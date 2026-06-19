世界杯票价策略：国际足联或许终究是对的

这套体系或许既不公平也不透明，但事实证明，它在从这项全球盛事中实现利润最大化方面非常有效

如果还有人怀疑足球并非道德灯塔，而本质上是一个巨大的商业帝国——一门关于激情的生意，那么他们只需看看这届扩军版的世界杯就明白了。 图片来源：REUTERS

如果你曾说，在一个周一的夜晚，将有超过七万名热情洋溢的球迷挤满洛杉矶的 SoFi 体育场，观看一场——咳咳——新西兰对阵伊朗的比赛，那我肯定会回答：绝不可能。

然而，这正是周一（6月15日）真实发生的一幕。更令人瞩目的是，在开赛前的最后三天里，票价飙升了23%，将转售平台上的最低入场价推高至惊人的420美元。

这只是一场小组赛，对阵双方一个正与美国陷入军事冲突，另一个是远在世界另一端、人口仅五百万的国家。两支球队此前都从未在世界杯上小组出线，但他们却为我们上演了一场激动人心的2-2平局。

票价的飙升，是这项全球最大体育赛事开幕所引爆的集体狂热的产物。

比赛一开始，许多赛前的焦虑——从高温和交通难题，到一些评论员不可避免的悲观论调——都烟消云散了。

开赛一周以来，球迷们已经完全沉浸其中，体育场基本上座无虚席，电视观众人数不断打破纪录，随着球迷热情持续高涨，转售票价也在飙升。

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这一点在美国队身上体现得淋漓尽致。几个月来，主办方一直难以售出美国队三场小组赛的门票。但在上周末美国队以4-1的压倒性优势战胜巴拉圭取得开门红之后，观看这支主队比赛的票价便一飞冲天。

这对于 Fifa 及其备受批评的动态定价系统来说，是一个强有力的证明。这正帮助这个足球管理机构获取创纪录的收入，以实现在本届世界杯结束的这个四年周期内创造130亿美元营收的目标。

这套体系或许既不公平也不透明，它是一种赤裸裸的圈钱行为，背叛了让足球成为世界上最美丽、最平等的运动的草根精神。但事实证明，在从世界杯——Fifa 最大的摇钱树——中实现利润最大化方面，它非常有效。

许多人声称，Fifa 这个名义上的非营利组织，正在榨干球迷、主办城市和合作伙伴的最后一分钱。

如果还有人怀疑足球并非道德灯塔，而本质上是一个巨大的商业帝国——一门关于激情的生意，那么他们只需看看这届扩军版的世界杯就明白了。

48支球队，16个主办城市，3个主办国。一切都变得规模更大、更新颖、也更有利可图。而当需求仍然如此大幅度地超过供给时，动态定价不可避免地会带来天价门票。

这或许就是为什么 Fifa 需要在美国这个全球最大的娱乐市场举办本届世界杯，而墨西哥和加拿大则扮演配角。

超过六百万张待售门票听起来可能很多，但当全球近35%的私人财富集中在美国，并且这里还拥有来自几乎所有国家的最大移民人口和侨民社群时，这个数字就不算什么了。

再加上从国外飞来的富有爱好者和铁杆球迷，即便是在旧金山一个周二晚上举行的约旦对阵奥地利的比赛，也能吸引近七万名付费观众。6月26日佛得角对阵沙特阿拉伯的比赛门票，在一度跌至仅8美元后，如今在转售市场上的转手价已高达600美元。

在经历了数月失败的尝试和无数个小时试图以票面价格购票后，我终于不得不接受一个残酷的事实：这是一届奢侈的世界杯。

价格最终反映了压倒性的需求。面对只能在家观看比赛的选择，我最终为下周在达拉斯观看阿根廷队比赛的这份“特权”支付了一笔不菲的费用。

我必须承认，在网站上按下“购买”按钮的那一刻，我对自己感到厌恶。我至今仍然（至少有一点）后悔，是我的激情战胜了最后一丝财务逻辑。

我的安慰剂是，希望 Lionel Messi 能重演周二晚对阵阿尔及利亚时献给阿根廷和全世界的那个非凡的帽子戏法；那些瞬间是真正无价的。

本届世界杯上，我们已经见证了许多这样的时刻：从佛得角历史性地逼平夺冠热门西班牙，到苏格兰球迷嗨翻波士顿，再到纽约时代广场变身为足球圣地。

有一说一，Fifa 或许是一个人见人恨的全球性组织，但它在自己的业务领域也确实做得非常出色。

以本届世界杯扩军至48支球队为例，这一举措曾因可能拉低比赛质量而备受批评，且不无道理。但现实是，若非如此，我们将会错过好几场以弱胜强的精彩比赛。再加上及时的规则调整带来的紧凑比赛节奏、持续出色的电视转播制作以及明星效应，最终呈现的效果令人热血沸腾。

我们仍需观察 Fifa 的强硬策略是否会最终引发球迷的强烈反对。除了哄抬票价，确实还有很多值得抱怨的地方：对伊朗队缺乏体育精神的对待、荒谬的强制补水暂停，以及美国总统 Donald Trump 可能会在7月19日的决赛颁奖典礼上强行出镜。

这届世界杯已然有望成为历史性的一届，甚至可能是史上最精彩的一届。别再生气了。打开电视，享受这场盛宴吧。BLOOMBERG