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JEWELLERY

“创作过程需要得到保护”：宝石学家兼 L’Ecole 亚太区负责人表示

Olivier Segura 表示，人类是珠宝创作的核心。

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Corinne Kerk

Published Wed, Jul 1, 2026 · 05:41 PM
    • Segura 希望与该地区的博物馆和大学发展合伙业务。
    • Segura 希望与该地区的博物馆和大学发展合伙业务。 图片来源：L’ECOLE VAN CLEEF & ARPELS

    本文由AI辅助翻译

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    【首尔】Olivier Segura 对宝石学充满热忱，并将其视为毕生事业。这位法国人不仅是一位宝石学家，他还拥有生物学、地质学以及市场营销与传播学的硕士学位，这使他能够以独特的优势，有效地传递他在宝石学领域的渊博知识与无限热情。

    基于这一独特视角，身为 L’Ecole 珠宝艺术学院的董事总经理及一本宝石相关著作的合著者，他热切地强调“人”在珠宝创作中的核心地位。鉴于人工智能在创意领域的迅速和广泛应用，这已成为一个尤为突出的议题。

    他表示，一个有利的趋势是，珠宝正日益被视为一种艺术形式，而不仅仅是精湛工艺的展示——就像雕塑和绘画一样。

    Segura 在首尔参加 L'Ecole 于韩国举办的首个流动课程项目期间，接受了《商业时报》（The Business Times）的采访。他说道：“过去几年情况一直在变化，大学里关于这一主题的学术研究越来越多。”

    谈及在珠宝制作过程中使用人工智能，我们必须对普通珠宝和高级珠宝加以区分。“人工智能是一个很棒的工具，技术在批量生产以及催生和发展新创意方面非常有用，”这位拥有超过100枚胸针的男士说道。他的藏品中包括一枚由传奇意大利金匠 Mario Buccellati 在 1960 年代制作的以橄榄枝为主题的黄金祖母绿古董胸针。

    “但高级珠宝则不同。这是一个以人为核心、以手工为核心，且思想和创作过程需要得到保护的特定领域。在这个世界里，人工智能没有一席之地。”

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    他补充道，高级珠宝的美妙之处在于，它是一个珍视人类能力的领域；在这里，有时由人手造成的微小“不完美”反而更具深意、更动人心弦。

    他指出，毕竟，人比机器要有趣得多。

    人类精神与大地孕育的宝石之美之间的互动，正是持续吸引 Segura 的魅力所在。他曾到访过许多矿区——至今他每年仍会进行实地考察——其中一些给他留下了极其深刻的印象。

    “哥伦比亚的祖母绿矿区确实令人难忘，因为它们自 16 世纪就已存在。那里的地理、景观和色彩都非常独特。那里有非常深色的黑土，而山脉和丛林则呈现出深邃的翠绿色。这本身就是一种非凡的体验。”

    他还回忆起，探访缅甸著名的红宝石矿区时是何等令人激动，那里曾发现“历史上最卓越的红宝石”；此外还有斯里兰卡的蓝宝石矿区，那里“自古以来就传奇不断”。

    有时，这种体验是能潜入巴林的水域，亲眼看看那些产出最奇妙珍珠的牡蛎。“但更令人感动的，是能与那些依靠宝石工作和谋生的个人与社区相遇并了解他们，”他说道。

    成立已有 14 年的 L’Ecole，其目标是通过课程、讲座和展览等活动向公众介绍珠宝文化的方方面面，如今正希望扩大其在亚太地区的影响力。

    该学院由法国奢侈珠宝商 Van Cleef & Arpels 资助，目前在巴黎、香港、上海和迪拜设有常驻校区，并同时开展流动课程项目。

    Segura 说：“我希望与博物馆和大学发展我们的合伙业务。我们已经开始与新加坡、澳大利亚、台湾和（南）韩进行洽谈。因此，我的愿景不仅是通过我们不同的项目传播更多珠宝知识，还要通过我们各项合伙业务创造更多知识，并根据该地区当地受众的需求调整我们的内容。”

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