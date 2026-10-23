网坛新秀：Rafael Jodar的迅速崛起
这位年轻的西班牙选手迎来了突破性的赛季，而他的征程才刚刚开始。
- 10月9日，就在劳力士上海大师赛开赛之际，Rafael Jodar加入了劳力士大家庭。这位20岁的选手最终获得亚军。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】他的名字是Rafael，一位来自西班牙的网球神童。听起来是不是有些耳熟？
今年年初，体育界中认识 Rafael Jodar 的人还寥寥无几。
然而如今，这位来自马德里的20岁小将已成为众人瞩目的焦点。他在这个堪称卓越的突破性赛季中，持续席卷网坛。
Jodar 的昵称是 Rafa（与他的同名偶像 Rafael Nadal 一样），本赛季开始时他的排名还在160名开外。在随后的几个月里，他的排名飙升至国际职业网球联合会（ATP）排行榜第11位，仅比24届大满贯冠军 Novak Djokovic 低一位。
荣誉接踵而至。Jodar 于今年4月在马拉喀什赢得了他的首个ATP巡回赛冠军，并于上周末在中国举行的劳力士上海大师赛上，首次闯入ATP 1000大师赛决赛。
Jodar 成为进入上海大师赛决赛最年轻的西班牙选手，同时他也创造了历史——与同胞 Alejandro Davidovich Fokina 上演了该赛事史上首场“西班牙德比”决赛。
比 Jodar 年长七岁的后者，在艰苦的三盘大战结束后，对这位年轻的对手给予了高度评价。他说：“你才20岁，但天啊，你前途无量。未来你会一次又一次地站在这里。”
惊艳首秀
或许有人会感到惊讶，但 Jodar 的名字并非取自 Nadal。有趣的是，他的父亲、祖父和曾祖父的名字都叫“Rafael”。
Jodar 四岁时第一次拿起网球拍，他从小看着正处于职业生涯巅峰时期的 Nadal 的比赛长大，并将其视为偶像。
六岁时，Jodar 开始在马德里一家享负盛名的私人体育俱乐部——Club de Tenis Chamartin 学习和打网球。
他小时候也喜欢踢足球，一直踢到12岁，之后为了完全专注于网球而放弃了足球。
他至今仍是一位铁杆足球迷，并且毫不意外地支持西班牙豪门皇家马德里（Real Madrid）。他最喜欢的该俱乐部球员是英格兰中场球员 Jude Bellingham。
在青少年时期，Jodar 于2024年6月在英格兰赢得了一项18岁以下草地巡回赛的冠军，此后不久便参加了温布尔登网球锦标赛青少年组（男子单打）比赛，并闯入八强。
同年9月，他再创佳绩，赢得了美国网球公开赛青少年组男单冠军，并在一路上击败了前三号种子选手。
2025年的最后一天，Jodar 决定正式转为全职职业球员。此后，他相继在四大满贯赛事中完成首秀，其中最令人难忘的是在法国网球公开赛上闯入八强。
在上海大师赛上，他的决赛之路同样令人瞩目，包括在八强赛中战胜前世界排名第二的 Casper Ruud，以及在半决赛中击败前世界第一的 Daniil Medvedev。
获得亚军后，Jodar 在通往都灵ATP年终总决赛的“冠军积分”榜上排名第九，该赛事仅限排名前八的选手参加。但实际上，由于排名第二的 Sinner 已宣布因伤退出本赛季余下所有比赛，Jodar 已经锁定了这个年终总决赛的席位。
跻身精英行列
上海大师赛开赛之际，Jodar 又迎来一项新的荣誉。
10月9日，劳力士宣布他将成为品牌最新的大使——或者按品牌惯用的说法，称为“见证者”（Testimonee），由此加入了一个星光熠熠的精英名单，其中包括 Carlos Alcaraz、Jannik Sinner 和 Roger Federer 等传奇人物。
这家瑞士制表商自2009年以来一直是上海大师赛的冠名赞助商，在挑选品牌大使方面向来以严苛著称。他们在 Jodar 身上看到了一位冉冉升起的新星，并认为他与品牌同样拥有追求恒久与卓越的价值观。
Jodar 在其 Instagram 页面上写道，他“深感荣幸”能成为劳力士家族的一员。他补充说：“能与一个承载着独特传奇、由一代代传奇人物共同铸就的品牌携手前行，这对我来说意义非凡。”
令人惊叹的是，仅仅两年前，Jodar 还只是一名大学一年级新生，而如今他已在世界顶级赛事中大放异彩，并且在与顶尖高手的对决中毫不逊色。
显然，时间是他最大的优势。这位才华横溢的年轻新星潜力无限，相信几乎没有人会怀疑他能在其职业生涯中赢得数个大满贯冠军。
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