不只是场馆运营商：加冷集团计划为新加坡引进更多自办赛事

THE FINISH LINE

除了足球，目标是发展“加冷系列赛”，使其涵盖不同体育项目的世界级赛事

日本队球员本周早些时候在碧山体育场进行训练。他们将在国家体育场对阵巴西队和巴拉圭队。 图片来源：THE KALLANG

【新加坡】来自新加坡及本区域的数万名足球迷齐聚狮城，参加首届“瑞穗蓝色挑战——加冷足球系列赛”。该赛事汇集了巴西、日本、巴拉圭以及东道主新加坡队，在今年最后一个国际足联（Fifa）国际比赛日期间展开角逐。

周五（11月13日）晚，新加坡队与巴拉圭队将在拥有55,000个座位的国家体育场拉开赛事序幕，周六则由五届世界杯冠军巴西队迎战亚洲排名第一的日本队。赛事将于周二以两场背靠背的比赛收官，届时新加坡队将首次对阵巴西队，随后是日本队与巴拉圭队的比赛。

本次系列赛由新加坡的加冷集团 (The Kallang Group) 和总部位于伦敦的体育营销与商业机构 Dentsu Sports International (DSI) 联合举办，并由日本的 Mizuho Financial Group 担任冠名赞助商。这项赛事也是庆祝新加坡与日本建交60周年活动的一部分。

加冷集团的首席运营官兼首席体验官 Daryl Yeo 表示，这是该集团首个自办的体育赛事，这“反映了我们超越场馆运营商角色的雄心，我们希望在引进新加坡的赛事以及为球迷呈现的活动中扮演更积极的角色”。

“将如此规模的赛事引入新加坡，需要与多个利益相关方密切协调，从确保国际球队参赛，到在国际足联（Fifa）的国际比赛窗口期内协调赛程，” 他在周五揭幕战前接受《商业时报周末版》(BT Weekend) 采访时表示。

“通过与 Dentsu Sports International 和新加坡足球总会的密切合作，我们整合了所需的人脉、专业知识和运营能力，才得以将巴西、日本和巴拉圭等足球强国带到新加坡，举办这届开创性的赛事。”

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Yeo 补充说，“加冷足球系列赛”意义重大，因为它提供了一个为新加坡打造“标志性体育资产”的平台，能为球迷、合作伙伴和更广泛的生态系统创造长期价值。

他解释道：“足球只是一个起点，我们希望随着时间的推移，将‘加冷系列赛’发展成为一个更广阔的平台，涵盖不同体育项目的世界级赛事。”

DSI 董事总经理 Tomonori Ito 形容新加坡对国际足球而言是一个“极具吸引力的市场”，这里有热情的球迷、强大的基础设施以及举办大型体育赛事的“良好往绩”。

“要成功举办如此规模的赛事，需要与多个利益相关方密切协调，从国家队、管理机构到商业伙伴和场馆运营商。加冷集团是一个强大的合作伙伴，因为他们有能力协调各方，并始终以高标准交付复杂的活动，”他说道。

Ito 补充说，在考虑举办大型活动的地点时，场馆固然重要，但还需要考虑其他因素，如交通便利性、运营可靠性、商业机会和球迷参与度。

“最具吸引力的目的地，正日益成为那些能提供超越场馆本身价值的地方。赛事主办方正在寻找能够提升整体活动价值、并在比赛之外创造附加值的合作伙伴，”他指出。

日程密集

自2022年12月加冷集团接管前体育城 (Sports Hub) 的管理以来，该地已举办了涵盖体育、娱乐和社区项目的众多活动。

今年，加冷地区的多个场馆举办了数场大型活动，包括1月的汇丰世界七人制橄榄球系列赛 (HSBC SVNS)、9月的新加坡女子网球公开赛，以及10月座无虚席的 Bigbang 演唱会。

未来几周将举行的大型演唱会包括11月底 Guns N’ Roses 的两场演出，以及12月韩国流行乐团 BTS 的四晚表演。

除了举办活动，加冷集团在9月也迎来了一个重要里程碑，其创始主席Keith Magnus成为首位、也是唯一一位荣获“Pollstar 2026年国际影响力人物：亚洲”致敬的新加坡及东南亚人士。Pollstar 是现场娱乐行业的全球性刊物和数据权威机构。

“展望2027年，访客可以期待又一轮强大的体育和娱乐活动阵容，包括首次在新加坡举办的国际篮联三人篮球世界杯 (FIBA 3x3 World Cup)。我们将继续致力于打造一个充满活力的全年活动日历，为不同受众和社区提供丰富多彩的选择，”Yeo 表示。

他指出，随着对现场体验需求的增长，亚洲作为世界顶级体育赛事和巡回演唱会的首选目的地，其重要性日益凸显。“凭借其连通性、基础设施、值得信赖的商业环境以及举办世界级活动的往绩，新加坡在这一趋势中处于有利地位，将从中受益，”Yeo 解释说。“如今，粉丝们购买的不仅仅是比赛或演唱会的门票，他们购买的是一种体验。那些能够在主活动之前、之中和之后创造难忘时刻的目的地，才能取得成功。”

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