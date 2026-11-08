加冷上演足球盛宴：巴西、日本、巴拉圭球星云集新加坡

作为首届 Mizuho Blue Challenge 的一部分，国家体育场将举办四场重磅赛事。

来自 Real Madrid 的巴西球星 Vinicius Jr 是本周前来新加坡国家体育场参赛的重量级球星之一。 图片来源：REUTERS

【新加坡】在今年早些时候于北美举行的国际足联世界杯（Fifa World Cup）的104场比赛中，五届冠军巴西队与亚洲排名第一的日本队之间的32强对决，是其中一场备受瞩目的比赛。

上半场，Kaishu Sano 的进球让“蓝武士”日本队爆冷领先。但下半场，南美劲旅巴西队强势反击，先是 Casemiro 头球扳平比分，随后 Gabriel Martinelli 在伤停补时阶段以一记精彩的左脚射门攻入制胜球。

本周六（11月14日），新加坡的球迷们将有机会在国家体育场观赏这两大足球强国的再次对决。这场比赛是首届 Mizuho Blue Challenge——加冷足球系列赛的四场友谊赛之一，另两支参赛队伍是新加坡队和巴拉圭队。

以下将根据目前的国际足联（Fifa）排名，为您详细介绍这四个国家队以及值得关注的球员：

巴西（Fifa 排名：第6）

素有“桑巴军团”之称的巴西队公布了一份强大的26人名单，远征新加坡。主教练 Carlo Ancelotti 将率领一众球星前来，包括 Arsenal 的双子星 Gabriel Magalhaes 和 Bruno Guimaraes、Barcelona 的前锋 Raphina 以及 Real Madrid 的明星球员 Vinicius Jr。

巴西队的球迷们也热切期待一睹 Chelsea 的年轻小将 Estevao 和年仅20岁的 Real Madrid 新星 Endrick 的风采。此外，Manchester United 的中场球员 Andrey Santos 和 Aston Villa 的 Joao Gomes 也将登场亮相。

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这并非巴西队首次在新加坡迎战日本队。早在2014年，超过51500名观众就曾涌入国家体育场，见证了年轻的 Neymar 在4-0大胜“蓝武士”的比赛中包揽全部进球。

巴西队在新加坡的第二场比赛，也是他们2026年度的最后一场国际赛事，将于11月17日首次对阵新加坡雄狮队。

日本（Fifa 排名：第17）

自六月底世界杯出局以来，日本队在随后的四场比赛中保持全胜。主教练 Hajime Moriyasu 带领球员们接连战胜了乌拉圭、委内瑞拉和厄瓜多尔这三个南美对手。

上个月，日本队在东京举行的麒麟杯决赛中击败新西兰队夺冠。凭借 Ayase Ueda 和队长 Ritsu Doan 的进球，这是他们第12次捧起该奖杯。

目前效力于德甲球队 Eintracht Frankfurt 的 Doan 是本次出征狮城的28人大名单成员之一。其他知名球员还包括 Monaco 的 Takumi Minamino、Aston Villa 的门将 Zion Suzuki 以及 Real Sociedad 的 Takefusa Kubo。

球迷们也将关注年仅22岁的 Shio Fukuda，他凭借在德乙球队 Karlsruher 的一系列出色表现和进球给 Moriyasu 留下了深刻印象，从而首次入选成年国家队。

除了周六与巴西队的高调对决外，日本队还将在11月17日 Mizuho Blue Challenge 的最后一场比赛中迎战巴拉圭队。

巴拉圭（Fifa 排名：第33）

在今年的世界杯上，巴拉圭队制造了一大冷门，他们通过点球大战淘汰了强大的德国队，晋级16强。然而，这支南美球队在对阵法国队时表现惨淡，Kylian Mbappe 攻入决定性一球，将巴拉圭队淘汰出局。

此后，巴拉圭队仅进行了两场友谊赛，并分别以2-0和1-0的比分战胜了玻利维亚队和哥伦比亚队。

主教练 Gustavo Alfaro 自2024年起执掌球队帅印，此前他曾执教过厄瓜多尔和哥斯达黎加国家队。

他公布了一份27人大名单，其中包括前 Newcastle United 边锋、现效力于美国 Atlanta United 的 Miguel Almiron。

这位32岁的球员创造了一项不光彩的记录：他成为今年世界杯上因新实施的捂嘴规定而被罚下的第一名球员。在上半场与土耳其球员 Mert Muldur 的一次对抗中，Almiron 因用手捂住嘴巴而被直接红牌罚下。

其他较为知名的球员包括 Ipswich Town 的前锋 Julio Enciso 和 Brighton & Hove Albion 的中场球员 Diego Gomez。

新加坡（Fifa 排名：第149）

雄狮队原计划将即将到来的与巴拉圭和巴西的两场比赛，作为明年一月在沙特阿拉伯举行的亚洲杯的最后备战。然而，由于东道国的安全问题，该赛事最近被推迟到2027年底举行。

尽管如此，新加坡队主教练 Gavin Lee 并未因此受到影响，他希望自己的球员在面对更强的对手时能发挥出最高水平。

新加坡队主教练 Gavin Lee（蓝色着装者）与队长 Hariss Harun。雄狮队将于周五晚对阵巴拉圭，并于11月17日迎战巴西。 图片来源：BERITA HARIAN

他公布的24人大名单中包括 Hariss Harun、Safuwan Baharudin、Izwan Mahbud 和 Shawal Anuar 等资深球员。来自 Balestier Khalsa 的21岁中场球员 Woo Chun Wei 也凭借首次入选成年国家队而获得一席之地。

前锋 Ikhsan Fandi 因伤缺阵，而今年九月刚成为新加坡公民的后卫 Perry Ng 则因即将迎来第一个孩子的出生而错过比赛。

Mizuho Blue Challenge 所有比赛的门票均可在 Ticketmaster 购买。