The Business Times
business-time-50
BARFLY

日本清酒在Braveheart Sake Originals酒吧大放异彩

新加坡首家清酒鸡尾酒专门酒吧的两位创始人，旨在通过以清酒为核心的特调饮品突破传统界限。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Paige Lim

Paige Lim

Published Fri, Jun 5, 2026 · 06:00 PM
    • Shin Classico是Braveheart对Pantheon的创新诠释，后者是一款源自2019年东京的经典日式酸甜鸡尾酒。
    • Shin Classico是Braveheart对Pantheon的创新诠释，后者是一款源自2019年东京的经典日式酸甜鸡尾酒。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】虽然烈酒通常是鸡尾酒的基酒，但Braveheart Sake Originals酒吧展示了日本清酒的用途远不止于调制一杯简单的清酒马提尼。

    这家清酒鸡尾酒专门酒吧坐落于丹戎巴葛路一栋店屋的二楼，由企业家James Li和Ong Jun Quan创立，他们分别担任首席调酒师和清酒侍酒师。

    他们对清酒的兴趣源于2023年参观了东南亚最大的清酒节Sake Matsuri。这次活动让他们大开眼界，见识到清酒的繁多品类及其多样的品饮方式。

    于是，二人决定开设新加坡首家专营清酒鸡尾酒的酒吧。Li表示，这类鸡尾酒并不常见，因为制作起来颇具挑战性。

    这是因为清酒的酒精度（ABV）较低，平均为14%，比葡萄酒略高，但低于烈酒。因此，当用作鸡尾酒基酒时，清酒的风味很容易被其他成分盖过。

    “清酒的种类繁多，这意味着我们可以利用的风味也很多，”Li说。“我们唯一需要解决的是如何将这些风味以鸡尾酒的形式呈现出来。”

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    Li和Ong指出，许多新加坡人很少接触到清酒鸡尾酒，因为他们通常是在日式餐厅或居酒屋（izakayas）净饮清酒。

    Braveheart的使命之一就是让清酒变得更亲民，因为两人认为清酒的入门门槛很高。

    Ong说：“点清酒可能会让人望而生畏，因为酒标上全是日文。”

    这种亲和感也延伸到了Braveheart拥有33个座位的空间，其内部装饰温馨舒适。橙色和绿色的混搭家具增添了温暖的色彩，架子上则点缀着各式各样的小摆件和微型雕塑。

    Braveheart坐落于丹戎巴葛路一栋店屋的二楼，拥有33个座位，内部装饰温馨舒适。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

    大胆风味创新

    酒吧的名字Braveheart是一个合成词，体现了Li和Ong的调酒理念：既要勇敢地（brave）用清酒突破界限，也要致敬（honouring）其核心（heart）传统。

    这一理念体现在其鸡尾酒单中，酒单分为两部分，共11款招牌鸡尾酒，除一款外，其余均含有清酒。

    第一部分名为“共同点”（Common Ground），用清酒重现了四种人们熟悉的酒精饮料——啤酒、葡萄酒、香槟和威士忌的风味特征。

    Li说：“这能让人们更容易接受清酒可以用来创造如此独特风味的想法。”

    以Lager（拉格啤酒）为例，它由生榨清酒、查特酒（chartreuse）和苦精混合而成，不仅保留了同名啤酒独特的麦芽风味，还带有花香和草本气息。

    Lager被列在酒单的“共同点”部分，用清酒重现了同名啤酒的风味。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

    他解释说：“我们选择拉格啤酒，因为它是一种口感更温和的啤酒，比世涛黑啤（stout）等更容易入门——世涛黑啤有巧克力和坚果味，口感非常厚重，很可能会盖过清酒的味道。”

    最大的挑战是制作啤酒标志性的泡沫头，Li花了数月时间才攻克这一难题。为了实现这一效果，他将本地酒厂的清酒酒糟煮沸过滤，然后与自制的啤酒花酊剂、添加了啤酒花的西柚苦精和蛋清一起搅打。

    而在另一款名为Whisky（威士忌）的鸡尾酒中，微经浓缩的生榨清酒与雪利酒、正山小种红茶、木质风味查特酒、自制苦精以及几滴烟熏盐水混合。

    Li表示，对清酒进行浓缩处理，赋予了这款饮品如威士忌般的丝滑油润口感。而烟熏风味则来自正山小种红茶和在查特酒中浸泡了一周的木片。

    Whisky的烟熏风味来自正山小种红茶和在查特酒中浸泡了一周的木片。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

    致敬传统

    Braveheart酒单的第二部分是“新传统”（Shin Tradition），其中“shin”在日语中意为“新”。在这一部分，Li和Ong从经典日式鸡尾酒和个人经历中汲取了灵感。

    Lucky Bamboo是对Bamboo鸡尾酒的重新演绎，后者是19世纪90年代在横滨格兰饭店（Grand Hotel）发明的一款双成分鸡尾酒。在Braveheart，这款鸡尾酒中的雪利酒和干味美思混合物经过轻微浓缩，并与清酒搭配，调制出一款充满果香、芬芳馥郁的饮品。

    在“新传统”部分，Lucky Bamboo重新演绎了19世纪90年代在横滨格兰饭店发明的双成分鸡尾酒Bamboo。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

    另一款是Shin Classico，这是酒吧对较为小众但年代更近的Pantheon鸡尾酒的改良版，后者是一款源自2019年东京的酸甜口味饮品。

    原版由苏格兰威士忌、廊酒（Benedictine）和柠檬汁混合而成。而Braveheart的版本则采用了截然不同的成分——腌姜清酒、蜂蜜姜味利口酒、金酒和柑橘——以创造出同样的酸甜风味，但增添了一丝辛辣的后劲。

    Li说：“我们希望向经典鸡尾酒致敬，但同时也想呈现一款柑橘味更浓、更清爽明亮，并带有圆润蜂蜜香气的饮品。”

    酒吧最畅销的鸡尾酒是Wild and Free，这款原创作品的灵感源于Li对苏格兰的热爱——在过去16年中，他曾五次到访这个国家。

    它将甜型清酒、日本威士忌、泥煤苏格兰威士忌、法国野草莓利口酒（fraise de bois）、红味美思和烟熏盐水这些看似不相干的元素融合在一起。

    Li表示，在这款酒中，清酒并非主角，而是各种不同元素之间的“调解者”。

    Braveheart最畅销的鸡尾酒是Wild and Free，其创作灵感源于Li对苏格兰的热爱。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

    “清酒调和了泥煤威士忌张扬而复杂的风味，以及野草莓的粘稠甜腻。这是一款和谐的鸡尾酒，客人们总是对各种风味能如此完美地融合感到惊讶。”

    Red Wolf是个例外，它是唯一不含清酒的饮品。这款以朗姆酒为基酒的饮品融合了三种不同的利口酒，源于Ong希望创造一款强劲有力的特调，以体现狼的力量——狼是他的精神动物。

    两人曾尝试将朗姆酒与清酒搭配，但发现只有口感较轻的朗姆酒才不会盖过清酒的味道。由于这无法达到Ong所追求的大胆而复杂的风味，最终配方中便没有加入清酒。

    让清酒更亲民

    对于偏爱纯饮清酒的客人，Braveheart的“清酒盛宴”（Sake Splendour）酒单为他们提供了一个易于入门的清酒介绍。

    为降低入门门槛，该酒单将15种不同的清酒按照金字塔光谱分为四种风味类型：果香型、鲜味型（umami）、谷物型和乳香型。每款清酒还根据其浓郁度（清淡、中等或浓郁）用不同颜色进行标注。

    Braveheart的“清酒盛宴”酒单将15种清酒按照金字塔光谱分为四种风味类型：果香型、鲜味型、谷物型和乳香型。 照片来源：BRAVEHEART SAKE ORIGINALS

    酒单上列出的是清酒的简化名称，而非完整的日文酒标，并附有简短的品酒笔记。

    Ong说：“我们希望提供一种平易近人、有趣且不令人望而生畏的清酒体验——这关乎回归品尝的本质，即风味本身。”

    所有清酒都可以按杯、壶或瓶点单；客人也可以选择品鉴组合，一次品尝多款。此外，酒吧还为企业和私人活动组织清酒品鉴体验。

    除了清酒，Braveheart还提供按杯出售的烈酒和定制的无酒精鸡尾酒（mocktails）。

    酒吧每天下午3点开始营业，全天供应手冲单品咖啡、特色茶和软饮，直至深夜，为那些觉得喝酒尚早的客人提供选择。此外，还有一份佐酒小食菜单，使其产品更为完善。

    Shin Classico

    • 60毫升 Sakari Gari 腌姜清酒
    • 30毫升 姜味利口酒
    • 15毫升 自制柑橘汁
    • 10毫升 金酒
    • 5毫升 蜂蜜
    • 装饰：清酒“玻璃碎片”（用糖和清酒熬制的糖片）

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    BarflyCocktailsFood & Drink

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Vinhomes’ growth may also underscore the broader economic trajectory in Vietnam, where GDP expanded 7.8% in the first quarter.

    Vingroup’s shares surge 1,000% to overtake regional heavyweights including Singtel and JD.com

    The pair of freehold bungalows in Belmont Road will be torn down by the Ong family members to build new houses.

    Lian Beng Group’s Ong family members pick up two bungalows in Belmont Road for S$60 million

    A residence in Vicolo delle Orsoline, Rome, Italy.

    How the ultra-rich buy property

    Mainland residents have long used Hong Kong’s financial system to bypass Beijing’s strict capital controls.

    Banks curb China trips, delay events after cross-border scrutiny

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More