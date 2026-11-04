亚洲豪华酒店业曾以西方标准为蓝图，如今正为全球树立新标杆

图左起为专题讨论小组成员 Loh Lik Peng、Chan Soo Khian 和 Sashi Rajan，以及在《商业时报》奢华版（The BTLuxe Edit）“未来：传承”研讨会（Future:Legacy symposium）上的主持人 Claressa Monteiro。 摄影：CAROLINE CHIA

[新加坡] 华丽的水晶吊灯大堂、舒适豪华的床铺和身着西装的员工，曾是衡量亚洲酒店住宿奢华程度的指标。

如今，少即是多。业内领袖表示，宾客们正在寻求的是故事性、文化传承和超个性化服务，其中的温情通过地方感和量身定制的体验来传达。

SCDA Architects 的首席建筑师 Chan Soo Khian 通过他的 Soori 酒店，尤其是 Soori Penang，展现了这一理念。这家酒店于今年开业，是由店屋改造而成的拥有15间套房的物业。

SCDA Architects 首席建筑师 Chan Soo Khian（左）与仲量联行（JLL）酒店与酒店集团（亚太区）咨询与资产管理执行副总裁 Sashi Rajan 进行讨论。 摄影：CAROLINE CHIA

他说：“我们本可以做45个房间，但我只做了15个，因为我试图重拾我曾居住过的那个空间的记忆。” 公共空间利用了光影效果，而每个房间都设有一个倒影池——所有这些都参照了他童年时在那个地方奔跑的感官记忆。

10月28日，在新加坡香格里拉大酒店（Shangri-La Singapore）举行的《商业时报》奢华版（The BTLuxe Edit）“未来：传承”研讨会（Future:Legacy symposium）上，他参与了一场专题讨论会，探讨亚洲旅游和酒店业的新版图。

这场为期半天的活动由《商业时报》（The Business Times）与施罗德财富管理（Schroders Wealth Management）联合举办，汇集了重要的商界领袖和创意创始人，共同探讨亚洲奢侈品市场的格局及其未来。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

经营精品酒店和餐厅的 Unlisted Collection 创始人 Loh Lik Peng 表示，除了创意，项目还必须具备商业可行性。 摄影：CAROLINE CHIA

对于同为小组成员的 Loh Lik Peng 来说，跳出思维定式已是常态。他是 Unlisted Collection 的创始人，该公司在新加坡、爱尔兰和英国经营精品酒店和餐厅，业务范围从修复市政厅到改造啤酒厂和仓库。

他说：“我们合作过的酒店，有的每个房间都不同，有的则没有直角。我们曾将一个玻璃底游泳池装入一个旧的天井。这些项目很有难度，但也充满乐趣。”

仲量联行酒店与酒店集团（亚太区）咨询与资产管理执行副总裁 Sashi Rajan 补充说，这种创意正是宾客们所追求的。

他说：“传统酒店看似更稳妥，但展望未来，这并非消费者所追求的。每个人都想听到项目背后主创者的故事。即使作为顾问，我们关注的也不仅仅是外壳——内部的设计和体验才是关键。”

商业可行性

然而，Loh 和 Rajan 都强调，除了创意，商业可行性仍然至关重要。

Loh 说：“你确实需要想出一些大胆创新的点子，但同时也需要一些常识。我们可以有梦想，但如果你建造一个不具备商业可行性的项目，最终将会破产。”

尽管如此，不可否认的是，亚洲因其丰富的人才和雄心，已成为备受瞩目的地区。

他指出，亚洲品牌一直在酒店业产生影响并主导各大奖项榜单。他说：“无论是软件、设计还是管理，在奢华的定义和体验方面，东方如今在很多方面都遥遥领先于西方模式。”

设计界也出现了类似的声音。SCDA Architects 的 Chan 表示：“欧美酒店，尤其是欧洲的酒店业，背负着其传统和理念的重担。

“在亚洲，我们没有这种包袱。如果你观察亚洲建筑对文化价值的吸收和空间范式的运用，就会发现在新品牌和新设计的创造方面，我们绝对走在前沿。”

个性化是关键

展望未来，亚洲的豪华旅客将被美感、移动性和超个性化等概念所吸引。

Loh 说：“如果你看看现在市场上最新的邮轮和火车，那才是奢华体验的真正发展方向。旅行的整体理念，以及其中的浪漫情怀，曾一度有所失落。

“现在，人们追求的不再是最豪华的房间或最大的游泳池。他们想要的是体验。如果能将非常奢华的体验与旅行本身相结合，那才是市场的发展方向。”

随着人工智能（AI）提升工作效率，Loh 认为未来可能会出现三天甚至两天的工作周，这将使人们有更多时间去旅行。

豪华酒店的概念将会转变，以反映旅客对奢华体验的需求，例如野外探险、徒步旅行以及乘坐直升机往返于不同地点。

他说：“这才是奢华的顶峰。如果未来几年我们能让这一切变得更具可持续性，那么前景将非常可观。”

Chan 认为，最大的机遇在于超个性化服务。那些培训并授权员工在现场做出决策的酒店——即使是为许久未见的客人买来童年糖果这样贴心的举动——将占据优势。

Rajan 补充说，不仅是精品酒店，即使是拥有数百间客房的大型酒店，也能够而且应该提供个性化的体验。“这不仅取决于品牌，还取决于酒店的所有者以及他们所创造的文化。找到合适的领导团队来运营酒店，你就能为其注入活力。”