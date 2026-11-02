全国青年理事会与全国志愿服务与慈善中心推出新举措，鼓励青年回馈社会

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新的微型津贴是全国青年理事会2000万新元基金的一部分，用于支持青年主导的民间自发项目

全国志愿服务与慈善中心总裁 Tony Soh（左，着蓝衣）与文化、社区及青年部高级政务部长 Low Yen Ling（着粉红衣）在 Impact, IRL 活动上。 照片来源：全国青年理事会

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】全国青年理事会 (青年理事会) 与全国志愿服务与慈善中心 (NVPC) 推出了两项新举措，旨在鼓励青年发起民间自发项目并回馈社会。

这两项举措于周六（10月31日）在首届 Impact, IRL 活动上宣布。该活动汇集了近2500名青年以及来自社区组织、政府机构、企业和慈善伙伴的代表。

第一项举措是青年理事会的微型津贴 (Microgrant)。青年可获得最高1000新元的资金，用于启动民间自发项目或社区项目。青年理事会拨出约15万新元，在活动现场颁发微型津贴。

青年群体中发起民间自发项目的兴趣日益浓厚。青年理事会指出，其支持的由青年主导的民间自发项目数量从2021年的154个增加到2025年的306个，涵盖艺术、社区服务和教育等领域。

全国志愿服务与慈善中心总裁 Tony Soh 表示，根据该中心过去的调查，超过一半的民间自发项目创始人年龄在18至34岁之间。

微型津贴是“新加坡青年计划” (SG Youth Plan) 下更广泛承诺的一部分，该计划将在未来五年内从全国青年基金 (National Youth Fund) 中拨出高达2000万新元，支持多达3000个由青年主导的项目。

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青年理事会发言人表示：“青年们反映，他们可能会面临一些障碍，例如对自己影响力的怀疑、知识上的差距和有限的机会，并正在寻求更多的资源、人脉和指导来启动项目。

“因此，微型津贴旨在降低这些障碍，让青年更容易将想法付诸行动。”

除了资金支持，青年理事会还将提供咨询、辅导、交流机会和能力建设计划来支持青年。

Soh 补充说：“通过 Bagus (Building All Groundups for Success) Together 这项由全国志愿服务与慈善中心、淡马锡基金会 (Temasek Foundation) 和新加坡赛马博彩管理局 (赛马博彩局) 之间的三方合作，我们通过提供资源、网络和合作机会，支持民间自发项目启动并持续运营。”

在 Impact, IRL 活动现场，有147个项目获得了包括微型津贴在内的资助。微型津贴的申请全年开放。

周六推出的第二项举措是全国志愿服务与慈善中心的微捐赠 (Micro-giving) 计划，该计划允许青年在 giving.sg 网站上为自己选择的事业捐款，金额低至1新元。

共有19家慈善机构参与了这项微捐赠计划，其支持的事业涵盖环境、健康、社会支持、包容性及青年等领域。

Soh 说：“通过降低参与门槛，我们希望能鼓励更多年轻人支持他们所关心的事业。我们的最终目标是培养一种文化，让捐赠成为日常生活中自然而然的一部分。”