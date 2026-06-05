日本清酒在Braveheart Sake Originals酒吧大放异彩

新加坡首家清酒鸡尾酒专门酒吧的两位创始人，旨在通过以清酒为核心的特调饮品突破传统界限。

Shin Classico是Braveheart对Pantheon的创新诠释，后者是一款源自2019年东京的经典日式酸甜鸡尾酒。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

【新加坡】虽然烈酒通常是鸡尾酒的基酒，但Braveheart Sake Originals酒吧展示了日本清酒的用途远不止于调制一杯简单的清酒马提尼。

这家清酒鸡尾酒专门酒吧坐落于丹戎巴葛路一栋店屋的二楼，由企业家James Li和Ong Jun Quan创立，他们分别担任首席调酒师和清酒侍酒师。

他们对清酒的兴趣源于2023年参观了东南亚最大的清酒节Sake Matsuri。这次活动让他们大开眼界，见识到清酒的繁多品类及其多样的品饮方式。

于是，二人决定开设新加坡首家专营清酒鸡尾酒的酒吧。Li表示，这类鸡尾酒并不常见，因为制作起来颇具挑战性。

这是因为清酒的酒精度（ABV）较低，平均为14%，比葡萄酒略高，但低于烈酒。因此，当用作鸡尾酒基酒时，清酒的风味很容易被其他成分盖过。

“清酒的种类繁多，这意味着我们可以利用的风味也很多，”Li说。“我们唯一需要解决的是如何将这些风味以鸡尾酒的形式呈现出来。”

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Li和Ong指出，许多新加坡人很少接触到清酒鸡尾酒，因为他们通常是在日式餐厅或居酒屋（izakayas）净饮清酒。

Braveheart的使命之一就是让清酒变得更亲民，因为两人认为清酒的入门门槛很高。

Ong说：“点清酒可能会让人望而生畏，因为酒标上全是日文。”

这种亲和感也延伸到了Braveheart拥有33个座位的空间，其内部装饰温馨舒适。橙色和绿色的混搭家具增添了温暖的色彩，架子上则点缀着各式各样的小摆件和微型雕塑。

Braveheart坐落于丹戎巴葛路一栋店屋的二楼，拥有33个座位，内部装饰温馨舒适。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

大胆风味创新

酒吧的名字Braveheart是一个合成词，体现了Li和Ong的调酒理念：既要勇敢地（brave）用清酒突破界限，也要致敬（honouring）其核心（heart）传统。

这一理念体现在其鸡尾酒单中，酒单分为两部分，共11款招牌鸡尾酒，除一款外，其余均含有清酒。

第一部分名为“共同点”（Common Ground），用清酒重现了四种人们熟悉的酒精饮料——啤酒、葡萄酒、香槟和威士忌的风味特征。

Li说：“这能让人们更容易接受清酒可以用来创造如此独特风味的想法。”

以Lager（拉格啤酒）为例，它由生榨清酒、查特酒（chartreuse）和苦精混合而成，不仅保留了同名啤酒独特的麦芽风味，还带有花香和草本气息。

Lager被列在酒单的“共同点”部分，用清酒重现了同名啤酒的风味。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

他解释说：“我们选择拉格啤酒，因为它是一种口感更温和的啤酒，比世涛黑啤（stout）等更容易入门——世涛黑啤有巧克力和坚果味，口感非常厚重，很可能会盖过清酒的味道。”

最大的挑战是制作啤酒标志性的泡沫头，Li花了数月时间才攻克这一难题。为了实现这一效果，他将本地酒厂的清酒酒糟煮沸过滤，然后与自制的啤酒花酊剂、添加了啤酒花的西柚苦精和蛋清一起搅打。

而在另一款名为Whisky（威士忌）的鸡尾酒中，微经浓缩的生榨清酒与雪利酒、正山小种红茶、木质风味查特酒、自制苦精以及几滴烟熏盐水混合。

Li表示，对清酒进行浓缩处理，赋予了这款饮品如威士忌般的丝滑油润口感。而烟熏风味则来自正山小种红茶和在查特酒中浸泡了一周的木片。

Whisky的烟熏风味来自正山小种红茶和在查特酒中浸泡了一周的木片。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

致敬传统

Braveheart酒单的第二部分是“新传统”（Shin Tradition），其中“shin”在日语中意为“新”。在这一部分，Li和Ong从经典日式鸡尾酒和个人经历中汲取了灵感。

Lucky Bamboo是对Bamboo鸡尾酒的重新演绎，后者是19世纪90年代在横滨格兰饭店（Grand Hotel）发明的一款双成分鸡尾酒。在Braveheart，这款鸡尾酒中的雪利酒和干味美思混合物经过轻微浓缩，并与清酒搭配，调制出一款充满果香、芬芳馥郁的饮品。

在“新传统”部分，Lucky Bamboo重新演绎了19世纪90年代在横滨格兰饭店发明的双成分鸡尾酒Bamboo。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

另一款是Shin Classico，这是酒吧对较为小众但年代更近的Pantheon鸡尾酒的改良版，后者是一款源自2019年东京的酸甜口味饮品。

原版由苏格兰威士忌、廊酒（Benedictine）和柠檬汁混合而成。而Braveheart的版本则采用了截然不同的成分——腌姜清酒、蜂蜜姜味利口酒、金酒和柑橘——以创造出同样的酸甜风味，但增添了一丝辛辣的后劲。

Li说：“我们希望向经典鸡尾酒致敬，但同时也想呈现一款柑橘味更浓、更清爽明亮，并带有圆润蜂蜜香气的饮品。”

酒吧最畅销的鸡尾酒是Wild and Free，这款原创作品的灵感源于Li对苏格兰的热爱——在过去16年中，他曾五次到访这个国家。

它将甜型清酒、日本威士忌、泥煤苏格兰威士忌、法国野草莓利口酒（fraise de bois）、红味美思和烟熏盐水这些看似不相干的元素融合在一起。

Li表示，在这款酒中，清酒并非主角，而是各种不同元素之间的“调解者”。

Braveheart最畅销的鸡尾酒是Wild and Free，其创作灵感源于Li对苏格兰的热爱。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

“清酒调和了泥煤威士忌张扬而复杂的风味，以及野草莓的粘稠甜腻。这是一款和谐的鸡尾酒，客人们总是对各种风味能如此完美地融合感到惊讶。”

Red Wolf是个例外，它是唯一不含清酒的饮品。这款以朗姆酒为基酒的饮品融合了三种不同的利口酒，源于Ong希望创造一款强劲有力的特调，以体现狼的力量——狼是他的精神动物。

两人曾尝试将朗姆酒与清酒搭配，但发现只有口感较轻的朗姆酒才不会盖过清酒的味道。由于这无法达到Ong所追求的大胆而复杂的风味，最终配方中便没有加入清酒。

让清酒更亲民

对于偏爱纯饮清酒的客人，Braveheart的“清酒盛宴”（Sake Splendour）酒单为他们提供了一个易于入门的清酒介绍。

为降低入门门槛，该酒单将15种不同的清酒按照金字塔光谱分为四种风味类型：果香型、鲜味型（umami）、谷物型和乳香型。每款清酒还根据其浓郁度（清淡、中等或浓郁）用不同颜色进行标注。

Braveheart的“清酒盛宴”酒单将15种清酒按照金字塔光谱分为四种风味类型：果香型、鲜味型、谷物型和乳香型。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

酒单上列出的是清酒的简化名称，而非完整的日文酒标，并附有简短的品酒笔记。

Ong说：“我们希望提供一种平易近人、有趣且不令人望而生畏的清酒体验——这关乎回归品尝的本质，即风味本身。”

所有清酒都可以按杯、壶或瓶点单；客人也可以选择品鉴组合，一次品尝多款。此外，酒吧还为企业和私人活动组织清酒品鉴体验。

除了清酒，Braveheart还提供按杯出售的烈酒和定制的无酒精鸡尾酒（mocktails）。

酒吧每天下午3点开始营业，全天供应手冲单品咖啡、特色茶和软饮，直至深夜，为那些觉得喝酒尚早的客人提供选择。此外，还有一份佐酒小食菜单，使其产品更为完善。

Shin Classico 60毫升 Sakari Gari 腌姜清酒

30毫升 姜味利口酒

15毫升 自制柑橘汁

10毫升 金酒

5毫升 蜂蜜

装饰：清酒“玻璃碎片”（用糖和清酒熬制的糖片）