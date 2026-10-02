Rajah & Tann 捐赠65万新元，支持法律教育和有特殊发育需求的儿童

TAKING HEART

该基金会还推出了一系列工作坊，旨在帮助慈善机构员工掌握法律知识。

该律师事务所赞助了儿童在万态野生世界（Mandai Wildlife Reserve）的好奇心之湾（Curiosity Cove）的郊游活动，其律师也作为志愿者参与其中。 图片来源：RAJAH & TANN 基金会

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】为庆祝成立50周年，律师事务所 Rajah & Tann 共捐赠了65万新元，用于支持法律教育和有特殊发育需求的儿童。

新加坡国立大学（国大）和新加坡管理大学将各获得25万新元，分别用于设立在国大的“Rajah & Tann Patrick Ang纪念奖学金”和在新加坡管理大学的“Rajah & Tann奖学金”。

Rajah & Tann 基金会主席 Rebecca Chew 表示：“法律教育是该行业未来的基石。设立奖学金旨在支持有需要的优秀学生，并确保有才华的年轻人不会因经济状况而无法接受法律教育。

“我们也希望大学能培养出关心社会的律师。”

新加坡国立大学（国大）的这项奖学金是为了致敬已故管理合伙人 Patrick Ang，他是国大法学院1989届的校友。

在捐赠给有特殊发育需求儿童的部分，Rajah & Tann 基金会已承诺向非营利组织飞跃社区服务（Fei Yue Community Services）的“婴儿与幼儿早期介入计划”捐款15万新元。

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Chew 在接受《商业时报》采访时表示：“支持儿童和青少年也是 Rajah & Tann 基金会的核心支柱之一。（基金会）一直持续支持有助于他们教育、发展和福祉的项目——特别是那些可能需要额外援助的群体。”

通过“婴儿与幼儿早期介入计划”，受益人可以建立基础运动技能并学习日常生活中的实用技能；他们还能获得语言治疗、职业治疗和物理治疗等服务。

Rajah & Tann 基金会与飞跃社区服务于2023年开始了为期五年的合伙业务，由该律师事务所赞助这家非营利组织的大型年度活动，为数百名受益人及其家庭提供服务。

至今，它已支持了一场可持续发展嘉年华、一个运动日活动，以及在万态野生世界（Mandai Wildlife Reserve）的大型室内游乐场“好奇心之湾”（Curiosity Cove）举办的一次郊游。

该律师事务所的数十名员工自愿参与这些活动，他们花一天时间协助活动运营，或与受益人及其家人互动。

Chew 说：“我认为他们通过这些活动能更好地了解社区的需求，”她补充说，这些经历也培养了同理心和同情心。

运用法律专长回馈社会

今年早些时候，Rajah & Tann 与新加坡律师协会的慈善机构 Pro Bono SG 以及慈善组织 The Majurity Trust 合作，启动了一项为期两年的合作项目，名为“完全合法：赋能非营利组织”（Totally Legal: Empowering Non-profits）。

“完全合法”项目包含四场为期半天的会议，Rajah & Tann 及其合作伙伴在会上举办法律工作坊，并为非营利机构提供实用易懂的指导。

Chew 表示：“该项目旨在通过帮助慈善机构和非营利组织掌握实用的法律知识，以支持他们应对日常运营中遇到的问题。”

Rajah & Tann 基金会主席 Rebecca Chew 表示，“完全合法”这个针对非营利组织的法律培训项目的长期目标是能力建设。 图片来源：RAJAH & TANN

“完全合法”项目还包括分组讨论环节，以促进对特定主题的讨论，范围涵盖从合同要点和保密性到谅解备忘录和争议管理等。

“对于非营利组织而言，获取法律知识是建立组织韧性的重要一环。这些组织必须管理员工、志愿者、授权人、受益人、合同、机密信息和治理责任，而它们通常是在资源有限的情况下运作。”

她指出，迄今为止从慈善机构收到的反馈都是积极的。

Chew 说：“我们与非营利组织进行了对话，以了解他们面临的挑战，并为他们提供了法律解决方案。他们需要意识到在与交易对手方打交道时所面临的法律风险。”

为推行这项计划，该律师事务所召集了约10名本所律师以及企业内部法律顾问作为志愿者来举办工作坊。

她补充道：“长期目标是能力建设。我们希望帮助非营利组织更早地识别法律风险，加强其内部实践，并更有信心地处理法律问题。”

她表示，从更广泛的层面来看，“完全合法”项目有助于普及法律知识，并为一个更强大、更可持续的社会部门做出贡献——这已超越了对慈善机构的一次性援助，转向建立持久的关系。

Rajah & Tann 基金会成立于2011年，最初旨在进行慈善捐赠，但此后逐渐聚焦于三大核心支柱。除了捐款，它还提供无偿法律服务——例如，为个人、社会企业、慈善机构和非营利组织举办社区法律咨询会——并参与社区外展活动。