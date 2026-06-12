“保持参与至关重要”：渣打银行为何没有放弃新加坡马拉松

这家前长期冠名赞助商如今成为赛事的官方银行合作伙伴，并拥有备受欢迎的10公里赛事的命名权。

渣打银行新加坡、亚细安和南亚区总裁Patrick Lee表示，该行是10公里赛事的赞助商，将有数千人报名参加。 照片：YEN MENG JIIN摄，《商业时报》

【新加坡】25年来，新加坡一年一度的12月马拉松赛首次没有渣打银行（StanChart）作为冠名赞助商。然而，这家银行仍积极参与这项全国最大规模的群众跑步活动，该赛事现名为“比亚迪新加坡国际马拉松赛”（由阿迪达斯呈献）。

渣打银行如今扮演新角色，成为这项于12月4日至6日举行的赛事的官方银行。它拥有10公里赛组别的命名权，该赛事将在第一天傍晚举行。

正如渣打银行新加坡、亚细安和南亚区总裁Patrick Lee所说，该行希望延续与马拉松的长期合作关系，毕竟在过去24年里，他们帮助这项赛事发展成为新加坡首屈一指的大型体育活动。

今年1月，渣打银行也因宣布与F1一级方程式赛车签订多年协议，成为其官方财富管理合作伙伴以及官方企业及投资银行合作伙伴而登上新闻头条。

过去16年来，渣打银行一直是英超球会利物浦（Liverpool）男子和女子足球队的主要球会合作伙伴，其标志一直印在球队的球衣正面。

《商业时报周末版》（BT Weekend）最近在滨海湾金融中心的办公室与Patrick Lee一同喝咖啡，这位跑步爱好者分享了更多关于该银行的体育赞助策略，以及为何这在今天愈发重要。

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银行是如何决定大力投入F1赛事的？

这是一个全球性的决定。对于我们所有的赞助项目，我们都会考量四个“C”原则——即客户（clients）、同事（colleagues）、社区（community）和承诺（commitment），并抱持深思熟虑和长远的眼光。

我们对F1感到非常兴奋，因为它与我们的全球网络高度契合。在F1举办比赛的21个市场中，我们在其中19个市场都有业务。F1拥有9亿粉丝，其中也有很多是年轻粉丝。

作为我们集团战略的一部分，我们正更加专注于财富管理和富裕客户领域，我们认为这是我们更具差异化优势的地方，而这也与F1的定位非常吻合。

我们希望与F1进行更深入的合作，以期提升各项赛事的形象。这不仅仅是投入资金，更是要在此基础上做得更多，并创造出一些价值。

赛季开始以来，银行已举办了一些推广活动。这些活动效果如何？

我们在上海（3月）举办了一场推广活动，深受客户欢迎，也让我们忙得不亦乐乎。今年我们还将再举办三场——首先是在我们的本土市场英国（7月）的银石赛道，之后是新加坡（10月）和阿布扎比（12月）。

明年我们将加大力度，开展更多活动。我们才刚刚起步，一切尚在早期阶段。2002年我们首次参与新加坡马拉松时，只有6000名跑者，而去年赛事吸引了5万5000人参加。这就是我们的雄心，希望随着时间的推移将这项合伙业务发展壮大。

银行为什么选择继续支持新加坡马拉松，并且是以一个不同的身份参与？

今年的赛事主办方有所更换，他们接手后启动了更新流程，并与各赞助商进行洽谈。从我们的角度来看，自2002年以来，我们作为冠名赞助商有过一段非常辉煌的历程，很少有企业赞助商能坚持这么久。但对我们而言，这是一项长期承诺。我们非常自豪能将这项赛事发展到如今5万5000人参与的规模。

所以，当新的主办方加入并希望注入新活力时，我们完全支持。革新总归是好事，这样我们才不会墨守成规，并且能引入新的、不同的视角。

我们看到了一个机会，并认为继续参与其中非常重要，所以我们没有就此退出。我们现在是10公里赛事的赞助商，届时将有数千人报名参加这项比赛。

您过去参加过几次“Ekiden”接力赛，那么今年您会参赛吗？

我们是10公里赛事的赞助商，所以我必须跑这一场！我对此非常期待，也想看看自己的成绩如何——希望能在一小时内跑完。我享受跑步，因为它能教给你许多关于人生的道理——它有益身体健康，对心智和精神健康也大有裨益。

除此之外，一有时间我就喜欢去游泳、骑自行车，偶尔也打打高尔夫球。我们也会为企业客户组织高尔夫球日活动。