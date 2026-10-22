The Business Times
business-time-50
STYLE

个性化定制您的Longchamp手袋——正好赶上圣诞节

该法国品牌的My Pliage快闪店在来福士城 (Raffles City) 举办至11月18日

Corinne Kerk

Published Thu, Oct 22, 2026 · 01:00 PM
    • Longchamp明亮而温馨的My Pliage个性化定制快闪店。
    • Longchamp明亮而温馨的My Pliage个性化定制快闪店。 照片：LONGCHAMP

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] 您是Longchamp Le Pliage饺子包的忠实粉丝，但又觉得它似乎少了点睛之笔吗？

    My Pliage个性化定制服务或许能帮您实现愿望。

    这项手袋个性化定制服务，能让您为该法国品牌最畅销的托特包以及其他六种款式的手袋，打上独一无二的个人印记。当然，您也可以在官网上完成定制，但没有什么比亲手触摸、亲眼看到可选的材质和颜色更好的体验了。

    这正是Longchamp携其My Pliage个性化定制快闪店重返新加坡来福士城 (Raffles City) 的原因。

    顾客可以在挑选自己心仪的款式前，亲眼看到并触摸各种颜色和材质。照片：LONGCHAMP

    作为亚太区仅有的五个快闪店举办地之一，这家色彩缤纷的临时店以品牌充满活力的浅绿色为主色调，购物者可在此仔细研究构成手袋的各种组件。

    仔细研究后，顾客便可在交互式电子服务站上定制每个细节，其设计方案将被发送至该品牌位于法国塞格雷 (Segre) 的工坊进行手工制作。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    最终成品采用100%再生聚酯纤维制成，将在6到8周内直接送货上门或送至Longchamp门店供顾客自取——正好能赶上圣诞节。

    Longchamp东南亚及大洋洲区总经理Julie Therond表示：“在Longchamp专属顾问的指导下，顾客可以有意义地探索My Pliage的创意可能性，将设计之旅转变为一次难忘的体验，并创造出不仅是定制的、而且是极具个人色彩的独一无二的作品。”

    My Pliage个性化定制服务提供超过27亿种设计可能性。照片：LONGCHAMP

    My Pliage个性化定制服务总共为七种包款提供了超过27亿种设计可能，包括多达20种包身颜色、多种图案选择，以及一系列皮革细节和五金饰面。

    此外，还可以添加个性化字母、姓名缩写和烫印图案，手袋内袋上也可以印上有意义（或任何）的寄语。

    随着送礼季的临近，这项定制服务也可能是在这个圣诞节打造个性化惊喜的最佳选择。

    Longchamp的My Pliage个性化定制快闪店位于来福士城购物中心 (Raffles City Shopping Centre) 一楼，活动持续至11月18日。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Retail

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    OCBC is still the best performing constituent of the STI this year; DBS and UOB are in third and eighth place respectively.

    DBS, OCBC, UOB face rate hike reality check

    Kabam’s product offering comprises AI-powered security robotics and management software, designed to conduct video surveillance and autonomous patrolling.

    Singapore security robotics firm Kabam to cease operations on Nov 20

    Some of the fastest growth is being recorded across a cluster of northern industrial provinces closely tied to electronics manufacturing and global supply chains.

    Vietnam’s northern provinces, not Hanoi or Ho Chi Minh City, are powering near 10% GDP growth

    A workable EU-China bargain would exchange adjustment for openness.

    How China and the EU can reach a middle course on trade

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More