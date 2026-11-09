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新交所慈善义跑2026为6家慈善机构筹集210万新元

这笔资金将惠及超过4000人

Lindsay Wong

Published Mon, Nov 9, 2026 · 04:40 PM
    • 赞助商、慈善机构代表、受益人以及新交所代表出席答谢招待会。
    • 赞助商、慈善机构代表、受益人以及新交所代表出席答谢招待会。 图片来源：新交所

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡讯】新加坡交易所 (SGX) 周五（11月6日）在为其赞助商、慈善机构代表和受益人举办的答谢招待会上宣布，通过其“新交所公益慈善义跑2026”活动，已为六家慈善机构筹集了超过210万新元。

    此前，作为该交易所运营商的年度筹款活动，“新交所公益慈善义跑2026”因烟霾问题而被取消。该活动原定于11月6日在滨海堤坝举行。由于当时的烟霾情况，主办方在活动开始前约10天宣布取消。

    新交所首席执行官 Loh Boon Chye 在招待会上说：“遗憾的是，考虑到不可预测的烟霾状况，我们在上个月底决定取消这次活动，将我们的参与者、合作伙伴和志愿者的福祉放在首位。尽管如此，我们支持社区的承诺没有改变。”

    所筹集的资金将用于支持六家慈善机构的11个项目，涵盖五个领域，并将惠及超过4000人。

    这些领域包括：

    • 通过包容性教育和技能发展，为有特别需要的儿童赋能；
    • 关怀有需要的老年人；
    • 建立坚韧家庭并支持高风险青少年；
    • 通过就业和社会包容，帮助残疾成人融入社会；以及
    • 提升社会服务组织的能力。

    新交所支持的机构包括 Awwa、新加坡自闭症协会 (Autism Association (Singapore))、飞跃社区服务 (Fei Yue Community Services)、HCSA 社区服务 (HCSA Community Services)、Shared Services for Charities，以及 Tasek Academy and Social Services。

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    此次筹款活动的主要赞助商是泰国酿酒 (Thai Beverage) 和 Aster Chemicals and Energy，它们分别捐赠了15万新元和10万新元。

    今年9月，“新交所关怀计划”通过其年度慈善室内五人制足球赛，为这些受益机构筹集了约15万新元。此次活动共有35支队伍参加，其中包括一支国会团队。

    自2004年以来，作为新交所的企业社会责任项目，“新交所关怀计划”已为慈善和社区事业筹集了超过5600万新元。

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