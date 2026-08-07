色彩纷呈：Grand Seiko 与 Bell & Ross 呈现新风貌

FACE TIME

Grand Seiko 以极其罕见的30枚限量版，捕捉日出的金色光芒。

Grand Seiko 与 Watches of Switzerland 联名款 SBGA525“金色云海”腕表，其灵感源自云海之上日出时的壮丽美景。 图片来源：GRAND SEIKO

Grand Seiko

对于一个从不缺少限量版的品牌而言，Grand Seiko 在最新推出的表款上却显得异常克制。新款 SBGA525“金色云海”腕表仅限量发行30枚，这使其成为该日本制表商近年来产量最小的表款之一。无论对 Grand Seiko 还是对任何限量版产品而言，这都是一个极低的数量。

SBGA525 是专为位于星耀樟宜 (Jewel Changi) Watches of Switzerland 的 Grand Seiko Salon 精品店打造，其灵感源于黎明时分第一缕阳光洒向云海的短暂瞬间。

这一景象被诠释在精致纹理的金色表盘上，其温暖的色调与淬火蓝钢秒针、同色的动力储存显示器及蓝色的 Grand Seiko 标志形成鲜明对比。这些元素共同再现了光影的交织，体现了该品牌“时间本质”（Nature of Time）的哲学理念。

金色表盘与蓝色点缀共同捕捉了从黑夜到黎明的和谐过渡，以及云海之上破晓时分大自然的瞬间之美。 图片来源：GRAND SEIKO

SBGA525 采用经典的 62GS 表壳，这是对 Grand Seiko 1967年首款自动腕表的现代诠释。其无表圈设计为表盘提供了充足的展示空间，让光线能从不同角度照射到纹理表面上。

腕表搭载的是性能稳定的 Spring Drive 9R65 机芯，具有标志性的顺滑扫描式秒针、72小时动力储存以及月差±15秒的精准度。

翻转腕表，可透过蓝宝石水晶底盖欣赏机芯之美，底盖上还刻有 Watches of Switzerland 的特别字样。

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每枚腕表均有独立编号，使其不仅仅是又一款限量版，更是一件真正的收藏珍品。

BR-05 GMT Green Steel 腕表独特的鼠尾草绿色太阳放射纹表盘，饰以银色调反光效果，为腕表带来精致而充满活力的特质。 图片来源：BELL & ROSS

Bell & Ross

多年来，绿色已成为制表界备受青睐的颜色，但 Bell & Ross 似乎找到了一种让它重焕新意的方式。

新款 BR-05 GMT Green Steel 腕表没有采用常见的亮翠绿色或森林绿色表盘，而是选择了一种更柔和的鼠尾草绿色，赋予腕表一种更为低调内敛的外观。

这种颜色与 BR-05 系列非常契合。作为 Bell & Ross 推出的都市运动腕表，该系列自2019年问世以来已逐渐树立了自己独特的风格。

该系列虽然保留了品牌标志性的“方中带圆”设计（源于飞机驾驶舱仪表），但一体式表链和更纤薄的表壳使其比同品牌以航空为主题的表款更显精致，更适合日常佩戴。

表盘是这款腕表工艺的重点所在。Bell & Ross 采用了三道工序——太阳放射纹打磨、涂上有色清漆，最后再覆上一层透明清漆——从而打造出一种在不同光线下呈现绿色和银色变幻的饰面效果。

其效果低调而不张扬，可谓是该品牌近年来对色彩运用得最为优雅的典范之一。

腕表采用41毫米精钢表壳，搭载 BR-CAL.325-1 自动机芯，具备54小时动力储存。顾名思义，这是一款 GMT 腕表。

一根可独立调校的箭头形指针在双色24小时刻度圈上指示第二时区时间。对经常出行的旅客而言，这是一项非常实用的复杂功能，并且与 BR-05 系列的都市优先定位完美契合。