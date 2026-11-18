新高总新任会长 Lee Lung-Nien 表示，提升本地高尔夫球的形象和声誉是他的首要任务

（左起）新加坡高尔夫球总会会长 Lee Lung-Nien 和新加坡职业高尔夫球协会会长 M Murugiah 在华伦高尔夫乡村俱乐部打了几轮球。 照片：新加坡高尔夫球总会

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡职业高尔夫球协会 (SPGA) 不再是本地高尔夫生态系统中缺失的一环，该生态系统由新加坡高尔夫球总会 (SGA) 主管。

一项重大突破是，作为全国高尔夫球运动的管理机构，新加坡高尔夫球总会已成功将新加坡职业高尔夫球协会纳入其麾下，该体系还包括新加坡女子高尔夫球协会和新加坡常青高尔夫球协会。

新加坡职业高尔夫球协会会长 M Murugiah 在约一个月前与新高总新任会长 Lee Lung-Nien 会面。他表示，他发现后者在发展双方关系以推动本地高尔夫球运动发展方面“非常坦诚和真诚”。

Murugiah 表示，过去五年左右，新职高协基本上处于隔离状态，每年举办的锦标赛减少到仅六场（每场奖金约3万新元）。此外，教学专业人士的水平有所下降，赞助也难以寻觅。

新高总的 Lee——一位资深银行家，在各界通常被称为“Lung”——向新职高协保证，他将利用自己的影响力和广泛人脉，帮助其重新站稳脚跟。

Lee 是花旗银行新加坡的国家主管兼银行业务负责人，同时也是皇家古老高尔夫俱乐部 (R&A) 的成员。总部位于苏格兰的R&A是世界高尔夫球的两大主要管理机构之一，另一家是美国高尔夫球协会。

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他表示：“提升新加坡职业高尔夫球的形象和声誉是当务之急。在我与 Murugiah 的讨论中，他表示热衷于建立一种协同关系。”

Lee 补充道：“新职高协是我们高尔夫生态系统的重要组成部分。我们致力于与新职高协建立紧密的合作合伙业务，这种关系将尊重其独立性和特性，同时共享资源、统一行动、提高标准，以惠及所有人。”

提升高球运动

新加坡男子职业高尔夫球界曾有过辉煌时期。前欧洲巡回赛冠军 Mardan Mamat 于10月年满59岁，他在区域巡回赛中的参赛名额已经减少。

前职业球员 Lam Chih Bing 将于12月满50岁，他也已转为业余球员。

目前，只有少数几位新加坡高尔夫球手——Nicklaus Chiam、Ryan Ang、James Leow 和 Gregory Foo——在国际舞台上表现出色。Chiam、Leow 和 Foo 也已自动获得亚洲巡回赛的参赛资格。

这与当年的黄金时代相去甚远，那时像 Samson Gimson、Mardan Mamat、Lam Chih Bing、Choo Tze Huang、Quincy Quek、Koh Dengshan 和 Lam Zhiqun 等球员曾是区域乃至全球巡回赛的常客。

在当今四位最佳高尔夫球手中，Leow 的世界排名最高，为786位，但这远低于 Mardan 在2011年创下的193位的最高排名。

Lee 已经建立了新高总与新职高协的联合工作关系，将 Murugiah 纳入其理事会，并安排国家助理教练 Joshua Shou 进入新职高协执行委员会。

Lee 的首要议程是，鉴于需要专业提升的青少年高尔夫球手数量增加，提升教学专业人士的水平。他计划通过与新加坡体育教练学院 (Coach SG) 合作并提供补贴的教练发展计划来实现这一目标。