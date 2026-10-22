投资健康：养成微小习惯，收获终生回报

专家表示，要延长健康寿命，就必须在疾病来临前提早关注代谢健康。

左起：《商业时报》的 Dylan Tan、Novi Health 的 Sue-Anne Toh 医生、杨潞龄医学院的 Roger Foo 教授，以及淡马锡国际的 Yeoh Keat Chuan。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】忙碌的职场人士可能会花费数年时间打拼事业、积累财富，但对健康的投资也同样值得关注。

就像金融投资一样，健康习惯带来的益处会随着时间的推移产生复利效应，帮助人们不仅延长寿命，还能在晚年保持活力和自理能力。

这是周一（10月19日）由《商业时报》（The Business Times）和专科医疗诊所 Novi Health 联合举办的“健康寿命：长寿的挑战”（Healthspan: The Longevity Challenge）专题讨论会所传达的信息。

讨论会由《商业时报》社论项目编辑 Dylan Tan 主持，核心议题是提高人们对代谢健康的认知。代谢健康指的是身体为日常活动储存和处理能量的能力。

Novi Health 首席执行官 Sue-Anne Toh 医生指出，这一点至关重要，因为代谢功能障碍的一些早期信号很难被及时发现，尤其是在亚洲人群中。

她说，与其他族裔不同，亚洲人储存多余脂肪的方式有时是隐藏的——例如，以内脏脂肪或低密度脂蛋白（LDL）胆固醇的形式存在。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

在患者的身体质量指数等标准临床指标达到“超重”或“肥胖”范围之前，这些生物标志物水平的升高就可能值得警惕。

新加坡国立大学（国大）杨潞龄医学院主管研究的副院长 Roger Foo 教授透露，“重置计划”（Project Reset）的初步研究也得出了类似发现。该计划是一项旨在研究新加坡心血管和代谢健康的研究项目。

他指出，在研究中，约有20%的体型精瘦的参与者尽管身体测量指标正常，但代谢健康状况不佳。

Toh 医生补充说：“当代谢健康出现问题时，可能表现为高血糖、高血压或高胆固醇。”

她表示，这些状况往往是常见疾病的先兆，包括心脏病、中风、肾病、眼疾以及超过半数的癌症。

改变习惯如何降低风险

然而，通过改变生活方式，这些风险可以被显著降低。

“开始行动，永远不嫌早，也永远不嫌晚，” Foo 教授说。

小组成员承认，对于许多职场人士来说，在繁忙的日程中挤出时间来平衡健康饮食和规律运动可能是一项挑战。

淡马锡国际（Temasek International）首席运营官 Yeoh Keat Chuan 回忆说，他在二十多岁时曾为体重问题所困扰，一度重达100公斤。

尽管他曾多次成功减肥，但体重最终还是会反弹。随之而来的是相关的健康问题，如高血压、高胆固醇、脂肪肝和血糖升高。

“对我来说，真正的转折点是意识到我需要一条可持续的道路，以及能够终生坚持的习惯，” Yeoh 说。

五年前，他与 Novi Health 合作，采取了一种更可持续的健康管理方法，主要侧重于代谢健康的三个支柱：运动、营养和睡眠。

对 Yeoh 而言，这意味着定期打羽毛球，严格监控饮食且没有“欺骗餐”，并习惯性地使用可穿戴设备来追踪自己的睡眠。

数据驱动的决策

Yeoh 告诉与会者，这类可穿戴技术为他提供了丰富的数据，帮助他坚持健康习惯。

这些数据来自智能手表和连续血糖监测仪等可穿戴设备，涵盖了他的睡眠模式、饮食、静息心率和血糖水平等信息。

Toh 医生表示，鉴于代谢功能障碍的信号通常是“无声的”，这些数据在提醒患者身体出现问题时非常有用。

她说，睡眠质量、心率变异性、体温和血糖水平等指标可以作为预警信号，提示身体系统正在失衡。

“但如果你不关注（这些数据），或者不知道如何整合分析，那么你可能会错过其中一些信号。”

Toh 医生补充说，Novi Health 的方法是将临床专业知识与数字工具和健康指导相结合，以支持患者做出可持续的改变。

她指出：“我们确实需要专业的临床医生来整合这些数据，提供有科学依据的可靠建议，并为人们制定计划。”

小组成员表示，对于那些刚刚开启代谢健康之旅的人来说，即使健康的方方面面起初看起来令人望而生畏，但微小的习惯假以时日也能产生巨大的影响。

“好习惯是一种投资，它会产生复利；但坏习惯同样也会，” Yeoh 指出。

他建议：“选择一个你想改善的方面，思考如何去衡量它，然后在接下来的三到六个月里专注于此。”

他认为，从这些测量中获得的正向反馈，可以鼓励人们继续坚持下去，并着手改善健康的下一个方面。

对他而言，最终目标不仅仅是延长寿命的年数，更是让这些岁月过得更加充实。

“我们的人生是一本书，寿命是书的总页数，而健康寿命则是其中充满活力和精彩的篇章。”