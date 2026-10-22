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该法国品牌的My Pliage快闪店在来福士城 (Raffles City) 举办至11月18日

[新加坡] 您是Longchamp Le Pliage饺子包的忠实粉丝，但又觉得它似乎少了点睛之笔吗？

My Pliage个性化定制服务或许能帮您实现愿望。

这项手袋个性化定制服务，能让您为该法国品牌最畅销的托特包以及其他六种款式的手袋，打上独一无二的个人印记。当然，您也可以在官网上完成定制，但没有什么比亲手触摸、亲眼看到可选的材质和颜色更好的体验了。

这正是Longchamp携其My Pliage个性化定制快闪店重返新加坡来福士城 (Raffles City) 的原因。

顾客可以在挑选自己心仪的款式前，亲眼看到并触摸各种颜色和材质。 照片：LONGCHAMP

作为亚太区仅有的五个快闪店举办地之一，这家色彩缤纷的临时店以品牌充满活力的浅绿色为主色调，购物者可在此仔细研究构成手袋的各种组件。

仔细研究后，顾客便可在交互式电子服务站上定制每个细节，其设计方案将被发送至该品牌位于法国塞格雷 (Segre) 的工坊进行手工制作。

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最终成品采用100%再生聚酯纤维制成，将在6到8周内直接送货上门或送至Longchamp门店供顾客自取——正好能赶上圣诞节。

Longchamp东南亚及大洋洲区总经理Julie Therond表示：“在Longchamp专属顾问的指导下，顾客可以有意义地探索My Pliage的创意可能性，将设计之旅转变为一次难忘的体验，并创造出不仅是定制的、而且是极具个人色彩的独一无二的作品。”

My Pliage个性化定制服务提供超过27亿种设计可能性。 照片：LONGCHAMP

My Pliage个性化定制服务总共为七种包款提供了超过27亿种设计可能，包括多达20种包身颜色、多种图案选择，以及一系列皮革细节和五金饰面。

此外，还可以添加个性化字母、姓名缩写和烫印图案，手袋内袋上也可以印上有意义（或任何）的寄语。

随着送礼季的临近，这项定制服务也可能是在这个圣诞节打造个性化惊喜的最佳选择。

Longchamp的My Pliage个性化定制快闪店位于来福士城购物中心 (Raffles City Shopping Centre) 一楼，活动持续至11月18日。