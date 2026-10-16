A Lange & Sohne于ION Orchard呈献计时码表精湛工艺与经典汽车文化

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这家德国制表品牌的快闪展览将呈献传统制表工艺与手工雕刻技艺的现场演示。

Datograph Up/Down腕表凭借其飞返功能、精确瞬跳分钟积分盘及大日历显示，可谓独树一帜。 图片：A LANGE & SOHNE

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一枚高级机械腕表的魅力，不仅在于腕上所见的迷人外观，更在于表盘之下的精妙运作。这一点与经典汽车有异曲同工之妙——引擎盖下的工程设计与车身的外观设计同等重要。

德国制表品牌A Lange & Sohne将于10月18日至30日在ION Orchard举办“挑战计时”展览，旨在探索这种对机械精度和精湛工艺的共同欣赏。

此次展览将在商场中庭的两个空间展出，不仅将探索该品牌在计时码表领域的专业制表技艺，还将展示其在经典汽车领域的长期参与。

参观者还可观赏制表大师和雕刻大师现场演示其精湛工艺，近距离了解这些时计背后凝聚的心血。

此次展览源于A Lange & Sohne与全球一些最著名的古董车展所建立的合作关系。

自2012年以来，该品牌一直是意大利科莫湖畔Concorso d’Eleganza Villa d’Este古董车展的官方合作伙伴，该车展旨在致敬历史悠久的汽车。每年，朗格都会为该活动备受瞩目的“全场最佳”大奖得主赠送一枚独一无二、经手工雕刻的时计，这一传统已为从古董Bugatti到稀有的战前BMW等众多名车加冕。

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自2018年起，该品牌还与英国汉普顿宫的Concours of Elegance古董车展以及美国的Audrain Newport Concours d’Elegance & Motor Week车展合作。

在这些活动中，共同的基础是对机械巧思和匠心设计的欣赏——这些品质对高级腕表和古董车的收藏家都极具吸引力。

Triple Split是唯一一款能够测量长达12小时比较时间的机械双追针计时码表。 图片：A LANGE & SOHNE

以计时码表铸就传奇

本次新加坡展览的核心是Datograph腕表。该表款于1999年首次亮相，为A Lange & Sohne奠定了其作为顶级计时码表制造商的地位。

这是该品牌首款自主研发的计时机芯，其特点在于配备精确瞬跳分钟积分盘、飞返功能以及品牌标志性的大日历显示。其独特的表盘设计令其脱颖而出，此后Datograph也为品牌后续的计时码表奠定了基础。

该系列的发展也将品牌带入了日益复杂的领域。

2004年，品牌推出了Double Split腕表，被誉为全球首款配备双追针装置的计时码表，可用于比较计时。

2018年，Triple Split腕表进一步突破了界限；它至今仍是唯一一款能够测量长达12小时比较时间的机械双追针计时码表。

这些发展共同反映了品牌超过25年的计时码表研发历程，涵盖了13款具备计时功能的表款。

Datograph及其复杂功能系列将成为本次展览的核心，让参观者更深入地了解这一需要高超技术专长的制表类别。

Datograph Lumen腕表采用半透明烟色蓝宝石水晶表盘，可为下方的隐藏夜光元素“充电”。 图片：A LANGE & SOHNE

机械背后的艺术

除了成品腕表，“挑战计时”展览还将聚焦于赋予这些时计生命的匠人与技艺。

来自德国格拉苏蒂A Lange & Sohne制表厂的一位制表大师和一位雕刻大师将在整个展览期间亲临现场，演示其部分工作环节。

雕刻演示将展示装饰细节如何通过手工完成，从摆轮夹板上的花卉图案和涡卷纹饰，到表背上的各种图案。

这些画龙点睛的修饰使每一枚时计都与众不同，并体现了一种将装饰视为工艺不可或缺的一部分而非事后点缀的传统。

“挑战计时”展览于10月18日至30日在ION Orchard一楼中庭举行。参观者可访问 https://tinyurl.com/challengingchronographs 进行预约，参加导览和现场演示活动。