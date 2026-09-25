摩根大通、Halogen与工艺教育局合作 为学生提供指导和实用技能

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Career Connect计划帮助年轻人建立信心和所需技能，以顺利地从校园步入职场

【新加坡】工艺教育局 (工教局) 商业管理高级国家工教局证书 (Higher Nitec) 二年级学生 Pearlyn Puar 在思考未来时，开始担心人工智能可能会威胁到她的职业抱负。

“起初，我的困扰是感觉人工智能正在取代我的职业，因为我想从事时装设计，而人工智能的发展如此迅速，”这位18岁的学生说。

然而，参加摩根大通的 Career Connect 计划帮助她减轻了忧虑。她的导师们是摩根大通的员工，他们提出的建议改变了她对人工智能的看法。

Puar 说：“我意识到，与其害怕人工智能，我不如将它用作我未来事业的助手，帮助我找到目标受众和时尚趋势，同时在设计中保持我自己的原创性。”

在八月至九月的六周时间里，她与其他几位工教局学生被分成小组，并配有导师进行指导。

Puar 参加 Career Connect 计划是为了解更多可行的职业道路，从职场专业人士那里获得见解，并建立自己的人脉网络。

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她说：“我当时对未来感到非常恐惧。我害怕选错工作或职业，希望能对自己该做什么有一个正确的心态。”

项目结束时，Puar 对自己的未来感觉更有把握了。毕业后，她希望能进入理工学院学习时装设计，并开创自己的服装生意。

另一位参与者是 Firmansyah Rohaizat，一名就读于零售和在线业务专业的工教局一年级学生。他目前同时兼顾学业、在 Uniqlo 的兼职工作、自己的居家理发业务以及学生会的职责。

Firman 参加该计划是为了解更多关于职场技能的知识。他从导师那里学到了“宝贵的技能”和实用的指导，并能将其应用到目前的工作和学习中。

他说：“我的导师教我如何确定优先次序和管理重要事务。他说，在做决策时，需要做出取舍。采纳了他的建议后，我学会了如何更好地管理时间。”

“通过这个项目，我感觉自己更有条理、头脑更清晰了，因为它教会了我时间管理和演讲技巧。”

Career Connect

Puar 和 Firman 是参与 Career Connect 2026 计划的超过45名工教局学生中的一员，与他们同在的还有近30名摩根大通的导师志愿者。

Career Connect 是该银行的一项标志性全球公益项目，旨在帮助年轻人建立所需的信心和技能，以顺利地从教育过渡到就业。

摩根大通表示：“通过研讨会、指导和职业对话，学生们可以获得关于职场文化、专业期望、职业道路以及雇主所看重的技能的实用见解，同时也能聆听员工们在各自职业生涯中的真实故事和经验教训。”

今年，Career Connect 计划首次将目标群体定为17至19岁的青少年，特别是那些缺乏专业人脉和资源的年轻人。

该银行补充道：“Career Connect 计划随着社区需求的变化而不断发展。早期的项目侧重于培养低年级学生的职业意识，而现在的项目则旨在为那些即将做出重要教育和职业决定的学生提供更有针对性的支持。”

今年的项目是该银行与 Halogen 合作举办的。作为一个专注于支持年轻人的非营利组织，Halogen 帮助制定了该计划的目标、设计和执行方案。

Halogen 首席执行官 Ivy Tse 表示：“这项与摩根大通的合伙业务是我们关注从校园到职场过渡这一垂直领域的一部分，旨在探讨如何支持年轻人获得更多的人脉和内容。有时，新加坡的许多年轻人在从校园走向职场的过程中会面临很多焦虑症。”

分享实用技能和指导

摩根大通指出，Career Connect 计划的一个显著特点是，学生有机会向该银行的专业人士学习。

其中一位导师、来自摩根大通私人银行国际转型办公室的 Kristof Trautwein 表示：“指导无疑有助于人们发展和成功——但许多年轻人才可能缺乏获得专业指导和人脉网络的机会。”

另一位导师、摩根大通资产与财富管理人才顾问 Tan Chiew Sze 表示，Career Connect 计划也帮助学生们认识到，他们所面临的挑战是“生活的一部分”。

她补充说：“我们希望他们在 Career Connect 的经历能在学业及未来发展中鼓励他们，并在他们面对课业和实习面试时给予他们所需的信心。”

两位导师都注意到，他们的学员变得更加自信，也更愿意分享想法、提出问题和参与讨论。

Tan 表示：“就我个人而言，Career Connect 也帮助了我成长。它让我明白了倾听、清晰沟通，以及思考如何用不同方法指导和鼓励他人是多么重要。”