“稳固的家庭造就强大的社区”：渣打银行回馈社会，支持家庭福祉

BANKING ON THE COMMUNITY

该银行在普惠健身和理财知识领域创造了志愿服务机会。

【新加坡】在近期落幕的2026年全国欢庆家庭节 (National Family Festival, NFF) 上，许多家庭享受了从嘉年华游戏、文艺表演到手工艺作坊等一系列丰富多彩的活动。

对一些人来说，这也是一个通过在活动展位担任志愿者和协助活动进行，从而团聚一堂、回馈社区的机会。

渣打银行中国业务走廊总监 Adelle Li 和该银行可持续发展参与总监 Adam Hoskin，在五月的两个周末带着他们的两个女儿，在全国欢庆家庭节上担任志愿者。

5月16日至17日，他们在加龙威购物广场 (Kallang Wave Mall) 的全国欢庆家庭节活动上，协助运营关于海洋可持续发展的游戏站。5月30日至31日，他们又在新加坡博览中心 (Expo) 的全国家庭嘉年华上，与保诚新加坡 (Prudential Singapore) 一起在理财知识展位担任游戏管理员。

渣打银行的 Adelle Li 和 Adam Hoskin 与他们的两个女儿在2026年全国欢庆家庭节上担任志愿者。 照片：渣打银行

他们表示，这两次志愿活动对他们的孩子来说都是“绝佳的体验”，并补充说，这次经历灌输了“许多超越可持续发展、理财知识和志愿服务等核心信息本身的生活技能”。

这对夫妇补充说，看到自己的孩子与其他孩子互动，并主动组织活动，让他们感到“很有成就感”。

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“我们的大女儿从一开始就主动、自信地向所有年龄段的参与者解释游戏规则。而我们通常比较害羞的小女儿，最终也敞开心扉，并乐于帮助其他孩子参与其中。”

他们也热切期盼能再次参与志愿服务。

“我们创造了一些美好的家庭回忆，我们都对彼此、对可持续发展和理财知识有了新的认识，而且我们每个人都因为对社区做出了积极贡献而感到高兴。”

支持家庭

渣打银行今年扩大了对全国欢庆家庭节的支持，为全国范围内的员工及其家庭创造了近500个志愿服务机会。

节庆活动中的一个理财知识展位和工作坊，教导了储蓄、捐赠和投资等习惯。

与此同时，在加龙威购物广场和盛港综合购物中心 (Sengkang Grand mall) 的全国欢庆家庭节活动中设立的游戏站，帮助家庭了解海洋可持续性，以及渣打银行基金会如何通过亚细安海洋经济倡议为弱势青年创造机会。

设在加龙威购物广场和盛港综合购物中心的全国欢庆家庭节活动游戏站，帮助家庭学习海洋可持续性知识。 照片：渣打银行

渣打银行在全国欢庆家庭节期间支持的另一个项目是“全民健身：超越极限” (Fit for All: Beyond Limits)，这是一项普惠健身活动，旨在鼓励残障人士及其家庭一同积极运动。

该活动是与人民协会属下的 imPAct@Hong Lim Green 联合举办的。

渣打银行表示：“基于我们从2025年起参与‘超越极限’和全国欢庆家庭节的经验，我们认识到这两项倡议在肯定家庭、看护者和广大社区在构建普惠支持体系方面的重要性上，存在着天然的协同效应。”

继2025年以来在全国欢庆家庭节等项目上展开合作后，渣打银行今年与社会及家庭发展部 (Ministry of Social and Family Development, MSF) 属下的家庭生活组签署了一份谅解备忘录 (Memorandum Of Understanding)，旨在通过“亲亲乐” (Families For Life, FFL) 运动扩大对家庭的支持。

该银行表示：“作为首家与社会及家庭发展部正式签署谅解备忘录的银行，渣打银行正在深化其承诺，通过理财知识、社区参与和志愿服务来支持家庭，帮助建立更强的财务信心和韧性。”

此次合作将侧重于通过“亲亲乐”倡议吸引员工及其家庭参与、推广理财知识项目、动员志愿者、倡导家庭友好的工作场所和社区实践，以及提供合作机会。

渣打银行表示，支持家庭福祉同样有益于更广泛的社区，像全国欢庆家庭节这样的活动为家庭创造了增进感情的体验。

“我们相信，稳固的家庭能造就强大的社区。家庭通常是个人生活中支持、韧性和机遇的首要及核心来源。”

志愿服务机会

除了以全国欢庆家庭节为核心的五月和六月活动外，员工们还参加了海滩清理和献血活动。这是该银行六月份“全球员工志愿服务月”的一部分，该活动是每年的一个集结点。

今年是该银行为员工设立制度化志愿服务假期的第20个年头。

除了以全国欢庆家庭节为核心的五月和六月活动外，员工们还参加了海滩清理和献血活动。这是该银行六月份“全球员工志愿服务月”的一部分，该活动是每年的一个集结点。

今年是该银行为员工设立制度化志愿服务假期的第20个年头。

员工每年可获得三天带薪志愿者假，可用于参加银行组织的活动或个人慈善事业。

渣打银行表示，其员工志愿服务项目的一个主要特点是其灵活性，这使得员工能够为多样化的社区需求做出有意义的贡献。

该银行的志愿服务机会已从基于活动的模式，演变为更侧重于技能的方法，员工可以利用他们在金融教育、就业支持和指导等领域的专业知识。

渣打银行解释说：“我们越来越注重以技能为基础的志愿服务，因为它能让同事们运用自己的专业知识，从而产生更深远、更可持续的影响。”

在新加坡，员工在2025年贡献了超过8300小时的技能型志愿服务，高于2024年的5700小时。

该银行表示，员工们还自愿参与支持环境保护、残障包容、以家庭为中心的项目以及社区活动，这些都“有助于实现国家社会优先事项”。

“全民健身：超越极限”活动鼓励残障人士及其家人一起积极运动。 照片：渣打银行

渣打银行在2026年《欧洲货币》卓越奖 (Euromoney Awards for Excellence) 评选中，荣获“新加坡最佳企业责任银行”奖。

渣打银行新加坡首席执行官兼亚细安及南亚区首席执行官 Patrick Lee 表示：“员工志愿服务反映了企业在巩固其所服务社区方面可以扮演的重要角色。”

“在我们庆祝渣打银行培育志愿服务文化20周年之际，我们将继续秉持提升社区的长期承诺，利用我们的网络和资源来应对不断变化的社会需求，帮助加强我们的社会契约，为一个更具包容性和韧性的社会做出贡献。”

本文是“为社区行善”系列文章的一部分，由渣打银行支持