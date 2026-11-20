THE FINISH LINE

在国家体育场举行的瑞穗蓝色挑战赛共吸引了7万2000名观众，见证了总计20粒进球。

【新加坡】四场激动人心的足球赛，二十粒精彩的破门，超过7万2000名球迷入场观赛。

首届瑞穗蓝色挑战赛：加冷足球系列赛在多方面都取得了成功。这项四角赛的参赛队伍包括五届世界杯冠军巴西队、亚洲排名第一的日本队、南美劲旅巴拉圭队以及新加坡雄狮队。

在周五（11月13日）晚的揭幕战中，世界排名第31位、在今年国际足联世界杯中晋级16强的巴拉圭队表现出色，以4比1横扫新加坡队。

次日，日本队与巴西队的对决更是精彩纷呈。“蓝武士”日本队在看台上数千名热情球迷的支持下，于伤停补时阶段攻入一球，以3比2锁定了一场惊心动魄的胜利。

周二，攻势凌厉的巴西队以7比0大胜新加坡队。该场比赛结束约一小时后，巴拉圭队展现实力，以2比1击败了日本队，而这也是日本队主教练Hajime Moriyasu执教的最后一场比赛。

《商业时报》周末版在国家体育场观看了全部四场比赛，并从这场令人难忘的国际足球盛宴中总结出以下几点观察。

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只是随便踢踢？远非如此

任何以为这些球队会因为是友谊赛就只以半力应战的观众，无论是亲临现场还是在家观看直播，都收获了惊喜。

四支球队从开场哨声响起就展现出强烈的竞争意识和认真的态度，球员和教练团队都投入了极大的热情。真正吸引观众的是，即使没有奖杯可以赢取，各队仍有全力争胜和奉献精彩表现的决心。

令人颇为意外的是，巴西前锋Vinicius Jr在对阵日本队的比赛中打满了90分钟，三天后又在对阵新加坡队的比赛中上场70分钟。这位皇家马德里球星总共攻入五球，成为瑞穗蓝色挑战赛的最佳射手。

巴拉圭队经历了长途飞行才抵达新加坡，但他们确保了此次狮城之行不虚此行。在Miguel Almiron和Gustavo Gomez等球员的带领下，他们在战胜新加坡和日本队的两场比赛中总共攻入六球，表现令人印象深刻。

琳琅满目的球迷球衣

在三个比赛日里涌入加冷的球迷中，有相当一部分都身穿着各参赛球队的球衣。

位于加冷城购物中心外的华侨银行广场上的纪念品售卖摊位连续数小时生意火爆，人们排起长龙抢购售价59新元的赛事T恤、其他纪念品，以及售价远超100新元的官方球衣；如果印上球员姓名和号码，价格则更高。

日本球迷成群结队地前来观看比赛，许多人身穿著名的蓝色“主场”球衣和现已售罄的米白色“客场”球衣。球衣背后最受欢迎的姓氏当属中场球员Takefusa Kubo，当他在对阵巴西的比赛中攻入首球时，全场观众都为之沸腾。巴西标志性的黄色球衣也随处可见，其中印有Neymar、Ronaldo和Vinicius Jr等球员名字的球衣最受欢迎。

雄狮队面临艰巨的学习过程

明年的亚洲杯从1月份推迟11个月至2027年底举行，这或许是“焉知非福”。

这将给予新加坡球员和教练Gavin Lee更多时间来备战在沙特阿拉伯举行的这项赛事，并获得更多与区域内外其他球队比赛和交流的机会。

雄狮队近期战绩相当糟糕，在过去几个月的五场比赛中输了四场。他们以0比6惨败给长堤彼岸的对手马来西亚队，并且未能在10月的国际足联亚细安杯中小组出线。在这次瑞穗蓝色挑战赛上，主教练Gavin Lee眼看着他的球员们难以跟上巴拉圭和巴西队的节奏，仅在这两场比赛中就丢了11球。

尽管如此，雄狮队依然展现了十足的决心和斗志。距离亚洲杯还有一年多的时间，他们应该能以更好的状态去迎战小组赛的对手澳大利亚、伊拉克和塔吉克斯坦队。