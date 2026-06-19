MB&F 携 HM12 The Guardian 回到未来

FACE TIME

腕表从手腕取下后，可变身为一个高38.2厘米的机器人头部，机器人配有可动的手臂和更多隐藏惊喜。

HM12的“面部”围绕着两个“眼睛”——双向跳时和拖曳分钟显示盘而构建。陀飞轮则构成了它的“大脑”。 图片来源：MB&F

【新加坡】Tony Stark 大概会很想拥有一枚全新的 MB&F 钟表机器，来搭配他的钢铁侠战衣。这款腕表配备60秒飞行陀飞轮、跳时和拖曳分钟功能，外形酷似一个机器人头部，还带有一个保护性“面罩”，与这位漫威超级英雄的盔甲堪称绝配。

MB&F 的市场传播总监 Charris Yadigaroglou 并不否认，在创作 HM12 The Guardian 时，团队确实想到了钢铁侠，但同时也受到了其他因素的影响。

HM12 的创意一如既往地来自这个前卫腕表品牌的创始人兼创意总监 Maximilian Busser。然而，将这一想法变为现实的，则是另一位 Max——Maximilian Maertens。

某天，Busser 随口对 Maertens 说：“如果一枚腕表能成为机器人的头部，那该多酷啊？” 这一句话启动了整个项目。随后，他退居幕后，让这位年轻的设计师担任该项目的总设计师和守护者。

HM12 与机器人身体的其余部分 The Guardian 一同交付。 图片来源：MB&F

用 Yadigaroglou 的话来说，HM12 是在经历了“五年紧张的创作、工程设计、反复修改、解决难题以及一些令人头疼的时刻”之后才得以诞生。

这款腕表于6月10日发布，体现了其背后两位设计师的共同愿景。

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对 Busser 而言，这个想法源于他“对20世纪70和80年代科幻作品中机器人和玩具的早期记忆，那时机器被想象成角色、探险家或守护者”。而 Maertens 则深受后来出现的“《变形金刚》动画系列以及《我，机器人》等电影的影响，在这些作品中，机器人会进化、适应并扮演更复杂的角色”。

“HM12 正是这两种跨时代想象力的交汇点，”Yadigaroglou 在接受《商业时报》采访时表示。

HM12 腕表的背面展示了经典的制表工艺。 图片来源：MB&F

回归 MB&F 的本源

这款时计是 MB&F 创作历程中的一个重要里程碑。尽管 Maertens 在 MB&F 工作已有八年，但他的作品主要集中在时钟和音乐盒上。

HM12 是他与 MB&F 创始人合作的第一款腕表。虽然现在谈论58岁的 Busser 退休还为时过早，但 HM12 的问世或许也标志着他向 Maertens 传递火炬的第一步，后者被视为 Busser 的创意继承人。

这款新腕表原计划于2025年亮相，以纪念 MB&F 成立的第一个20年结束，但现在它被视为开启品牌第三个十年的恰当序幕。

“这是一款回归本源的作品，”Yadigaroglou 说道。他指出，HM12 让人回想起 MB&F 早期那些颠覆性的钟表机器——这也是该品牌至今仍闻名于世的原因。它同时也提醒着人们 MB&F 为何存在：创造有灵魂、有奇迹感、有深厚内涵的机械物件。

HM12 显然沿袭了 MB&F 最非传统时计的风格，但在其个性和趣味性的外表之下，隐藏着该品牌有史以来最复杂的机械结构之一。

腕表的“面部”围绕着两个“眼睛”——双向跳时和拖曳分钟显示盘而构建。陀飞轮则构成了它的“大脑”。双面微型摆陀的一面呈 MB&F 战斧形状，位于嘴巴的位置。

钛金属与蓝宝石水晶表壳由复杂的曲线、表面、润饰和活动式表耳构成。两个表冠中，一个用于上链和设置时间，另一个则用于启动面罩。这个可以完全或部分遮盖表盘的面罩是一项技术创举，由200个零件组成，占整个腕表机芯646个零件的三分之一。

Maximilian Busser（左）与 Maximilian Maertens 已合作多年，但到目前为止，后者的作品主要体现在时钟和音乐盒上。 图片来源：MB&F

HM12 的正面充满未来感，而其背面则是经典制表工艺的杰作。桥板和发条盒展示了传统的手工润饰。摆陀的另一面则是由著名制表师 Kari Voutilainen 精心打造的玑鏤雕刻穹顶。

腕表从手腕取下后，可以安装在一个不锈钢机械身体上，变身为一个名为 The Guardian、高38.2厘米的机器人的头部和面部。这个机器人拥有可动的手臂，由755个零件组成，比腕表本身（730个）还要多。它还配备了机械温度计、一个隐藏式放大镜和一支紫外线手电筒。

HM12 The Guardian 腕表有蓝色、绿色和紫色三种款式。每款限量12枚。价格：489,000新元（含税）。