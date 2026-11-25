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随着年终评估的展开，新加坡管理者正面临一个新的难题

无法区分员工工作成果和工具产出的公司，将面临流失最优秀人才的风险。 图片来源：PEXELS

【新加坡】随着年度绩效评估的展开，本地管理者发现越来越难以判断所评估工作背后的思路来源，以及其中有多少是由人工智能完成的。

根据工作平台 monday.com 委托、Nielsen Media Research 开展的一项研究，63%的新加坡商界领袖表示，衡量员工的原创贡献已变得更加困难。这一比例在美国、英国、澳大利亚、德国、法国和巴西这七个受访主要市场中是最高的。

研究、报告、提案、客户邮件、数据摘要和演示文稿等日常办公任务，现在通常在提交给管理者之前，都会经过人工智能的处理。

“对近四分之三的团队而言，他们大部分工作任务的初稿现在都来自人工智能，”monday.com 亚洲区域副总裁兼新加坡区域经理 Chris Jordan 告诉《商业时报》（The Business Times）。

一份报告可能由员工进行研究，再由一个工具起草，然后由另一个工具加以完善，这使得主管不清楚是谁界定了问题，谁对不完善的答案提出了质疑，或是谁发现了关键错误。

Jordan 说：“风险在于，评估最终可能只会评价那些最显而易见的东西——比如工作成果看起来多么精良，以及交付速度有多快。”

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他警告说，在奖金和晋升挂钩的情况下，无法区分员工工作成果和工具产出的公司，将面临流失最优秀人才的风险。

奖励错误习惯

该研究调查了200名在员工人数介于500人至超过10000人的公司中任职的总监和高级经理。研究还发现，87%的受访者已经调整了他们的员工评估方法。

在这些领导者中，79%的人现在更看重员工提示人工智能的能力，75%的人会奖励使用人工智能的频率，而只有63%的人会更重视批判性思维。

Jordan 表示，这种情况令人担忧。

“当人工智能生成初稿时，发现其中错误的能力就成为团队中最重要的技能之一。”

他指出，评估某人提示人工智能的水平或他们选择交予人工智能处理的任务是合理的，但奖励他们使用人工智能的频率则不然。这只会让 人工智能 的采用率数据看起来很健康，而管理者最终需要检查更多由人工智能生成的产出。

“公司会误以为自己变得更有效率，而实际上他们只是变得更忙碌了，”他说。这对员工也不公平，因为凭借判断力塑造最终成果的人，可能与贡献远少于他的人获得相同的功劳。

管理者工作时间更长

一半的新加坡领导者现在需要花费更多时间来审查和指导团队的工作，其中44%的人表示人工智能实际上增加了他们的工作时间——这一比例在七个市场中最高，而这七个市场的平均水平为29%。

人工智能在其他方面节省的时间并不足以弥补这一差距——只有41%的人表示人工智能减少了如处理邮件和更新状态等日常行政工作，这是所有市场中最低的，远低于53%的平均水平。

与此同时，83%的人表示，弄清楚人工智能在何处能增加价值所花费的精力比其节省的还多，60%的人认为决定何时使用或不使用这项技术令人筋疲力尽。

这种压力很大程度上来自外部。约78%的受访者承认，看到竞争对手采用人工智能促使他们采取行动；17%的人担心不使用人工智能会受到评判——这个比例是所有受访市场平均水平的两倍。

与此同时，合规要求也在提高。根据新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 和 新加坡资讯通信媒体发展局 (Infocomm Media Development Authority) 的指导方针，越来越要求公司（尤其是在金融行业）在人工智能的整个生命周期中保持人工检查点并监督其风险。而这些日常检查工作落在了本已工作时间更长的管理者身上。

修复工作流程，而非仅是评估表格

Jordan 表示，解决方案始于工作的组织方式。

首先，让工作可追溯，这样任务简介、关键决策、人工智能的贡献以及最终签字确认人都可以一目了然，而无需在评估时费力拼凑。其次，预先明确所有权，确保每一项工作和每一个参与其中的人工智能代理都有一个为结果负责的人。

第三，在决策点评估贡献——例如谁界定了问题，谁对产出提出了质疑，以及谁做出了最终决定。

“这样，管理者就可以根据工作过程中收集的证据进行评估，而不是在年底重新构建整个过程。”