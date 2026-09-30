从金标到铂金标再到大满贯：新主办方称新加坡全国马拉松潜力无限

9000个本地参赛名额已全数售罄，届时将有多达52,000名跑者上街参赛

来自近100个国家的跑者已报名参加今年12月由adidas呈献的比亚迪新加坡国际马拉松的各个组别赛事。 照片：商业时报档案图片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡全国马拉松通常于每年12月的第一个星期举行，该赛事于2012年获得世界田联金标 (World Athletics Gold Label) 认证，并且自2019年以来一直是东南亚地区唯一达到此级别的公路赛事。

但这项年度赛事的新主办方SG International Marathon的首席执行官Leon Lai，已经将目光投向了更高的目标。

他怀有宏大的抱负，希望将由adidas呈献的比亚迪新加坡国际马拉松最终提升为世界马拉松大满贯 (World Marathon Major) 赛事，这将使新加坡跻身于纽约、悉尼和伦敦等顶级赛事的行列。

这位42岁的他是一位狂热的跑者，曾完成过东京、吉隆坡和悉尼等地的马拉松。他深知要实现这一目标将是一条艰难的道路。

尽管如此，他表示将尽其所能，帮助这项自1982年以来就成为新加坡体育日历上常规项目的赛事，尽可能地发展壮大。

他补充道：“为了让马拉松成为大满贯赛事，你必须首先获得铂金标 (Platinum Label) 认证——这代表了世界田径领域的最高级别认可。”

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“东南亚目前还没有铂金标赛事，我们当然希望能成为第一个。得益于全球跑步热潮，我们的邻国，如马来西亚和泰国，也正在慢慢追赶。”

“归根结底，每个城市都希望自己的赛事成为大满贯。这不仅关乎经济效益，也关乎城市地位。但要实现这一目标需要付出巨大努力，尤其是在资金方面，没有任何主办方能凭一己之力完成。这需要整个国家共同努力。”

众多首次参赛者

SG International Marathon是Betterment Sports和Score Sports共同成立的合资企业。

2025年12月，国家体育机构新加坡体育局 (Sport Singapore) 指定该合资企业为马拉松2026年和2027年赛事的推广和主办方，并可选择续约。

Betterment Sports是一家体育管理和营销公司；Score Sports是一家体育和健身活动组织公司，其组织的活动包括2025年Garmin亚洲跑步系列赛新加坡站。

SG International Marathon首席执行官Leon Lai表示：“归根结底，每个城市都希望自己的赛事成为大满贯。这不仅关乎经济效益，也关乎城市地位。” 照片：SG INTERNATIONAL MARATHON

今年的新加坡马拉松赛事将于12月4日至6日举行，预计将有多达52,000名跑者上街参赛。

报名已于周三（9月30日）截止，分配给本地参赛者的9000个全程马拉松名额在此前一个月就已售罄。

约40%的全程马拉松和半程马拉松参赛者是首次挑战各自的赛程距离。在这些首次参赛者中，超过60%是新加坡人。

来自近100个国家的跑者报名参加了各个组别的比赛。

Lai说：“我希望这能成为组织得最好的一场赛事。人们花了很多钱报名，但这无关金钱。我们感到的压力在于，我们要对52,000人的生命负责，这也是我一直向我的团队强调的。”

安全与糖分

当被问及他的首要任务时，Lai的回答很简单：安全。

尽管封锁大量道路和进行规划会让主办方耗费巨资，但他表示将不惜一切代价，确保为期三天的赛事拥有最高、最严格的安全标准。

这意味着他们将付出额外努力，在42.195公里的赛道全程安排超过200名经过认证的医疗跑者，并精心规划路线和时间表，以降低与高温相关的伤害风险。

他补充道：“无论我们做什么，都不能以牺牲安全为代价。最终，是的，我们确实需要重新开放道路，但我告诉利益相关者的是，参赛者的安全必须永远放在第一位。”

为了增加趣味性，正在规划的其他举措包括在赛道沿线设立美食区，供跑者品尝咖喱角等本地小吃。

除了通常的水和电解质饮料外，补给站还将提供冰淇淋苏打水等甜味饮品选择。

Lai解释说：“（在跑步过程中）摄入一些糖分实际上对你有好处。我们都知道碳水化合物很重要，但糖分也同样重要。它能为你提供所需的能量。”

“有很多人是第一次参赛，他们可能不习惯连续跑五六个小时。糖分可以为他们提供完成比赛的燃料。”