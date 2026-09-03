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尽管人们对高尔夫运动的兴趣依旧浓厚，但高昂的运营成本意味着俱乐部需要拓宽其收入基础

【新加坡】在土地稀缺的新加坡，高尔夫俱乐部的逐步关闭意味着高尔夫球手可选择的球场越来越少。而且未来数量还会进一步减少。

随着土地租约到期，到2035年，新加坡将仅剩下12个高尔夫球场，其中只有六个俱乐部的会员资格是可转让的。

与此同时，根据《R&A 2025年全球高尔夫参与度报告》，去年注册高尔夫球手总数达到45,500人，同比增长8%。

此外，还有约95,000名未注册的球手在国内外打球。

俱乐部会籍经纪公司Tee-Up Marketing Enterprises的创始人Fion Phua表示，高尔夫运动将“永远有需求”。“这是唯一一项可以边走边谈生意，且适合任何年龄段的运动。”

华伦高尔夫乡村俱乐部 (Warren Golf & Country Club) 位于蔡厝港路。 图片来源：WARREN GOLF & COUNTRY CLUB

尽管高尔夫球手数量仍然充足，但俱乐部面临的更大挑战是如何保持财务上的可持续性。

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运营高尔夫球场成本高昂，特别是对于由会员共同拥有、以非营利方式运营的会员制俱乐部而言。这与商业俱乐部不同，例如乐古浪国家高尔夫度假俱乐部 (Laguna National Golf Resort Club)，后者是由业主拥有和控制的企业，其会员没有投票权。

丹娜美拉乡村俱乐部的花园球场。 图片来源：TANAH MERAH COUNTRY CLUB

Fion Phua指出，虽然俱乐部数量减少理应意味着剩余俱乐部的需求会增加，但也存在一些限制因素。例如，新加坡岛屿乡村俱乐部 (Singapore Island Country Club) 的武吉球场和丹娜美拉乡村俱乐部 (Tanah Merah Country Club, 简称TMCC) 的花园球场的租约都将在2035年到期。

这可能会削弱购买这些俱乐部会籍的吸引力。此外，长期会员的年龄也在增长，他们可能会对支付更高的费用来维护俱乐部望而却步。

与此同时，有两家会员制俱乐部并没坐以待毙。丹娜美拉乡村俱乐部和华伦高尔夫乡村俱乐部都在采取措施，以更高效地运营并增加收入。到目前为止，他们的努力已初见成效。

创新的会员计划

面对会员老龄化、建筑和维护开支不断上涨、球场使用率仅为70%（俱乐部其他设施使用率更低）的挑战，丹娜美拉乡村俱乐部于去年推出了一种创新的期限会员类别，并受到了广泛好评。

为千禧期限会员持有者举办的交流活动。 图片来源：TANAH MERAH COUNTRY CLUB

千禧期限会员 (Millennium Term Membership, 简称MTM) 的独特之处在于其专注于21至40岁的年轻球手。21至30岁球手的入会费为109,000新元，31至40岁球手的入会费为130,800新元。首付分别为21,800新元和32,700新元，余额可通过10年免息分期付款的方式支付。

相比之下，一年期会员费为35,000新元，两年期为67,500新元，MTM计划更具优势。

千禧期限会员资格在首10年内不可转让，有效期至2040年12月31日，届时丹娜美拉乡村俱乐部现有的18洞丹宾尼球场的租约将到期。

10年后，千禧期限会员持有者可以选择将其会籍转换为本地普通会籍——目前市价约为158,000新元——但需根据当时的市场价格支付转换费，并获得俱乐部管委会的批准。

目前已有175人签约加入千禧期限会员计划，这让年轻一代也能负担得起顶级高尔夫俱乐部的会籍。此举不仅为俱乐部注入了活力，也提供了一个比单纯提高会费来覆盖巨额运营成本更易接受的方案。

丹娜美拉乡村俱乐部的奥林匹克标准游泳池。 图片来源：TANAH MERAH COUNTRY CLUB

丹娜美拉乡村俱乐部的新匹克球场。 图片来源：TANAH MERAH COUNTRY CLUB

俱乐部副主席Ashok Kumar表示，丹娜美拉乡村俱乐部也在采取其他措施来维持财务的可持续性。

“这些措施包括利用太阳能降低成本、改善水资源管理、外包部分职能，以及通过举办企业活动、收取合理的会费、销售和转让会籍来增加收入。”

丹娜美拉乡村俱乐部的丹宾尼球场。 图片来源：TANAH MERAH COUNTRY CLUB

Ashok表示，鉴于高尔夫球场需要每10年左右进行一次翻新，以及其他资本支出需要长期规划，因此明确租约情况至关重要，“同时也要平衡新加坡对土地的其他用途需求”。

“最终，将新加坡维持为竞赛和旅游的高尔夫目的地，将使国家受益。鉴于年轻人对这项运动的兴趣日益浓厚，为他们提供拥有俱乐部的机会也同样重要。”

会员挺身而出

今年四月，华伦高尔夫乡村俱乐部主席Bobby Wee致信会员，指出俱乐部的财务状况“岌岌可危”。

他敦促会员投票赞成拟议的章程修改，此举将为华伦俱乐部提供必要的财务缓冲空间，以维持运营直至其2030年10月租约到期。

他表示，否则，俱乐部将面临“一个非常现实的可能性”，即“最早在明年”关闭，因为其现有的国库将被完全用于支付土地租金和不断上涨的运营费用。

华伦俱乐部需要会员的支持才能继续运营。 图片来源：WARREN GOLF & COUNTRY CLUB

Wee告诉《商业时报》，如今的高尔夫俱乐部在日益严峻的环境中运营。

“与新加坡的许多企业和组织一样，俱乐部必须应对不断上涨的运营成本，包括人力、水电、维护以及老化基础设施和设备的保养费用。”

维持高标准的高尔夫球场是一项昂贵的工作。 图片来源：WARREN GOLF & COUNTRY CLUB

他们面临的挑战是，既要平衡会员的负担能力，又要保持球场条件、设施和服务的高标准，同时提供积极的俱乐部体验和强烈的社区归属感。

俱乐部会员期望获得良好的整体体验。 图片来源：WARREN GOLF & COUNTRY CLUB

“这是一个会员制俱乐部。我们并不富裕，所以必须为会员和俱乐部找到最佳方案，”Wee解释道。“我们无法承受持续亏损。”

会员们响应了他的号召。他们批准了向俱乐部普通基金每月缴款的提议，并取消了会员高尔夫费用的涨价上限。

他们还删除了一项条款，该条款将华伦俱乐部的期限会员入会费与其可转让高尔夫会籍挂钩，后者目前的市价约为10,000新元。

这些举措将使俱乐部管委会能够灵活及时地调整费用，从而创造额外收入。今年7月，俱乐部推出了价格为2,888新元的一年期会员资格，至今已有63名高尔夫球手加入。目标是在年底前达到100名此类会员。

期限会员制利用了高尔夫球场未被充分利用的容量。 图片来源：WARREN GOLF & COUNTRY CLUB

Wee解释说：“该举措是俱乐部优化设施使用（尤其是高尔夫球场）以及实现收入来源多元化和增强收入流的广泛努力之一。”他指出，期限会员制提供了一个利用球场“未被充分利用的容量”的机会。

期限会员的持有者通过在俱乐部内的消费，提供了额外的经常性收入来源。 图片来源：WARREN GOLF & COUNTRY CLUB

“它还通过入会费、月费以及会员在俱乐部内的消费，为俱乐部提供了额外的经常性收入来源。”

为了有效应对日益增长的成本压力，高尔夫俱乐部需要在审慎管理成本的同时，寻找可持续的方式来拓宽收入基础。

例如，华伦俱乐部正密切关注运营成本，其80名员工通过承担多项任务来提高生产力。在收入方面，俱乐部从3月开始向非会员收取停车费，每月产生约15,000新元的收入。

俱乐部还将几乎所有的餐饮店外包给第三方，从而将每年40万新元的运营亏损转变为约18万新元的盈余。

Wee的计划不止于此。他正在研究出租俱乐部的办公室和其他可用空间，以创造额外收入。

他告诫说：“最终，财务可持续性的追求不应以牺牲会员体验为代价。挑战在于，如何在审慎的财务管理、创收以及保持俱乐部的品质与特色之间取得适当的平衡。”

随着所有措施的落实，Wee相信俱乐部的财务状况将足够健康，足以支撑到租约结束。

“在接下来的四年里，我们会尽最大努力。当一切尘埃落定时，我们可以说俱乐部没有亏待它的会员。”