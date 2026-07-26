华侨银行-大东方匹克球公开赛7月27日开始报名，奖金高达10万新元
华侨银行与Care Corner Services建立为期两年的合伙业务，为100名年长者提供体验这项运动的机会。
- 所有比赛均以双打形式进行，队伍可由任何性别组合组成——两名男性、两名女性或男女混合搭档。 照片来源：华侨银行
本文由AI辅助翻译
【新加坡】华侨银行 (OCBC) 周日（7月26日）发布新闻稿称，首届华侨银行-大东方 (Great Eastern) 匹克球公开赛将于10月举行，奖品总值超过10万新元。
这场为期三天的赛事将于10月23日至25日在加冷（Kallang）的华侨银行室内体育馆举行，预计将吸引近1600名参与者角逐四个组别：新秀组、公开组、新加坡银行 (Bank of Singapore) 企业挑战赛以及仅限受邀者参加的新加坡银行邀请赛。
报名将于周一中午在官方网站开始。所有组别的早鸟报名费为每队132新元，优惠截止日期为8月31日。从9月1日起，报名费将上调至每队148新元，报名截止日期为10月5日，或额满即止。
新秀组面向球龄少于24个月且未曾在任何本地或海外赛事中获得奖牌的球员。而公开组则面向所有技术水平和经验的球员开放。
小组赛首轮中每组的前两名队伍将晋级淘汰赛。季军赛和决赛前的所有比赛将采用单局21分制。
季军赛和冠军决赛将采用三局两胜制，每局15分。所有比赛均采用每球得分制，并以任何性别组合的双打形式进行。
在今年10月的公开赛之前，华侨银行也推出了华侨银行-大东方匹克球系列活动，其中包括为期四个周末的“学习入门”课程，旨在向球员介绍匹克球的基本知识。
华侨银行集团品牌与传讯部主管Koh Ching Ching表示，成人工作坊的名额已全部报满，而青少年和多代同堂工作坊的参与度也很踊跃。
此外，华侨银行表示，已与关怀机构乐龄服务 (Care Corner Seniors Services) 建立为期两年的合伙业务。该机构是一个致力于帮助需要帮助的年长者的社会服务组织。
该计划旨在将匹克球的益处带给社区中的年长者，以推广活跃乐龄生活并促进社交联系。
约一百名来自关怀机构的年长者将在两年内接受免费的匹克球培训。每年将有50名年长者参加一个为期四个月的计划，在国家体育场的大东方林荫步道 (Great Eastern Promenade) 的两用球场上进行10次培训课程。
今年的计划已于7月7日开始，并将在11月11日由关怀机构举办的运动会中落下帷幕。届时，将有多达10名年长者由教练挑选，参加华侨银行-大东方匹克球公开赛的新秀组比赛。
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