到批发合作伙伴等。

目前我们在新加坡大约有20家实体店，其中17家是概念店。这些店包括我们在滨海湾金沙、樟宜机场的星耀樟宜、圣淘沙名胜世界的门店，以及位于乌节路的品牌中心。

近期有哪些主要的体育合伙业务？

是的，去年我们通过一项多年期合伙业务重返赛车运动，赞助 Mercedes-AMG Petronas F1车队。我们也是 Audi F1 车队的官方服装和技术合作伙伴。

在最近结束的国际足联世界杯中，我们赞助并为14支国家队提供了装备，其中包括进入决赛的西班牙队和阿根廷队。

今年，我们是比亚迪新加坡国际马拉松的官方冠名赞助商以及官方服装和鞋履合作伙伴，该赛事将于12月举行。根据协议，我们拥有半程马拉松组别的冠名权。

世界杯期间你们一定很忙吧。

每逢世界杯，我们的业务——从销售到客户互动等方面——都表现得非常惊人。

今年的北美世界杯非同凡响，因为参赛队伍更多——从之前的32支增加到创纪录的48支。如果一些比赛时间对我们更有利的话，情况会更好。

总的来说，关于球队和赛果的讨论非常多，人们都在持续关注赛事，这为我们的门店带来了大量客流。许多较受欢迎的球衣很早就售罄了，比如日本队的客场球衣和西班牙队的客场球衣。

8月2日，球迷们在 adidas 乌节路品牌中心有机会与一些前新加坡国脚见面。 照片：ADIDAS

是什么促使 adidas 决定与新加坡足总和新加坡雄狮队达成这项重大协议？

我们始终相信在新加坡投资于本土体育的重要性，而足球和国家队对我们来说至关重要。

我们与新加坡足总商谈了相当长一段时间，最终达成了一项我们希望能够长久持续的合伙业务。我们的意向是与新加坡足总进行长期合作。

就我个人而言，我也对新加坡足球怀有深厚的感情。我记得在1990年代去旧的国家体育场观看雄狮队参加马来西亚杯的比赛，我永远不会忘记与其他6万名球迷一起欢呼的感觉。足球确实是能够改变人们生活的运动之一。

您自己也是个体育迷吗？

我喜欢踢足球，也喜欢看足球。我支持 Liverpool 已经超过30年了，见证了这支球队的许多起起落落。

我确实会尽量常去健身房，多做一些举重和力量训练。在我人生的这个阶段——恕不透露我的年龄——我学到的是，你必须花些时间在健身房锻炼你的力量和功能性活动能力，才能继续从事体育运动。

在今晚于惹兰勿刹体育场举行的新加坡对阵印度尼西亚的比赛中，南入口处将设有一个 adidas 快闪店， 配有一辆商品卡车，销售主客场球衣及其他商品。该快闪店的营业时间为晚上7点至11点05分。