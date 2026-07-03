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超越品牌曝光：匹克球为何吸引企业赞助

Leapmotor新加坡公开赛赛事总监Adrian Tan表示，这项运动为建立人脉网络和体验式营销创造了机会。

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Lee U-Wen

Lee U-Wen

Published Fri, Jul 3, 2026 · 06:00 PM
    • 去年吉隆坡马来西亚杯期间，一场亚洲职业匹克球协会（PPA）巡回赛的俯瞰图。本月新加坡公开赛的周末门票已售罄。
    • 去年吉隆坡马来西亚杯期间，一场亚洲职业匹克球协会（PPA）巡回赛的俯瞰图。本月新加坡公开赛的周末门票已售罄。 图片来源：PPA

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    [新加坡] 本月晚些时候，数十名国际顶尖匹克球选手将齐聚新加坡，参加该国首届职业匹克球协会（Professional Pickleball Association, PPA）亚洲500巡回赛。

    这项为期四天的赛事名为“Leapmotor新加坡公开赛”，是本地举办的最高级别的匹克球比赛，涵盖专业组和业余组的男子单打、女子单打、男子双打、女子双打以及混合双打项目。

    新加坡站是今年区域职业巡回赛日程中10站比赛的第六站，接下来还将在胡志明市、深圳、吉隆坡和香港举办比赛。

    比赛将于7月23日至26日在The Sports Arina @ Expo举行。专业组赛事将提供7万美元的奖金和500个PPA排名积分，而业余组的奖金为9000美元。

    赛事可免费入场，但观看中心球场的比赛则需购票。周末门票已售罄，目前仍有少量工作日门票可供购买。

    该赛事得到了新加坡旅游局的支持，并已吸引了众多企业赞助商，其中包括中国电动汽车（EV）制造商Leapmotor、物流巨头FedEx以及房地产经纪公司Huttons。

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    赛事主办方Kin Productions的首席商务官兼新加坡公开赛赛事总监Adrian Tan表示，新加坡的企业赞助已变得“越来越具战略性”，品牌不再仅仅追求商标曝光或简单的活动亮相。

    他在接受《商业时报周末版》(BT Weekend)的电邮采访时解释说：“他们希望的合伙业务是能带来受众参与、商业价值，并与目标社群明确契合的。这种转变为匹克球等新兴运动创造了空间。”

    他形容匹克球是一项吸引广泛且高价值受众的运动，其中包括年轻的专业人士、商界领袖和活跃的生活服务产业群消费者。

    Tan指出：“对赞助商而言，它提供的不仅仅是品牌曝光，还为建立人脉、客户互动和体验式营销创造了机会。更广泛地说，品牌在投资方面正变得越来越挑剔。如今，受众质量、参与度和相关性的重要性不亚于规模。这给较新的体育资产提供了真正的机会，前提是它们能够展示出明确的商业价值。”

    Kin Productions首席商务官Adrian Tan（最左）与马来西亚排名第一的匹克球选手Jimmy Liong及Pickle & Bones创始人Adrian Ang于6月26日出席新加坡公开赛媒体活动。 图片来源：PPA

    Stellantis 亚细安副总裁兼董事总经理Isaac Yeo表示，公司赞助此项赛事的决定，使Leapmotor与一项共享“活力、社群热情和生活服务产业群协同效应”价值观的运动联系在一起。他补充说：“匹克球是一项包容性运动，适合所有人，这也反映了我们希望让所有人都能拥有高端电动汽车的雄心。”

    Leapmotor是新加坡公开赛的冠名合作伙伴和官方汽车合作伙伴。Stellantis则是在新加坡及更广泛的东南亚地区管理和分销Leapmotor品牌的汽车集团。

    Yeo指出：“作为一项快速发展的运动，匹克球提供了一个理想的平台，让我们能向具有前瞻性思维的受众介绍我们智能、可持续的出行方案。” 他说：“Leapmotor虽然刚进入新加坡，但在我们的经销商Cycle & Carriage的推动下，正在本地匹克球圈中崭露头角，因为这项合伙业务对我们而言非常自然和顺畅，它与我们的目标受众高度契合。”

    成为长期固定赛事

    当被问及是否有计划将新加坡公开赛办成年度赛事时，Kin Productions的Tan回答说，目标是将其打造成职业匹克球和本地体育日程上的“长期固定赛事”。

    他说：“目前，我们的重点是与亚洲PPA巡回赛建立密切的合伙业务，成功举办首届赛事。以此为基础，我们计划通过提升粉丝体验、扩大活动项目或营造更广泛的节日般赛事氛围，让赛事逐年成长。”

    至于这项运动的整体发展，Tan指出，匹克球近年来之所以能迅速普及，是因为它“上手容易、社交性强，而且玩起来真的很有趣”。

    他说：“无论年龄或运动背景如何，初学者都能很快享受到游戏的乐趣。同时，这项运动仍有足够的竞争性和技术提升空间，能吸引人们持续参与。它也非常契合当今人们所期望的休闲方式。

    “人们现在非常注重健康，但同时也寻求能与他人建立联系的活动。匹克球两者兼备。它充满活力、包容性强且具有社交属性，因此能在各个社群中流行起来。许多增长也是自然而然发生的。人们尝试后觉得有趣，就会带上朋友、同事或家人一起玩。这种口碑效应是参与度增长的强大驱动力。”

    有关新加坡公开赛的更多详情和购票信息，请访问官方网站

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