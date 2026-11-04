亚洲酒店业的新版图
亚洲豪华酒店业曾以西方标准为蓝图，如今正为全球树立新标杆
- 图左起为专题讨论小组成员 Loh Lik Peng、Chan Soo Khian 和 Sashi Rajan，以及在《商业时报》奢华版（The BTLuxe Edit）“未来：传承”研讨会（Future:Legacy symposium）上的主持人 Claressa Monteiro。 摄影：CAROLINE CHIA
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 华丽的水晶吊灯大堂、舒适豪华的床铺和身着西装的员工，曾是衡量亚洲酒店住宿奢华程度的指标。
如今，少即是多。业内领袖表示，宾客们正在寻求的是故事性、文化传承和超个性化服务，其中的温情通过地方感和量身定制的体验来传达。
SCDA Architects 的首席建筑师 Chan Soo Khian 通过他的 Soori 酒店，尤其是 Soori Penang，展现了这一理念。这家酒店于今年开业，是由店屋改造而成的拥有15间套房的物业。
他说：“我们本可以做45个房间，但我只做了15个，因为我试图重拾我曾居住过的那个空间的记忆。” 公共空间利用了光影效果，而每个房间都设有一个倒影池——所有这些都参照了他童年时在那个地方奔跑的感官记忆。
10月28日，在新加坡香格里拉大酒店（Shangri-La Singapore）举行的《商业时报》奢华版（The BTLuxe Edit）“未来：传承”研讨会（Future:Legacy symposium）上，他参与了一场专题讨论会，探讨亚洲旅游和酒店业的新版图。
这场为期半天的活动由《商业时报》（The Business Times）与施罗德财富管理（Schroders Wealth Management）联合举办，汇集了重要的商界领袖和创意创始人，共同探讨亚洲奢侈品市场的格局及其未来。
对于同为小组成员的 Loh Lik Peng 来说，跳出思维定式已是常态。他是 Unlisted Collection 的创始人，该公司在新加坡、爱尔兰和英国经营精品酒店和餐厅，业务范围从修复市政厅到改造啤酒厂和仓库。
他说：“我们合作过的酒店，有的每个房间都不同，有的则没有直角。我们曾将一个玻璃底游泳池装入一个旧的天井。这些项目很有难度，但也充满乐趣。”
仲量联行酒店与酒店集团（亚太区）咨询与资产管理执行副总裁 Sashi Rajan 补充说，这种创意正是宾客们所追求的。
他说：“传统酒店看似更稳妥，但展望未来，这并非消费者所追求的。每个人都想听到项目背后主创者的故事。即使作为顾问，我们关注的也不仅仅是外壳——内部的设计和体验才是关键。”
商业可行性
然而，Loh 和 Rajan 都强调，除了创意，商业可行性仍然至关重要。
Loh 说：“你确实需要想出一些大胆创新的点子，但同时也需要一些常识。我们可以有梦想，但如果你建造一个不具备商业可行性的项目，最终将会破产。”
尽管如此，不可否认的是，亚洲因其丰富的人才和雄心，已成为备受瞩目的地区。
他指出，亚洲品牌一直在酒店业产生影响并主导各大奖项榜单。他说：“无论是软件、设计还是管理，在奢华的定义和体验方面，东方如今在很多方面都遥遥领先于西方模式。”
设计界也出现了类似的声音。SCDA Architects 的 Chan 表示：“欧美酒店，尤其是欧洲的酒店业，背负着其传统和理念的重担。
“在亚洲，我们没有这种包袱。如果你观察亚洲建筑对文化价值的吸收和空间范式的运用，就会发现在新品牌和新设计的创造方面，我们绝对走在前沿。”
个性化是关键
展望未来，亚洲的豪华旅客将被美感、移动性和超个性化等概念所吸引。
Loh 说：“如果你看看现在市场上最新的邮轮和火车，那才是奢华体验的真正发展方向。旅行的整体理念，以及其中的浪漫情怀，曾一度有所失落。
“现在，人们追求的不再是最豪华的房间或最大的游泳池。他们想要的是体验。如果能将非常奢华的体验与旅行本身相结合，那才是市场的发展方向。”
随着人工智能（AI）提升工作效率，Loh 认为未来可能会出现三天甚至两天的工作周，这将使人们有更多时间去旅行。
豪华酒店的概念将会转变，以反映旅客对奢华体验的需求，例如野外探险、徒步旅行以及乘坐直升机往返于不同地点。
他说：“这才是奢华的顶峰。如果未来几年我们能让这一切变得更具可持续性，那么前景将非常可观。”
Chan 认为，最大的机遇在于超个性化服务。那些培训并授权员工在现场做出决策的酒店——即使是为许久未见的客人买来童年糖果这样贴心的举动——将占据优势。
Rajan 补充说，不仅是精品酒店，即使是拥有数百间客房的大型酒店，也能够而且应该提供个性化的体验。“这不仅取决于品牌，还取决于酒店的所有者以及他们所创造的文化。找到合适的领导团队来运营酒店，你就能为其注入活力。”
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