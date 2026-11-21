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这家法国品牌将机械的通透之美化为可佩戴的艺术品

Hermes H08 Squelette 腕表独特的表壳与 H1978 S 镂空机芯均由钛金属打造。 图片来源：HERMES

H08 Squelette

H08 系列于 2021 年推出，是 Hermes 首个重要的现代男士运动腕表系列，其特点是采用 39 x 39 毫米的枕形表壳，边缘弧度柔和。

H08 Squelette 腕表采用缎面磨砂钛金属打造独特表壳，将全新的 Hermes H1978 S 镂空机芯框入其中。这款自动上链机芯同样由钛金属制成，其形状与表壳一致，并配有一个镂空的D形摆陀。

无论从正面还是背面看，H08 Squelette 都显得利落而现代，表壳与机芯的柔和灰色调相互交融。裸露的双发条盒（可提供长达60小时的动力储存）以及从镂空表桥下若隐若现的齿轮系，都彰显出其精湛的技术实力。

同时，由时标、指针和分钟轨道构成的三维机芯结构最上层，确保了读时的清晰度。

对于一个散发着休闲奢华气息的腕表系列而言，Hermes H08 最初作为镂空腕表的载体，似乎是一个不同寻常的选择。

镂空机芯散发着精致的工艺感，这几乎与 H08 的运动优雅与活力格格不入。然而，在 H08 Squelette 腕表上，这种搭配却十分成功——并非因为忽略了这种反差，而恰恰是因为这种反差。

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Arceau Samarcande 腕表表盘右侧的马形窗口，让人得以一窥 H1927 镂空自动上链机芯的风采。 图片来源：HERMES

Arceau Samarcande

对于腕表收藏家来说，Arceau Samarcande 是一款带来双重享受的时计，它将半开面表盘的视觉美感与三问报时功能的听觉盛宴融为一体。

初见 Arceau Samarcande，目光会立即被表盘右侧的马形窗口所吸引，透过它，可以窥见驱动腕表的 H1927 镂空自动上链机芯。

虽然设计中带有一丝奇思妙想——尤其是一颗巧妙放置的蓝色螺丝宛如马的眼睛——但其表盘本身是一件精雕细琢的艺术品。它采用 Saint-Louis 水晶制成，并覆以蓝宝石水晶，一层用于马形窗口，另一层则覆盖整个表盘。

该系列标志性的表壳依然为人所熟知。为向 Hermes 作为巴黎马具和鞍具工坊的传统致敬，Arceau Samarcande 的 38 毫米表壳采用了令人联想到马镫的不对称表耳设计。

该腕表提供三种款式选择：白金表壳搭配蓝色表盘、白金镶钻表壳搭配白色表盘，或玫瑰金镶钻表壳搭配白色表盘。

即使悄然滑入衬衫袖口之下，Slim d’Hermes Squelette Lune 腕表也能彰显佩戴者的独特品味。 图片来源：HERMES

Slim d’Hermes Squelette Lune

纤薄、利落、精致的 Slim d’Hermes 系列一直备受商界高管们的青睐，他们对腕表的设计追求“少即是多”的理念。

Slim d’Hermes Squelette Lune 腕表虽然仍能悄然滑入衬衫袖口，但它专为那些既注重精致品味，又能轻松驾驭一款彰显强大气场的腕间配饰的人士而设计。

新款 Slim d’Hermes Squelette Lune 腕表提供 39.5 毫米的铂金或 DLC 涂层处理钛金属表壳，是该系列自 2021 年首次亮相以来的最新成员。

与之前一样，腕表的 H1953 自动上链机芯尽展其华彩。镂空结构搭配经过精美润饰的镂空表桥，将微型摆陀、发条盒以及带有超写实月相盘的双半球月相显示等重要部件展露无遗，宛如一幅幅装裱起来的艺术品。

两款腕表中，采用 DLC 涂层处理钛金属表壳的款式搭配简约的黑金表盘，是更为低调的选择。而铂金款则无疑更加引人注目，其宝蓝色表盘与抛光纯净的表壳相得益彰。